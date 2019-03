Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana trebuie sa analizeze riscurile folosirii echipamentelor companiei chineze de telecomunicatii Huawei in ciuda lipsei de dovezi privind spionaj din partea guvernului chinez, a informat Andrus Ansip, Comisarul pentru Piata Digitala Unica, scrie Reuters, potrivit News.ro.Citește…

- Ministerul Energiei se gândește din nou la reorganizarea productiei de energie prin înfiintarea unei noi companii în care sa fie incluse atât centralele pe carbune, cât si cele hidro, a anunțat, marti, Doru Visan, secretar de stat în minister, potrivit Agerpres. Este…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a evidentiat, in prima zi a Conferintei de Securitate de la Munchen, rolul pe care Initiativa celor Trei Mari il poate juca in consolidarea Uniunii Europene si a parteneriatului transatlantic, indeosebi in actualul context global, marcat de…

- Aceasta noua autoritate a Uniunii Europene va sprijini mobilitatea echitabila a fortei de munca in cadrul UE, permitand cetatenilor si intreprinderilor sa profite de oportunitatile oferite de piata unica si sprijinind totodata cooperarea intre autoritatile nationale, inclusiv in prevenirea si combaterea…

- Presedintele Federatiei Bancare Europene (EBF), Frederic Oudea, i-a trimis premierului Viorica Dancila o scrisoare in care avertizeaza ca OUG 114 este foarte riscanta si ca ar trebui sa discute cu reprezentantii comunitatii bancare inainte de aplicarea ei. "As dori sa va prezint profunda ingrijorare…

- Manfred Weber este favorit în preluarea funcției de președinte al Comisiei Europene. Conservatorul german a discutat cu jurnaliștii de la DW despre dezamagirea sa fața de raspunsul blocului comunitar la criza politica din Venezuela. Liderul celui mai mare grup politic din…

- Alexandru Petrescu, ministrul comunicațiilor și societații informaționale, a prezentat miercuri, 23 ianuarie 2019, in plenul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (Comisia ITRE) din Parlamentul European, prioritațile din domeniul Pieței Unice Digitale pe durata celor șase luni ale mandatului…

- Ministrul Comunicațiilor și Societații Informaționale, Alexandru Petrescu, s-a intalnit cu Roberto Viola, directorul general al Direcției Generale pentru Rețele de Comunicații, Conținut și Tehnologie (DG CONNECT), din cadrul Comisiei Europene.Agenda discuțiilor s-a axat pe importanța construirii…