- Intr-un interviu acordat in exclusivitate revistei Capital, directorul general Porsche Romania a dat detalii despre organizarea Salonului Internațional de Automobile București (SIAB) și „surprizele” pregatite de marcile reprezentate in Romania de compania sa.

- Onlineul domina deja vanzarile de IT&C, electronice si electrocasnice, prin care si-a facut intrarea, a luat o buna parte din vanzarile de fashion si alimentare, in timp ce pe piata auto este la inceput. Insa, in anii care vor urma vor aduce o crestere exponentiala pe masura ce marii jucatori precum…

- ♦ George Dorobantu, CEO al grupului Automobile Bavaria, cu vanzari de 350 mil. euro, spune ca 60-70% din vanzarile grupului de masini rulate in Germania se fac online. Urmatoarea mare piata care va fi transformata de comertul on­line este cea auto, care se ridica la circa 3 mld.…

- Importatorul auto Porsche Romania a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 638 milioane euro, in crestere cu 16%, in timp ce numarul total de autovehicule vandute s-a ridicat la 31.569, cu 13% mai multe decat in 2016, sub marcile Volkswagen, Audi, Seat sau Skoda. ”2018 este un an…

- Echipa de Formula 1 Williams Martini Racing a organizat la Londra prezentarea monopostului pe care il va folosi in sezonul competițional actual. Masina se numeste FW41 si este o evolutie a modelului FW40.

- Pe drumurile din Capitala se circula in conditii de iarna, iar in sectorul Ciocana, la intersectia strazilor Mircea cel Batran si Ion Dumeniuc, a fost inregistrat un accident. Un troleibuz s-a lovit violent cu un automobile.

- Polițiștii orașului Curtici au identificat un tanar, banuit de comiterea unui furt dintr-o locuința. In urma cercetarilor efectuate, s-a stabilit ca in perioada ianuarie- februarie a.c., tanarul de 19 ani din Macea, a patruns prin efracție intr-un imobil de pe raza localitații Sinmartin, de unde a furat…

- SpaceX a reușit sa lanseze cu succes racheta Falcon Heavy, considerata cea mai puternica racheta din lume, la bordul careia se afla și o mașina Tesla Roadster creata de Elon Musk. Un telescop robotizat de la Observatorul Tenagra, Arizona, a surprins imagini cu uimitoarea mașina Tesla…

- Pentru ca hainele albe sa-și mențina cit mai mult timp posibil nuanța, a fost descoperit un truc pe cit se poate de simplu, dar eficient. Tot ce trebuie sa faci este sa bagi in mașina de spalat citeva bile din folie de aluminiu. Aluminiu reduce electricitatea statica și, respectiv, imbunatațește acțiunea…

- Cand ne asezam in masina si pornim motorul, pornim si aerul conditionat, fara sa ne gandim la pericolul la care ne expunem (si la care expunem si pasagerii). Atunci cand ne lasam masina afara, o lasam desigur cu geamurile inchise, ceea ce duce la acumularea benzenului in interior. Astfel,…

- Imagini spectaculoase cu mașina lui Elon Musk, lansata in spațiu cu cea mai puternica racheta din lume. Tesla Roadster, mașina care a aparținut miliardarului Elon Musk, a fost depistata in spațiu de un telescop robotizat de la Observatorul Tenagra, scrie space.com . Gianluca Masi din cadrul Virtual…

- Accident rutier mortal la ieșirea din Sighișoara spre Brașov, intre localitațile Vanatori și Mureni. Trei barbați au murit, iar altul e grav ranit, dupa ce o mașina a intrat intr-un TIR, in județul Mureș. Trei barbați au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineața,…

- La data de 08 februarie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Calnic l-au identificat pe un barbat de 33 de ani, din localitatea Poiana Sibiului, jud. Sibiu, ca persoana banuita de comiterea unui furt de la o societate comerciala. Se are ca, in data de 16.06.2017, ora 04.10, M.G. a alimentat…

- O soferita de 32 de ani este anchetata pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a lovit in plin un minor de 7 ani cu masina pe care o conducea. Copilul a aparut brusc in fata autovehiculului, iar femeia nu a mai putut evita impactul.

- Doi barbați din Turceni sunt cercetați pentru braconaj piscicol, in urma unui banal control in trafic. Mașina condusa de unul dintre ei a fost trasa pe dreapta de polițiști, marți. In autoutilitara aveau 15 kilograme de caras, pentru care nu au avut documente de proveniența. „Polițiștii au…

- Politistii brașoveni fac cercetari, pentru a identifica un conducator auto care a lovit cu masina o fetita de 9 ani si pe bunica acesteia, in timp ce traversau regulamentar Bulevardul Grivitei. Incidentul a avut loc duminica, in jurul orelor 9.15, cand cele doua victime au fost lovite de o mașina in…

