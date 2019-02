Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Central Europeana (CEU) din Budapesta urmareste mai curand un "haos politic decat gasirea unei solutii" pentru continuarea activitatii sale, a afirmat vineri ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, in reactie la o scrisoare a rectorului CEU, Michael Ignatieff, potrivit caruia guvernul…

- Ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto declarat ca, daca va fi vreun fel de atac impotriva Romaniei in Parlamentul European, facut in baza unor opinii partinitoare sau pe vointa politica, Romania poate conta pe sustinerea Ungariei. "Daca va fi vreun fel de atac impotriva Romaniei in Parlamentul…

- Diversificarea surselor de aprovizionare cu energie va fi cruciala pentru regiunea Europei Centrale si de Est avand in vedere ca, in trecut, Rusia a utilizat energia ca o arma, a subliniat oficialul american. 'Rusia utilizeaza un proiect de gazoduct denumit Nord Stream 2 precum si unul denumit TurkStream…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a avut, vineri, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe și comerțului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto. In cadrul intalnirii, Meleșcanu i-a transmis omologului sau ca "urmarește cu deosebita atenție modul in care autoritațile ungare gestioneaza…

- ”Atat Ungaria, cat si Romania, au facut multe, in ultima perioada, in vederea atingerii acestui scop”, a apreciat seful diplomatiei de la Budapesta. Progrese s-au inregistrat in probleme sensibile precum relansarea unei scoli secundare catolice la Targu Mures (Marosvasarhely), amendarea legii…

- Eveniment Declaratie surprinzatoare de la Budapesta. Ministrul de Externe al Ungariei: Nu vom sustine niciodata vreun atac impotriva Romaniei in PE Tweet Print Mail Autor: Maria Stan astazi, 15:16 0 „Consideram Romania drept un partener strategic si scopul nostru este sa construim parteneriatul…