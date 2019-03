Stiri pe aceeasi tema

- Frans Timmermans, vice-președintele Comisiei Europene, i-a trimis saptamana trecuta o scrisoare premierului Viorica Dancila, exprimandu-și dezamagirea cu privire la Ordonanța de Urgența care modifica legile Justiției. Timmermans scrie in scrisoarea transmisa pe 22 februarie ca problema ordonanțelor…

- Ordonanța de Urgența care modifica legile justiției nu ar fi intrat inca in vigoare deși a fost publicata in Monitorul Oficial. OUG nu a fost inregistrata și la Parlament pentru dezbatere in procedura de urgența, așa cum prevede Constituția. Potrivit Constituției Romaniei, pentru intrarea in vigoare…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea merge, anul acesta, la Congresul Socialistilor Europeni, care se desfasoara la Madrid. La eveniment este invitata si premierul Viorica Dancila, iar in cadrul intalnirilor este posibil ca oficialii romani sa discute si cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.…

- Valentin Lazea, economistul șef al Bancii Naționale a Romaniei (BNR), demonstreaza, intr-un articolul publicat pe blogul instituției, vineri, ca bancile din Romania nu sunt cele mai profitabile din Uniunea Europeana. Articolul il redam mai jos. ”Atacul declanșat asupra bancilor - concretizat…

- "Nu stiu care este situatia bugetara a Romaniei. Acesta este un domeniu de care raspunde vicepresedintele Valdis Dombrovskis, impreuna cu comisarul european Moscovici. Eu am raspuns in ceea ce priveste partea legata de fondurile europene. Am spus de la inceput ca Romania a fost in pericol de a pierde…

- 25 de organizații ale mediului de afaceri printre care și Camera Americana de Comerț in Romania (Amcham), grupate in Coaliția pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), au trimis vineri o scrisoare premierului Viorica Dancila in care cer retragerea Ordonanței de Urgența privind noi taxe in economie. „Este…

- Marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat un proiect de OUG care cuprinde un set de masuri controversate. Potrivit uneia dintre masuri, participantii la fondurile de pensii administrate privat din Pilonul II se vor putea retrage inainte de termen pe baza de cerere, incepand de anul…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat ca amnistia și grațierea reprezinta, la acest moment, ultima soluție de indreptare a unor abuzuri, deoarece exista și alte metode legislative care pot fi adoptate. „Daca exista alte soluții legislative, evident, de indreptare a abuzurilor comise, evident…