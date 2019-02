Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorii britanici si europeni in dosarul Brexitului 'intra in impas' in incercarea de a evita un scenariu in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord paraseste Uniunea Europeana fara un acord, a estimat miercuri ministrul de externe irlandez Simon Coveney, citat de Reuters preluata…

- O amanare a Brexitului si un eventual al doilea referendum pe tema iesirii regatului Unit din Uniunea Europeana (UE) sunt de avut in vedere, iar sustinatorii divortului intre Londra si Bruxelles trebuie sa se organizeze, a indemnat vineri Nigel Farage, relateaza Reuters preluata de news.ro.Fostul…

- Fostul lider al UKIP (Partidul pentru Independenta Marii Britanii) si un promotor al Brexit-ului, Nigel Farage, a declarat miercuri ca Marea Britanie se indreapta spre o amanare a iesirii din Uniunea Europeana, prevazuta pentru 29 martie, si, probabil, spre un nou referendum, transmite Reuters.

- Ministrul britanic al comertului, Liam Fox, a declarat duminica ca sansele ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana sunt de "50-50" daca Parlamentul respinge acordul de divort incheiat intre Londra si Bruxelles, relateaza AFP. Liam Fox a încurajat deputaţii să sprijine…

- Regatul Unit intra - cu 100 de zile inainte de Brexit - in vacanta parlamentara de Craciun, fara un acord privind iesirea din Uniunea Europeana si in plina confuzie in urma procesului de divort cu UE, care alimenteaza un anumit marasm, relateaza AFP, potrivit News.ro.Premierul Theresa May,…

- Dezbateri intense in Parlamentul britanic pe tema acordului pentru Brexit, negociat cu Uniunea Europeana. Premierul Theresa May a venit in fata deputatilor si a anuntat ca votul programat pentru astazi nu va mai avea loc din cauza lipsei de sustinere.

- O scrisoare adresata in aceasta saptamana de catre premierul britanic Theresa May aliatului sau nord-irlandez Partidul Democratic Unionist (DUP) a provocat furie in randul micii formatiuni unioniste care a acuzat-o pe sefa guvernului de la Londra ca doreste sa sacrifice unitatea britanica pentru…