- Nimeni nu-si doreste sa-si gaseasca autoturismul spart, cu incuietorile distruse sau cu bunuri lipsa din acesta. Pentru a preveni astfel de situații neplacute, luați niște masuri de precautie! Eliminati pe cat posibil tentatia! Nu lasati in autoturism bunuri de valoare (genti, serviete, portofele, telefoane…

- Un barbat din Faget a provocat vineri dimineata un accident pe drumul dintre Lugoj si Deva, la Cosava. Fageteanul se afla la volanul unui Audi Q7 iar pe fondul vitezei, intr-o curba, a lovit un autotren care circula regulamentar. In urma impactului violent, masinile au fost avariate iar soferul autoturismului…

- Nu-i prima data, si nu va fi nici ultima, cand CFR anunta sec ca va scoate din Mersul Trenurilor mai multe curse, de-a lungul si de-a latul patriei. Nu-s rentabile, circula cu doua-trei vagoane, si acelea goale. In 20 de ani, societatea de transport pe sine a fost pusa pe chituci, sparta in bucati,…

- ACCIDENT CUMPLIT. O persoana a murit si o alta a fost ranita, dupa ce doua masini s-au ciocnit O femeie a murit, sambata, dupa ce masina in care se afla a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, pe o strada din orasul Galati. Soferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani,…

- Soferul nu banuia ce avea sa se intample atunci cand si-a lasat masina parcata pe un loc platit, scrie cancan.ro. Detinatorul de drept a recurs la o gluma care i-a dat de lucru "intrusului" minute bune: i-a infoliat total masina! Citeste si Barbat omorat in timp ce isi repara masina Evident,…

- Zi cu ghinion in trafic pentru Dan Diaconescu! Fostul patron OTV a fost implicat intr-un usor accident de circulatie din care limuzina lui de lux a iesit cam sifonata. In urma impactului cu un alt autovehicul, omul de afaceri nu a fost ranit, paguba fiind doar una materiala, informeaza click.ro. Potrivit…

- Dupa aproape doua zile de cautari, trupul fara viata al barbatului care s-a aruncat cu masina in Lacul Ghioroc a fost gasit. A fost solicitata la fata locului prezenta unui echipaj al Serviciului Judetean de Medicina Legala care va transporta cadavrul la Arad, pentru necropsie. Cadavrul a fost gasit…

- Un tren închiriat care transporta membri republicani ai Congresului american a lovit miercuri o masina de gunoi la o trecere la nivel cu calea ferata, conform informatiilor transmise de Casa Alba o persoana pierzându-si viata si o alta fiind grav ranita, ambele din respectiva masina,…

- Scene socante la punctul de trecere a frontierei de la Sighet. Traficantii de tigari i-au stropit cu benzina pe politistii care i-au oprit pentru control. Masina politistilor a fost inendiata, iar unul dintre agenti a ajuns la spital.

- Un sofer a ramas cu masina in mijlocul drumului dupa ce doua dintre roti s-au desprins. Incidentul a avut loc in Capitala pe Calea Grivitei, luni dupa-amiaza, cand traficul era aglomerat.

- Un accident soldat cu ranirea grava a unei femei a avut loc azi (30 ianuarie) dimineața intre localitațile Cig și Tașnad. O mașina condusa de o femeie a fost izbita in plin de un tren, la trecerea peste calea ferata. Din primele informații reiese ca in urma impactului, femeia a fost aruncata la o distanța…

- Politistii rutieri din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au retinut, pentru 24 de ore, un tanar, pentru comiterea infractiunii de conducere a unui vehicul fara permis. Oamenii legii au constatat ca tanarul era și baut, dar alcoolemia era sub limita de infracțiune. In fapt, la data de 28 ianuarie,…

- Accidentul a avut loc pe strada Nicolae Iorga din Saveni, in momentul in care femeia, in varsta de 72 de ani, traversa strada prin loc nepermis si fara sa se asigure. Din spusele martorilor, femeia a iesit dintre doua autoturisme parcate, nu s-a asigurat desi ambulanta avea semnalele sonore pornite.Potrivit…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Registrul Auto Roman (RAR) au decis implementarea si derularea a trei proiecte noi cu impact asupra tuturor autovehiculelor din Romania. Printr-un serviciu pus la dispozitie de RAR, toti cei care vor sa cumpere o masina second hand pot afla prin SMS numarul…

- Accident violent cu implicarea a trei automobile, la intersecția strazilor Vasile Alecsandri si Mihail Kogilniceanu din Capitala.Una din cauzele accidentului este deplasarea cu exces de viteza.Din fericire nimeni nu a avut de suferit, insa mașinile au fost grav avariate.

- Un tanar din judetul Galati care in 2016 a lovit mortal cu masina doi copii in varsta de 8 si 9 ani si a parasit locul accidentului, ulterior fugind in Italia, este cercetat intr-un nou dosar pentru conducere fara permis, dar si pentru furt de lemn, potrivit unor surse din randul anchetatorilor.…

- O masina a intrat in multime, la Moscova. Din pacate, un om si-a pierdut viata, iar mai multi se afla in stare grava la spital. Socant este ce au gasit autoritatile in portbagajul masinii!

