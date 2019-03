Stiri pe aceeasi tema

- Educatia din Romania este subfinanțata, iar capacitatile pentru modernizarea sistemului de invatamant trebuie consolidate, arata Raportul de tara privind tara noastra pe 2019 al Comisiei Europene. In raport se arata ca masurile legislative recente amana pana in 2022 punerea in aplicare a cerinței legale…

- In cadrul celei de-a treia Conferinte ministeriale cu statele din Parteneriatul Estic, din 28 februarie 2019, ministrii UE responsabili de economia digitala si reprezentantii acestora se vor intalni cu omologii lor din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova si Ucraina, iar agenda…

- O parte a unei cladiri din incinta Universitatii de tehnologia informatiilor, mecanica si optica din Sankt Petersburg (nord-vestul Rusiei) s-a prabusit sâmbata. Serviciile de urgenta locale au precizat ca nu au fost raportati raniti pâna în prezent, transmit agentiile…

- Kremlinul s-a declarat indignat vineri de publicarea de catre un ziar britanic a identitatii unor jurnalisti lucrand pentru un grup media oficial rus, urmat de dezvaluirea in Rusia a numelor unor jurnalisti de la BBC, relateaza France Presse preluata de Agerpres. Sunday Times a publicat pe…

- Kremlinul s-a declarat indignat vineri de publicarea de catre un ziar britanic a identitatii unor jurnalisti lucrand pentru un grup media oficial rus, urmat de dezvaluirea in Rusia a numelor unor jurnalisti de la BBC, relateaza France Presse. Sunday Times a publicat pe 23 decembrie un…

- Campania de propaganda desfasurata de Rusia pe retelele sociale inainte de prezidentialele americane din 2016 a incercat sa ii determine pe afroamericani sa se abtina de la vot, iar dupa victoria lui Donald Trump a devenit tinta procurorul special Robert Mueller, potrivit unor rapoarte comandate…

- Autoritatile franceze au demarat mai multe verificari pe internet, dupa multiplicarea conturilor false destinate sa amplifice, pe retelele sociale, contestatia exprimata de „vestele galbene”, au informat sambata, 8 decembrie, surse apropiate dosarului. Secretariatul general al apararii si securitatii…

- Sute de conturi de pe rețelele de socializare, care au legatura cu Rusia, au încercat sa amplifice protestele de strada ce zguduie Franța, releva o analiza a unei companii de securitate cibernetica la care au avut acces jurnaliștii de la publicația „The Times”. Aceasta…