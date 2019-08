Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Progrese pe șantierele de autostrazi din Romania, in luna iunie: Constructorii romani ocupa primele trei locuri Progrese pe șantierele de autostrazi din Romania, in luna iunie: Constructorii romani ocupa primele trei locuri Cele mai mari progrese pe santierele de autostrazi din luna iunie…

- GAIA era, pentru grecii din antichitate, intregul pamant ca un organism imens, o ființa vie. Pentru ca e vie, pentru ca e unica și pentru ca e casa noastra ar trebui sa o respectam, sa o prețuim și sa o iubim. Daca e sa putem rezolva criza ecologica profunda din prezent, avem nevoie de conștientizarea…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, alaturi de reprezentanti ai federatiilor din Anglia, Franta, Italia sau Portugalia, va face parte din grupul de lucru care va analiza si propune modificari pentru competitiile continentale ce se vor desfasura dupa 2024, informeaza frf.ro.Grupul de lucru constituit…

- GERMANIA U21 - ROMANIA U21 // Jucatorii lui Mirel Radoi schimba decorul: dupa mai multe zile petrecute la Forli, aceștia s-au deplasat catre Bologna, locul de disputare al partidei cu Germania U21 din semifinalele Europeanului U21. ...

- A IX-a editie a Festivalului International de Statui Vivante are loc in perioada 14-17 iunie. Desfasurata sub mesajul "EXISTAM!", editia din acest an va reuni artisti din Spania, Portugalia, Serbia, Israel, Austria, Anglia, SUA si Romania care vor prezenta 45 de spectacole

- Victor Ponta reactioneaza la datele publicate de INS, care arata ca deficitul comercial al Romaniei a ajuns, in primele patru luni ale anului, la 5,038 miliarde de euro, in crestere 1,298 miliarde de euro, comparativ cu aceeasi perioada din 2018. Fostul premier solicita masuri urgente pentru evitarea…

- Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5 si lider al Partidului Social Democrat Independent (PSDI), susține ca Florian Coldea, fostul adjunct al directorului SRI, este un personaj sinistru și unul dintre motivele pentru care Romania nu are autostrazi. Fostul edil a mai pretins ca, din cate știe…

- Comisia Europeana a propus miercuri un sprijin in valoare de 293,5 milioane euro de la Fondul de solidaritate al UE pentru Austria, Italia si Romania, ca urmare a dezastrelor naturale care au avut loc in 2018, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.