- Simona Halep a avut o evoluție fascinanta impotriva Karolinei Pliskova, deși incepuse greu meciul din sferturile turneului Australian Open. Dupa ce a fost condusa cu 0-2 de cehoaica, Halep a reușit sa caștige 6 game-uri la rand, lucru care i-a adus primul set. Romanca l-a impresionat pana și pe antrenorul…

- Un cetațean moldovean, in varsta de 33 de ani, a fost amendat de catre Poliția municipala din Reggio Emilia, dupa ce a fost prins ca transporta colete fara a avea autorizațiile necesare, scrie stirilocale.md.

- O femeie și-a pierdut viața dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de un tren. Accidentul s-a produs luni in jurul orei 13, in localitatea Oșorhei din județul Bihor. Un barbat de 73 de ani din localitatea Haieu, județul Bihor, in timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 767/E pe direcția…

- Evenimentul rutier a avut loc in aceasta seara in comuna Gogoșu, din județul Mehedinți. Un autoturism a derapat și s-a izbit de un cap de pod. In urma impactului, doua persoane au fost ranite. „Cele doua victime au fost transportate la UPU de catre SMURD și SAJ. Victima evaluata…

- Razvan Simion a avut mari probleme cu cheile de la casa de curand. Acesta a fost nevoit sa se urce la volan și sa mearga pana la Predeal pentru a le recupera. Prezentatorul de televiziune Razvan Simion, care se iubește cu solista de muzica pop Lidia Buble , a fost cu aceasta la o cantare, dupa care…

- Campioana Romaniei e pe cale sa o piarda din vara pe Isabelle Gullden. Fanii suedezei o roaga pe nordica sa mai ramana la București și i-au facut o mare surpriza. Golgeterul Ligii Campionilor și caștigatoarea trofeului Ligii in 2016, cu CSM București, Isabelle Gullden e aproape de o desparțire de campioana…

- NOROCOSUL ZILEI Un sofer de 45 de ani, Valentin M., din comuna Iana, a avut pe data de 17 ianuarie noroc cu carul! N-a castigat la loto, ci s-a nascut a doua oara! Omul se intorcea de la Barlad, miercuri dupa-amiaza, cand pe DJ 243 Barlad – Puiesti, la coborarea pantei spre localitatea Pogana, a [...]

- Scene de o cruzime fara margini intr-o localitate de langa Timișoara. Un inconstient a legat un caine de o mașina și l-a tarat pe strazile din sat, inainte sa-l abandoneze, mai mult mort decat viu, pe marginea drumului: l-a legat de un stalp si l-a lasat acolo sa moara.

- Aseara, un individ beat și cu permisul de conducere suspendat a fost identificat de polițiști, dupa ce a intrat cu mașina intr-un șanț de pe raza comunei Boroaia. Este vorba despre un localnic de 24 de ani. Tinarul a fost verificat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,12 mg/l de alcool pur in…

- Aceasta a fost transferata de urgenta la Unitatea de Primire Urgente de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi cu traumatisme la nivelul mainilor si picioarelor, dar si la nivel lombar. „Am fost solicitati la ora 10,10 sa intervenim la un accident rutier cu victime, produs in localitatea Gorban unde…

- Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Anglia dupa liberalizarea pietei muncii in 2014, a murit intr-un tragic accident de masina. Tanarul in varsta de 32 de ani s-a stins din viata luni, 15 ianuarie, in jurul orei 4 dimineata. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat detalii infioratoare…

- Noua forma va fi cunoscuta, cel mai probabil, in martie, conform declaratiilor ministrului Gratiela Gavrilescu. Masinile cu norme de poluare Euro 2, 3 sau 4 ar putea fi taxate in functie de emisii. Ministrul a mai spus ca vor fi trei criterii in functie de care va fi stabilita noua taxa: capacitatea…

- Sotia lui Ionel Ganea nu a depus, inca, actele de divort si nu este exclus sa acorde inca o sansa casniciei cu fostul fotbalist. Pe perioada sarbatorilor de iarna, Ganea a facut tot posibilul sa-si convinga sotia sa renunte la separare, iar femeia a promis ca va lua o decizie la inceputul lunii ianuarie.…

- La salonul auto din Los Angeles, Volvo a anuntat SUV-ul compact XC40 care este disponibil la abonament de 600 de dolari pe luna cu un contract pe doi ani. "Exact cum ai achizitiona un telefon", potrivit Slate care citeaza The Verge. Apare intrebarea: abonamentul nu este la fel ca leasing-ul?…

- ♦ Piata auto locala are potential de a implementa rapid in urmatorii ani noile tendinte ce se creioneaza la nivel mondial, iar printre acestea, cele mai puternice au legatura cu vanzarile de masini electrice si cu serviciile de car sharing ce cresc exponential ♦ Nu trebuie uitata eficienta…