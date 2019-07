Stiri pe aceeasi tema

- Decapitarile din Politie, facute la televizor de ministrul de Interne si de premierul tarii in urma crimelor de la Caracal, amintesc de modul in care si Politia Iasi a fost „epurata" de cei care au lucrat la „cazul Larisa". Prezentanti presei la inceputul anului 2006 ca vinovati principali pentru ancheta-fiasco…

- Politistul care a discutat cu Alexandra, atunci cand a sunat la 112 pentru a cere ajutor, a avut o atitudine refractara fata de situatia prezentata de fata si nu a dat dovada de implicare pentru a obtine mai multe date privind locul in care este sechestrata, arata raportul MAI. Surse apropiate anchetei…

- Raportul preliminar intocmit de MAI arata ca polițistul de la 112 care a vorbit cu Alexandra la telefon este primul responsabil pentru felul in care s-a intervenit in cazul de la Caracal. Polițistul de la 112 cu care a vorbit Alexandra, una dintre victime, nu i-a dat sfaturi fetei și nici nu i-a cerut…

- "Alexandra!" se aude in fata ministerului de Interne, sambata seara. Politistii chemati sa asigure securitatea pe traseul protestului din Capitala, au fost huiduiti sambata seara, de catre protestatari, ca reactie la cazul din Caracal, acolo unde o fata de 15 ani, Alexandra, nu a fost salvata de politisti,…

- Rudele tinerelor sechestrate, violate si ucise la Caracal continua sirul dezvaluirilor din noaptea de cosmar, ultima pe care a trait-o Alexandra: o vecina a auzit tipetele tinerei, a iesit sa le spuna politistilor, dar acestia n-au intervenit.

- Tribunalul Dolj este instanta care a decis arestarea preventiva a lui Gheorghe Dinca, dupa ce suspectul a fost retinut pentru 24 de ore in aceasta dimineata. Gheorghe Dinca este tata a trei copii. In casa lui a fost gasit un bidon cu resturi umane si bijuterii in special inele, care i-ar fi apartinut…

- Rudele tinerelor sechestratem violate si ucise la Caracal continua sirul dezvaluirilor din noaptea de cosmar, ultima pe care a trait-o Alexandra: o vecina a auzit tipetele tinerei, a iesit sa le spuna politistilor, dar acestia n-au intervenit.

- La ora transmiterii acestei știri au loc percheziții in Caracal in cazul fetelor disparute. Un barbat de 65 de ani este principalul suspect. El le-ar fi luat pe cele doua fete la ocazie.Politistii, sustin surse din ancheta, ar fi gasit ramasite ale celor doua adolescente, in casa unui mecanic…