- Victor Becali (56 de ani) a fost eliberat condiționat dupa fix 3 ani și 10 luni de inchisoare, iar in urma cu cateva minute a parasit Penitenciarul Poarta Alba. A avut de ispașit o pedeapsa de 4 ani și 8 luni de inchisoare. Fostul impresar condamnat in Dosarul Transferurilor la data de 4 martie a oferit…

- "Eu mai aveam vreo 50 de zile din pedeapsa, deci nu am primit cine știe ce beneficiu. Toți au facut 50 % din pedeapsa, eu am facut peste 90%.Trebuie sa mai faca cineva pușcarie, daca toți barbații aștia fug. Fac eu pușcarie, face Borcea. Nu e o experiența de viața prea placuta. Fotbalul nu ma mai…

- Fostul impresar sportiv, Victor Becali, condamnat la patru ani si opt luni in dosarul ”Transferurilor”, scapa de inchisoare. Magistratii Tribunalului Bucuresti au decis eliberarea conditionata. Decizia Instantei este definitiva. Victor Becali a fost incarcerat la Penitenciarul Poarta Alba, dupa condamnarea…

- Sfarșitul anului 2017 aduce chicote de bucurie in randurile celor mai mici dintre noi. Mai exact, mulți copii nou- nascuți au primit cei 2.500 de lei, conform unui proiect de hotarare propus de Gabriela Firea și aprobat de consilierii generali ai Capitalei. 23,822,500.00 lei ( peste 5 milioane euro)…

- Barbati mascati au deschis focul asupra unei cafenele, in sudul capitalei egiptene Cairo, in noaptea de sambata spre duminica, ucigand cel putin trei persoane, au anuntat surse din serviciile de securitate, care privilegiaza o pista criminala, scrie AFP. Acest tip de atac asupra…

- Fie pentru ca nu au avut timp sau pentru ca au muncit, mulți constanțeni au lasat cumparaturile de Craciun pe ultima suta de metri. Așa se face ca astazi, supermarketurile au fost pline ochi. Pe raioane abia aveai loc sa arunci un ac. Magazinul arata precum un furnicar. Gospodinele însa nu…

- Magdalena Șerban, femeia care este responsabila pentru crima oribila de la metrou, are un comportament haotic și in spatele gratiilor. Aceasta a atacat trei gardience in pușcarie. Aceasta ar fi rupt și spart tot ce a gasit in celula de la Spitalul-penitenciar Jilava.

- Magdalena Șerban, femeia care a aruncat in fața metroului o tanara, are un comportament agresiv și in spatele gratiilor. Criminala de la metrou a atacat trei gardience in pușcarie. Aceasta ar fi rupt și spart tot ce a gasit in celula de la Spitalul-penitenciar Jilava. Individa care a impins-o in fața…

- Fostul Principe Nicolae a ajuns la Curtea de Argeș, cu puțin timp inainte Trenului Regal, care transporta sicriul cu trupul neinsuflețit al Regelui Mihai I. Principele Nicolae nu a fost primit in Trenul Regal, alaturi de ceilalți membrii ai Casei Regale. „Voi merge pe langa tren”, a declarat fostul…

- O adolescenta de 17 ani, originara dintr-o localitate a Raionului Ialoveni este banuita si cercetata penal in contextul unui sir de furturi din locuinte comise pe teritoriul Capitalei, noteaza NOI.md. Conform informatiilor preliminare, adolescenta ar fi fost implicata in cel putin doua furturi din locuinte,…

- Un barbat costumat in Moș Craciun a ajuns in Parlament, la Comisiile de Buget-Finanțe, pentru a vedea cum sta bugetul pe anul 2018. De la aceasta Comisie, Moș Craciun i-a transmis lui Liviu Drangea ca i-a pregatit cadou un loc intr-o celula la Jilava.”Cu siguranța fiecare merita cate ceva,…

- Magdalena Șerban, femeia care a devenit cunoscuta drept "criminala de la metrou" dupa ce a impins o tanara de 25 de ani in fața metroului, a starnit multa indignare printre femeile din arestul Capitalei.

