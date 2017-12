Stiri pe aceeasi tema

- Romania tv da startul Super Revelionului Romaniei, o petrecere maraton cum nu s-a mai facut in istoria televiziunii. Peste 200 de invitati vor petrece timp de 15 ore in "sufrageria" celui mai urmarit post de stiri.

- Scandalul dintre Ionel Ganea si sotia sa, Dana, continua si de Sarbatori. Dupa ce femeia a anuntat, in exclusivitate pentru Spynews.ro, ca este hotarata sa divorteze, fostul mare fotbalist a inceput sa se razbune pe cea care ii este, cel putin in acest moment, consoarta.

- Detalii șocante ies la iveala dupa divorțul anunțat dintre Ionel și Dana Ganea. Soția fostului internațional s-ar fi saturat de abuzurile repetate și agresiunile fizice la care a fost supusa de Ionel Ganea.

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, adevarul despre divortul dintre Dana si Ionel Ganea. Conform unor surse apropiate cuplului, femeia nu ar mai fi suportat agresiunile fizice repetate la care ar fi fost supusa de sot si a decis sa rupa casnicia. In urma cu ceva timp,…

- Soția lui Ion Iliescu a afirmat, la Romania TV, ca medicii i-au schimbat tratamentul lui Ion Iliescu și i-au recomandat sa nu iasa din casa. Ion Iliescu a fost marele absent la Parada de 1 Decembrie. Bineințeles, el a lipsit și la funeraliile Regelui Mihai. Problemele de sanatate…

- Sorin Boza a vrut sa demisioneze din functia de manager al CE Oltenia. Cel putin asta sustine Dan Ilie Morega, presedintele Institutului de Analize si Investigatii Publice si Politice, care a explicat ca Boza s-a razgandit inainte ca demi...

- Sotia moderatorului Rares Bogdan s-a lansat in afaceri. Florina si-a deschis o sala de sport ultramoderna in Nordul Capitalei, iar in aceasta seara are loc inaugurarea. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, va prezinta primele imagini in exclusivitate.

- Fara sanse de calificare in grupa G, Lugano vine la Bucuresti pentru a testa mai multi fotbalisti care au jucat mai putin in acest sezon. Totusi, antrenorul elvetienilor, Pierluigi Tami, a anuntat ca echipa nu a venit in vacanta. Cum Lugano va avea parte de un meci important in campionat,…

- Reprezentativa Under 19 a Romaniei si-a aflat miercuri, 6 decembrie, adversarii de la Turul de Elita, ultimul premergator Campionatului European de anul viitor, informeaza frf.ro Nationala pregatita de Adrian Boingiu va face parte din Grupa 4, alaturi de Ucraina, Suedia si Serbia. Romania…

- Veste buna pentru fanii echipei AS Roma. Clubul din capitala Italie a primit ultima aprobare pentru constructia unei noi arene, "Stadio della Roma". Anuntul a fost facut de catre club, prin intermediul site-ului oficial. Fanii cer ca noul stadion sa poarte numele lui Francesco Totti. …

- ”Atata vreme cat presedintele se va face ca nu vede abuzurile care se petrec in justitie, cat nu va intelege ca obligatia primara pe care o are ca presedinte este nu numai sa asigure buna functionare a institutiilor, dar aceste institutii au obligatia sa protejeze cetateanul si sa il apere, sa ii…

- Partenera de viața a marelui campion la caiac-canoe Ivan Patzaichin a acordat un interviu in care și-a deschis sufletul și a vorbit despre mariajul de decenii pe care l-a avut cu sportivul. Ivan Patzaichin și Georgiana formeaza unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz-ul romanesc. Cei doi au o…

- Premierul Mihai Tudose a vorbit, pentru a doua oara, despre o eventuala demisie din funcție. Afirmațiile acestuia vin in contextul in care președintele Klaus Iohannis a sugerat ca nu ar mai numi un nou premier PSD, transmite Romania TV.Intrebat daca este convins ca guvernarea va merge „ca…

- O ALTA CRIMA ȘOCHEAZA la ROMANIA: Un barbat a fost UCIS de doi tineri luati la ocazie. Sotia victimei in stare GRAVA / VIDEO Doi barbati sunt cautati de politisti, dupa ce au ucis sofer, iar pe sotia acestuia au ranit-o. Cei doi fusesera luati la „autostop” din orasul Slobozia, iar dupa ce i-au atacat…

- A fost ”vedeta” in Guvernul Boc, iar acum are mai mari sanse sa devina ”vedeta” la tribunal! Fostul sef al Agentiei de Dezvoltare din Guvernul Boc a devenit brusc cunoscut cand s-a incumetat sa se duca in mijlocul manifestantilor furiosi ca li se taiasera salariile, intentionand sa discute cu acestia.…

- In ultima vreme, Catherine Zeta-Jones este din ce in ce mai infloritoare și, de fiecare data cand apare in public, impresioneaza cu alegerile vestimentare indraznețe. Ieri, 1 noiembrie, actrița a aparut la brațul soțului sau, Michael Douglas, la Gala Jubilee din Manhattan și a fost fermecatoare. Iubirea…

- Brandul SC FC Rapid SA va fi scos la vanzare, in licitatie publica cu strigare, vineri, 10 noiembrie 2017, de la ora 14:00, la sediul din Strada Traian, nr. 2, bloc F1, tronsonul 3, etajul 1, apartamentul 3, Sectorul 3 al societatii Sierra Quadrant SPRL, Filiala Bucuresti – lichidatorul judiciar…

