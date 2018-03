Stiri pe aceeasi tema

- Salonul Internațional de Automobile București a revenit in forța, dupa o pauza de 11 ani, interesul sporit al bucureștenilor fiind dovedit de prezența, in primul weekend (24 - 25 martie) a 21.357 de vizitatori, care au fost total impresionați de superbele automobile prezente la acest eveniment. Publicul…

- Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB) 2018, evenimentul auto organizat in Romania, la care sunt prezente trei premiere europene, 16 nationale si trei automobile prototip lasa totusi o impresie de saracie din cauza absentei unor importanti producatori din domeniu.

- Romanii care vor sa iși schimbe mașina cu una electrica pot primi de la stat o subvenție de pana la 45.000 de lei (aproximativ 10.000 de euro), prin programul guvernamental Rabla Plus, demarat incepand de luni, 26 martie. Programul Rabla plus pentru perioada 2017-2019 este reglementat prin Ordinul Ministerului…

- In anul 2018, romanii care vor sa-și ia mașini electrice vor putea cere statului, o subvenție nereturnabila de pana la 45.000 de lei, așa cum prevede legislația actuala. Este vorba, mai precis, de programul guvernamental Rabla plus, care, potrivit autoritaților, va demara saptamana viitoare. Programul…

- Azi (24 martie) dimineața, la nivelul Sectorului PF Halmeu, s-a declanșat o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigari de proveniența ucraineana, in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 04.00, polițiștii de frontiera au oprit, in trafic, pentru control, pe strada Nicolae Titulescu…

- Programul Rabla plus pentru perioada 2017-2019 este reglementat prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 660/2017 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente…

- Grupul Volkswagen a ales Beijing drept orașul in care va lansa in premiera mondiala noul model Touareg, iar mașina va fi dezvaluita pe data de 23 martie 2018 și publicului din Romania in cadrul Salonului Internațional de Automobile București. Aflat in varful gamei de modele, Touareg exprima clar ambitiile…

- Programul "Rabla Clasic" a demarat, joi, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice, cu un buget de 253 de milioane lei, extensia "Rabla Plus", pentru achiziționarea de mașini electrice urmand sa inceapa in cursul saptamanii viitoare. Din bugetul total alocat pentru…

- Programul ''Rabla'' din acest an a demarat , joi, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice, cu doua luni mai devreme fata de sesiunea din 2017, bugetul alocat fiind de 253 de milioane lei, cu mentiunea ca extensia ''Rabla Plus'' va incepe in cursul saptamanii viitoare, scrie Agerpres.…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Negru Voda si P.T.F. Vama Veche au depistat un cetatean moldovean si un cetatean roman care au incercat sa introduca ilegal in tara peste 800 flacoane parfum, care purtau insemnele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute. * In data de 12.03.2018,…

- Brent Valmar, seful celui mai puternic importator de automobile din Romania si vicepresedinte al Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), a explicat pentru Capital de ce este necesara o noua taxa pe poluare si cum ar trebui regandit programul Rabla daca autoritatile doresc sa…

- Programul Rabla Clasic ar trebui modificat așa incat persoana care preda mașina veche la casat sa nu mai fie obligata sa cumpere o mașina noua, susține Brent Valmar, directorul general al Porsche Romania.

- Grupul BMW estimeaza vanzari record pentru 2018 ca urmare a cererii in creștere pentru SUV-uri. In 2017, livrarile sale de mașini electrice și hibrizi au crescut cu 66%, la peste 100.000 de unitați.

- ANAF scoate la licitație mașini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite, cu preturi accesibile pentru toata lumea. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF. Autoturismele sunt vandute de Administrația Județeana a Finanțelor Publice…

- Grupul auto Volkswagen (VW) a avut mai mult succes cu clientii din Europa Occidentala sa-i convinga sa vina la service pentru repararea softului care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel implicate in scandalul emisiilor (Dieselgate) decat cu cei din Europa de Est, scrie publicatia…

- Numarul autoturismelor "verzi" (hibride, respectiv electrice 100%) noi vandute in Romania a ajuns la 193 de unitati, in ianuarie 2018, in crestere cu 70,8% in comparatie cu aceeasi perioada din anul anterior, arata statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA).…

- Vanzarile de mașini electrice și hibrizi din Europa au crescut cu 36% in ianuarie, in comparație cu aceeași perioada de anul trecut. Volkswagen e-Golf a fost cel mai cautat model de catre clienți, fiind urmat la mica distanța de Renault Zoe și BMW i3.