- Dupa toate acele zvonuri privind logodna dintre ea și miliardarul Hassan Jameel, nascute dupa ce artista a fost vazuta purtand un inel cu diamant, Riri a hotarat sa iasa din casa ”blindata”. Glumim desigur, insa apariția ei recenta chiar i-a lasat pe unii cu gura cascata. Un outfit nu tocmai stylish…

- Miercuri seara, toata spuma Capitalei și-a facut simțita prezența la Palatul Parlamentului la Gala Elle Style Awards 2017 . Printre invitați s-a numarat și Anda Adam, care a fost aproape de nerecunoscut. Artista a purtat o peruca roz, deși inițial și-ar fi dorit sa aiba una bleu, insa a trebuit sa i-o…

- Deținuții incarcerați la Penitenciarul Jilava au ocazia sa pedaleze in curțile de plimbare. "Este un program educativ unic, denumit Educație prin sport – Mobilitate penitenciar, ne mișcam, nu stam pe loc. Proiectul a fost dezvoltat de penitenciar in colaborare cu Asociația Green Revolution…

- "In ultima perioada de timp, intre noi, sotii, au aparut neintelegeri, fapt ce a generat si intretinut o stare tensionata, generata de parata, care a profitat de atitudinea mea permisiva si de starea de detinere in care ma aflu, pentru a intretine cu diverse persoane relatii extraconjugale, unele…

- Mai multi detinuti beau acool si fumeaza, dar le si multumesc fanilor de pe pagina de socializare. Imaginile au ajuns si la Administratia Nationala a Penitenciarelor. Oficialii ANP spun ca au inceput o ancheta pentru identificarea petrecaretilor, dar si pentru a se afla daca petrecerea din celula, transmisa…

- Cristina Stamate a murit, luni, cu putin inainte de ora 7.00, la Spitalul de Urgenta Floreasca, unde fusese internata joi. Artista a decedat la varsta de 71 de ani, ea suferind de mai multe boli. Decesul actritei nu i-a luat prin surprindere pe apropiati, care sustin ca ea isi facuse deja testamentul,…

- Fiica adoptiva a Stelei Popescu, Doina Maximilian, a facut un gest cel putin bizar cu mai putin de 24 de ore inainte sa-si ingroape mama. Urmasa celebrei actrite a lasat priveghiul deoparte si s-a dus acasa sa se odihneasca...iar de acolo a plecat intr-un loc la care nimeni nu s-ar fi gandit in aceste…

- O mulțime dintre pacienții Capitalei s-au plans ca la o prima consultație nu au primit un diagnostic corect sau un tratament adecvat. O cercetare realizata de o clinica specializata in „a doua opinie”, ne dezvaluie un tablou sumbru

- Un barbat din Statele Unite a avut parte de un moment extrem de stanjenitor, intr-un bar de noapte. Kyle Yeomans si amicul sau, Joshua Hillian, erau intr-un club de striptease din Myrtle Beach cand s-a petrecut intamplarea.

- Condamnat la patru ani și opt luni de închisoare cu executare, Victor Becali este foarte aproape sa iasa din penitenciar, dupa ce cererea sa de liberare condiționata a fost admisa de Judecatoria Sectorului 4.

- Ce s-a intamplat la procesul in care Cristi Borcea și Ioan Becali sunt acuzați ca au dat mita judecatoarei Geaninei Terceanu. Fostul magistrat a șocat: ”Am crezut ca banii erau pentru ca ne-am placut reciproc”. Marți, 21 noiembrie, Inalta Curte de Casație și Justiție a judecat un nou termen al dosarului…

- Victor Becali a fost condamnat in martie 2014 la patru ani si opt luni de inchisoare in dosarul transferurilor, alaturi Gheorghe Copos, Ioan Becali, Mihai Stoica, Jean Padureanu, Gheorghe Popescu, Gheorghe Netoiu si Cristian Borcea, in legatura cu efectuarea de tranzactii ilegale la transferurile…

- Condamnat in marie 2014 la 6 ani si 4 luni de inchisoare in " Dosarul Transferurilor", Victor Becali a depus azi o noua cerere de eliberare. Fostul agent, 55 de ani spera ca de data aceasta sa poata fi eliberat dupa 3 și 8 de inchisoare. In vara, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti a decis eliberarea…

- O descoperire absolut surprinzatoare a fost facuta de un bucurestean, chiar in centrul Capitalei. Barbatul a observat cinci saci de rafie abandonati in care se aflau....cel mai probabil cateva milioane de cartele telefonice. Omul a sunat la politie si a facut plangere la DNA!