- Finantatorul echipei Dinamo Bucuresti, Ionut Negoita, a confirmat oferta de 500.000 de euro primita de la FCSB pentru Adam Nemec, dar s-a aratat increzator ca internationalul slovac va ramane la formatia din Soseaua Stefan cel Mare. "Nu cred ca Nemec se va duce la rivala noastra. Problema este alta.…

- Capitanul echipei Dinamo Bucuresti, Paul Anton, isi asuma vina pentru rezultatele din ultima vreme si spune ca suporterii formatiei din Soseaua Stefan cel Mare au dreptul sa fie nemultumiti. Mijlocasul in varsta de 26 de ani i-a luat apararea si lui Vasile Miriuta. "Fanii au tot dreptul sa protesteze.…

- Gica Hagi e marele castigator al unei seri negre pentru Dinamo. Viitorul a profitat de haosul de la clubul din Stefan cel Mare, a castigat cu 4-0 si a ajuns la patru victorii consecutive, iar finalul meciului l-a prins pe "Rege" vorbind la superlativ despre patru dintre jucatorii sai. …

- Suporterii echipei Dinamo, din Peluza Catalin Hildan si Peluza Sud, au protestat la meciul cu FC Viitorul, scor 0-4, si au fortat intrarea pe teren, in repriza secunda, fiind nevoie de interventia jandarmilor. Imediat dupa golul de 3-0, inscris de Eric, mai multi fani de la Peluza…

- Marius Sumudica a fost protagonistul unui meci nebun, luni seara, cand a remizat pe terenul lui Fenerbahce, scor 3-3, in etapa a zecea din campionatul Turciei. La golul marcat de Asamoah Gyan, in al cincilea minut de prelungiri, Sumudica a fost prins in mijlocul unei gramezi formate de jucatorii…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Asteras Tripolis, in etapa a noua a campionatului Greciei. Mauricio a marcat ambele goluri ale invingatorilor, in decurs de doar trei minute. Mai intai, in minutul 34, mijlocasul…

- Oficialitatile din Arabia Saudita le vor permite pentru prima data femeilor sa participe la evenimente sportive. Deocamdata doar pe trei stadioane, atent selectate, si asta abia de la inceputul anului viitor, a anuntat Autoritatea Generala pentru Sport. Stadioanele din Jeddah, Dammam si…

- Subiectul revenerii lui Raul Rusescu la FCSB a fost adus in discutie din nou, de aceasta data de Gigi Becali. In urma unei discutii cu Mihai Stoica, acesta fiind cel care l-a propus pe atacant la echipa, finantatorul si-a dat acceptul, astfel ca sunt sanse mari din iarna fostul idol al tribunelor…

- FCSB este noul lider al campionatului dupa 16 etape in care CFR-ul a fost la sefia Ligii 1. In urma victoriei cu CS U Craiova, scor 5-2, echipa lui Nicolae Dica i-a devansat cu un punct pe clujeni, care s-au incurcat acasa cu Gaz Metan, scor 0-0. Iuliu Muresan a vorbit despre situatia actuala…

- O atenționare Cod portocaliu de vant puternic, ninsori viscolite și strat consistent de zapada, care vizeaza zonele montane, a intrat in vigoare duminica dimineața la ora 10:00.Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, duminica (29 octombrie) și luni (30 octombrie), in zonele montane,…

- Reprezentativa feminina a pierdut cu 3-0 cea de-a treia partida din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial -Franta 2019, impotriva Italiei. Golurile partidei au fost inscrise de Girelli (51′, 77′) si Bonansea (78′). Pentru reprezentativa Romaniei urmeaza partida de acasa cu Moldova, care se va…

- Ambasadorul SUA, la pas prin Parcul Natural Vacarești . Hans Klemm a vizitat Delta, și a fost promovat, alaturi de soția sa, la rangul de cercetaș, de catre Asociația Cercetașilor Tradiționali din Romania. Ambasadorul SUA la București a scris despre plimbarea prin Delta Vacarești intr-o postare pe pagina…

- Sotia boss-ului PRO TV, Aleksandras Cesnavicius, e o prezenta atat de rara la evenimentele mondene, insa nu si pe strazile bucurestene! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a intalnit-o pe Ieva, partenera boss-ului PRO TV, intr-o zi obisnuita din viata ei. Iar surpriza a fost una de proportii. (VEZI…

- Directorul executiv al ANM, Florinela Georgescu a vorbit la Romania TV despre episoade cu vreme severa si viscole, in aceasta iarna. „Fenomenele severe nu vor lipsi. Vorbesc aici despre viscole, despre posibile ninsori abundente si bineinteles despre episoadele de ger. Acestea fiind elementele cele…

- Cea mai indragita sportiva din Romania si numarul 1 in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), Simona Halep i-a acordat un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars Madalinei Balan, prezentatoarea emisiunii „Cool Sunday Nights”, interviu ce va fi difuzat in aceasta seara,…

- Pepe si Raluca Pastrama au anuntat, in urma cu cateva zile, ca se pregatesc sa devina parinti pentru a treia oara. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat detalii despre negocierile duse de artist cu sotia lui si despre argumentele pe care Pepe le-a folosit ca sa o convinga pe Raluca sa-l faca…