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate revistei Capital, directorul general Porsche Romania a dat detalii despre organizarea Salonului Internațional de Automobile București (SIAB) și „surprizele” pregatite de marcile reprezentate in Romania de compania sa.

- Uber a lansat serviciul UberGREEN in Bucuresti, in premiera in tara, cu o flota initiala de 20 de masini electrice Renault ZOE Z.E. In Capitala Uber are 500.000 utilizatori, dintre care aproximativ 10.000 vor experimenta UberGREEN – cu masini electrice Renault ZOE Z.E. – pana la finalul…

- BMW Group este in discutii avansate pentru a realiza un nou joint-venture pentru automobilele MINI electrice in China. Un element-cheie al dezvoltarii strategice continue a marcii va fi productia pe plan local a viitoarelor automobile MINI electrice pe baterii - in cea mai mare…

- Pe cerul de deasupra orasului Hullavington in sud-vestul Angliei, era o vreme cand parasutistii se aruncau in gol. Fosta baza a fortelor aeriene regale il gazduieste acum pe Sir James Dyson care se pregateste de imbarcarea in propria aventura: un proiect de mai mult de 2 mld. de dolari pentru a…

- Porsche Romania, cel mai mare importator auto de pe piata locala, a ajuns la finalul anului trecut la afaceri cumulate de peste 8 miliarde de euro in cei 20 de ani de activitate dupa ce in 2017 a inregistrat o cifra de afaceri de 638 mil. euro, in crestere cu 16% fata de anul anterior, potrivit…

- Cu 20 de ani in urma, in ianuarie 1998, o companie inscrisa la Registrul Comerțului cu doar doua luni inainte vindea primul automobil. In 2018, aceeași companie, Porsche Romania, anunța un amplu program de investiții bazat pe rezultatele tot mai bune.

- Importatorul auto Porsche Romania a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 638 milioane euro, in crestere cu 16%, in timp ce numarul total de autovehicule vandute s-a ridicat la 31.569, cu 13% mai multe decat in 2016, sub marcile Volkswagen, Audi, Seat sau Skoda. ”2018 este un an…

- Porsche Romania, cel mai mare importator auto local, a vandut 455.055 de autoturisme in cei 20 de ani de activitate si are in plan sa ajunga la vanzari anuale de 50.000 unitati/an pana in 2025, de la 31.500 unitati in prezent. O alta tinta de vanzari este ca un sfert din volum sa fie vehicule electrice.…

- MOL Romania, al treilea operator de benzinarii din Romania, a deschis prima statie de incarcare pentru autovehicule electrice, amplasata in perimetrul unei benzinarii din Capitala. ”Alimentarea autovehiculelor la statia de incarcare electrica se face prin curent alternativ si curent continuu de 50…

- ​In ianuarie inmatricularile de masini noi au crescut cu 66% fata de luna similara din 2017, in timp ce numarul de masini second-hand a fost de cinci ori mai mare fata de prima luna din 2017, arata datele DRPCIV. Dacia a fost lider detasat la masini noi, iar Volkswagen, la second-hand.

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in ianuarie cu 66.37% fața de ianuarie 2017, potrivit datelor publicate de Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Cele mai multe inregistrari au fost, in ordine, pentru modelele Dacia, Volkswagen și Skoda.

- Peste 50.000 de autoturisme au fost inmnatriculate in Romania, in prima luna a lui 2018, reprezentand o crestere de 245,41% fata de aceeasi perioada a anului 2016. Potrivit datelor facute publice de Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), aproape 40.000 dintre autoturismele…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a lansat in dezbatere publica un proiect de ordin prin care maxim 160.000 de romani, care produc energie regenerabila, vor putea vinde energia. Un proiect de Ordin al ANRE „pentru aprobarea prețurilor de vanzare a energiei electrice…

- Clujul va avea un parking cu locuri pentru masini de lux si pentru vehicule electrice. Noul imobil nu va rezolva insa criza locurilor de parcare, in conditiile in care multe alte proiecte similare intampina diverse probleme.

