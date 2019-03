Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a spus ca zilele președintelui venezuelean Nicolas Maduro sunt numarate, dupa confruntarile violente a armatei guvernului cu cetațenii care încercau sa ajunga la ajutoarele umanitare, relateaza BBC. ”Este dificil sa spun data exacta. Sunt încrezator…

- Ministrii apararii din statele membre ale NATO urmeaza sa discute la o reuniune de doua zile care incepe miercuri la Bruxelles ce masuri sunt necesare pentru a proteja Europa daca tratatul SUA-Rusia privind dezarmarea se va prabusi definitiv, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Citește și: Filipine…

- Gheorghe Hagi, cel mai mare fotbalist roman din toate timpurile, a implinit astazi 54 de ani. „Regele" a dezvaluit doua dintre marile sale dorințe. Intrebat unde il vede pe Ianis Hagi in 10 ani, Gheorghe Hagi a oferit un raspuns sincer: „Sa-și gaseasca locul la o echipa de top din Europa, sa ajunga…

- O reuniune a Consiliului NATO-Rusia a esuat, vineri, sa solutioneze o disputa cu privire la o noua racheta rusa de croaziera, considerata de Alianta Nord-Atlantica o amenintare la adresa Europei, a anuntat vineri secretarul general al blocului militar occidental Jens Stoltenberg, relateaza Reuters.

- Gica Hagi a anuntat ca Viitorul l-a transferat pe Rivaldionho, fiul fostului star al fotbalului mondial Rivaldo. Brazilianul a mai jucat in Liga 1 Betano la Dinamo, iar la trupa "Regelui" a ajuns dupa ce s-a despartit de bulgarii de la Levski Sofia, informeaza MEDIAFAX."Am luat un ...

- Genk il cedeaza pe spaniolul Alejandro Pozuelo la Al-Ahli, iar in locul mijlocasului il doresc pe Ianis Hagi. Cu cele 8 milioane de euro incasate de la Al-Ahli, Genk isi permite astfel sa il cumpere pe fiul "Regelui". Ianis Hagi a revenit in urma cu un an in Liga 1 si a avut evolutii excelente,…

- Calificarea Romaniei U21 la Campionatul European a atras priviri din partea specialististilor UEFA. Ianis Hagi si Ionut Radu au impresionat cu prestatiile din campania de calificare si au intrat in topul celor mai promitatori 50 de fotbalisti ai Europei.UEFA le face o scurta descriere celor…

- Simona Halep a inceput sa se antreneze la intensitate maxima, dupa lunga perioada de recuperare cauzata de problemele lombare. Numarul 1 WTA a postat pe social media un clip video cu un raliu din timpul unei ședințe de pregatire, insoțit de comentariul: ”Iubesc noile mele rachete”. Loving my new rackets…