- Maroc: Cel puțin 15 persoane au fost ucise și alte cinci au fost ranite in timpul distribuirii de ajutoare alimentare in satul Sidi Boulalam din provincia Essaouira, aflata in sudul Marocului. Oamenii s-au calcat in picioare in timpul busculadei.

- Emilian Ene și-a dat demisia acum doi ani și a hotarat sa faca ce ii place cel mai mult: sa gateasca. Vinde clatite cu șapte tipuri de ciocolata sau cu dulceața de goji la metrou la Victoriei. Cara o geanta frigorifica portocalie. O așaza la un colt de strada și iși scoate un carton pe care a scris…

- Deputatul Catalin Radulescu a ramas fara masina. I-a fost furata chiar din fata locuinței aflata vis-a-vis de sediul SRI-ului. Pesedistul i-a anunțat imediat pe superiorii lui, Liviu Dragnea și Carmen Dan.

- Cu cateva brichete la subraț, cu o doza uriașa de tupeu, dar și cu un text spus precum un actor profesionist unor vanzatori creduli, Eugen Barbu, in varsta de 41 de ani, a reușit, intr-un interval foarte scurt de timp, sa ”produca” peste 7.000 de lei. ”Parintele” metodei ”bricheta” a fost prins pana…

- Tribunalul Ilfov a respins luni cererea de eliberare conditionata a lui Cristian Borcea, condamnat la sase ani si patru luni de detentie in dosarul transferurilor de jucatori. Decizia magistratilor Tribunalului Ilfov este definitiva. Cristian Borcea va mai putea depune o noua cerere de liberare conditionata…

- Autoritațile americane au anulat viza șefului fondului Hermitage Capital, William Browder, dupa ce Rusia l-a introdus pe britanic in baza Interpol. Informația a fost confirmata de Browder insuși pe Twitter. „Nu doar ca Putin m-a inclus in lista Interpol, dar chiar și SUA mi-au retras viza in același…

- Dan Cristian Popescu, actualul viceprimar al Sectorului 2 al Capitalei, este considerat unul dintre cei mai bogati politicieni din Romania. Ceea ce nu l-a scutit de implicarea intr-un scandal monstru in prima saptamana din 2014, atunci cand femeia de care a divortat l-a acuzat ca ar fi dat-o afara din…

- Un student din Nigeria, vizibil emotionat, a declarat ca nu-i vine sa creada ca îl are în fata ochilor chiar pe seful statului rus. În replica, Putin i-a propus: "Ciupeste-ma!"

- George Becali, finanțatorul FCSB-ului, a comentat tergiversarea eliberarii varului sau Victor Becali și a lui Cristi Borcea, ambii aflați in continuare in spatele gratiilor dupa condamnarile primite pe 4 martie 2014 in Dosarul Transferurilor. "Ce i se intampla lui Victor nu li se intampla nici criminalilor!…

- In inchisoarea Strangeways din Marea Britanie circula povești infricoșatoare despre deținuții care au fost pedepsiți sa iși petreaca ani buni aici. Printre ei se afla și niște femei despre care ai crede ca nu ar fi in stare de asemenea orori.

- Mormane de gunoi s-au adunat in Piata Marii Adunari Nationale dupa hramul Capitalei.Desi in zona au fost instalate sute de tomberoane pentru deseuri, oamenii au ales sa arunce gunoiul pe jos.Pentru a face ordine , muncitorii de la Autosalubritate au muncit o noapte intreaga.

- Vremea se va mentine rece, la nivelul Capitalei, in ultima zi a saptamanii, va mai ploua temporar, dar slab cantitativ, iar vantul va sufla moderat, potrivit vremii prognozate pentru zona Municipiului Bucuresti, anunta Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). „Vremea se va mentine…

- "Constat, de cateva zile, ca numele meu este asociat in fața suporterilor dinamoviști cu revenirea la conducerea clubului. Nu știu și nu ma intereseaza cine este in spatele acestor dezinformari menite sa mute centrul atenției cand vine vorba de performanța la Dinamo. Am plecat de cațiva ani din Ștefan…

