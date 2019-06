Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Popescu, Alexandru Brateanu, Victor Fortis, Andrei Cuscan, patru copii din clasa a 9-a de la Colegiul C.D.Loga din Timisoara, au castigat concursul international “Moon Camp” organizat de Agentia Spatiala Europeana (ESA).

- Mai mulți elevi de la Centrul Școlar de Educație Incluziva (CSEI) Suceava s-au intors recent cu premii de la Concursul national de creativitate „Tradiții și creativitate" desfașurat la Iasi, unde au concurat echipe mixte de elevi cu nevoi speciale si din scoli de masa. Colegiul ...

- Daca ești elev(a) in clasa a XII-a la liceu sau colegiu in Republica Moldova, daca ești creativ și preferi sa te joci cu cuvintele, nu ezita sa participi la concursul de eseuri „ [email protected]"IT ” cu genericul: „DREPT la Internet", organizat de Asociația Studenților in Drept a Universitații de Stat din Moldova.

- Fiecare casa de parfumuri are o poveste, iar Atelier Cologne nu face exceptie. Lansat in 2009, in New York, de Sylvie Ganter si Christophe Cervasel, colegi de munca care s-au indragostit, Atelier Cologne isi propune sa reinventeze apa de colonie...

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele elevilor participanți la Olimpiada Naționala de Socio Umane desfașurata la Brașov in perioada 23-26 aprilie și la ... The post Un premiu intai și trei mențiuni, obținute de elevii din Alba, la Olimpiada Naționala de Socio Umane și o mențiune…

- La Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu” Odobesti, elevii si profesorii au daruit si au primit carti. Acest lucru s-a intamplat cu ocazia targului organizat pentru Concursul „EcOprovocarea”. Liceul Teoretic Odobesti are inscrise la acest concurs national ecologist cinci echipe – de targuri de economie…

- Concursul judetean de Stiinte Socio-Umane "Titu Maiorescu" se afla la cea de-a XV-a editie si cuprinde doua sectiuni: proba teoretica (scrisa) si proba practica – de referate si comunicari stiintifice. Elevii pot participa la oricare dintre cele doua probe, la disciplinele: Logica, argumentare si comunicare,…

- Denisa Golgota s-a clasat pe poziția a 17-a in concursul de la individual compus din cadrul Campionatelor Europene de gimnastica de la Szczecin, Polonia. Romanca in varsta de 17 ani a inceput la paralele și a ratat coborarea, un eveniment care i-a afectat evoluția ulterioara, obținand note mult mai…