- Aston Martin vrea sa formeze un joint-venture cu un partener chinez care sa ii permita sa dezvolte mașini electrice pe cea mai mare piața auto din lume, dupa cum a declarat CEO-ul companiei, Andy Palmer.

- In cel mult patru ani, judetul Brasov ar putea avea 500 de statii de alimentare pentru masini electrice, sustine deputatul PSD Viorel Chiriac. El a precizat ca Guvernul are in lucru extinderea programului pentru finantarea acestor statii, pentru ca, pana in 2021, la reteaua electrica nationala sa fie…

- Producatorii auto germani spera ca o retea de statii de incarcare, dezvoltata alaturi de Ford, sa devina universal valabila pentru soferii care cumpara masini „verzi”, scrie Business Insider.

- Accident spectaculos, noaptea trecuta, intr-un sens giratoriu din Constanța. Șoferul unui Volkswagen a zburat peste sensul giratoriu și a ramas suspendat cu mașina in aer.Accidentul s-a produs pe...

- Un scandal de proportii a cuprins autoritatile din orasul american Los Angeles, dupa ce o investigatie jurnalistica a deconspirat faptul ca poliția locala nu utilizeaza cea mai mare parte dintr-un total de 100 de masini electrice, cumparate practic pe banii oamenilor care platesc impozite.

- Aveți mare grija cand cumparați din supermarketuri! Daca nu sunteți atenți, riscați sa cumparați produse expirate. Unul dintre giganții care activeaza pe piața locala vinde produse expirate, informeaza Bugetul.ro.Acest lanț de magazine a devenit, in 2017, cel mai mare din Romania, el avand…

- ​Producatorii auto promit investitii totale de peste 90 miliarde dolari pentru dezvoltarea unui numar mare de masini electrice, insa multi dintre directorii din domeniu se intreaba daca publicul va fi dispus sa le cumpere, arata o analiza Reuters. In China se va investi cel mai mult, fiind si cea mai…

- In week-end, in PTF Halmeu s-au prezentat pentru a intra in țara patru persoane, doi romani și doi ucraineni, conducand trei autoturisme marca Volkswagen și un BMW. Existand suspiciuni ca aceștia ar putea transporta țigari de proveniența ucraineana, polițiștii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali…

- Porsche a anunțat ca va dezvolta o platforma pentru supercaruri electrice, existand posibilitatea ca noua arhitectura sa fie impartașita cu “frații” din grupul Volkswagen, respectiv Audi și Lamborghini.

- Un accident rutier s-a produs joi in jurul orei 13 la intrarea in Gherla, pe soseaua de centura a municipiului, in zona localitații Bunești. Din primele informații, trei persoane au fost ranite. Un sofer a ramas incarcerat și a fost nevoie de intervenția pompierilor. Cele trei mașini, un Audi, un Volkswagen…

- Euro NCAP a publicat astazi cele mai sigure mașini testate in cele 6 categorii interne in cursul anului 2017. Volkswagen aduna trei premii, Volvo are cel mai mare punctaj, iar Opel și Subaru completeaza onorabil lista premianților.

- Fotocredit: Volkswagen Volkswagen a produs in 2017 peste șase milioane de vehicule, valoare ce marcheaza stabilirea unui nou record pentru compania germana. Vandute la nivel global sau targetate spre piețe specifice, modelele Golf, Polo, Passat, Jetta și Santana au fost "vedetele" anului ce tocmai…

- Un accident rutier s-a petrecut sambata seara, in jurul orei 18:20, in centrul localitații Șugag. Șoferul unui autoturism marca BMW a pierdut controlul volanului și s-a izbit de alte autoturisme ce erau parcate in afara drumului. In accident au fost implicate un autoturism marca BMW, un Renault, un…