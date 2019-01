Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Alexandru Nițescu și-a injunghiat cu sange rece și fara nicio remușcare fosta profesoara de matematica din liceu. Femeia, pe numele ei Andreea Alexe se afla in continuare in stare grava la spital, iar medicii se lupta sa o salveze.

- Ies la iveala detalii șocante despre injunghierea profesoarei de matematica din Ploiești. Se pare ca agresorul acesteia este de etnie rroma, iar Andreea Alexe, victima lui, a fost singura care nu l-a batjocorit in anii de studiu.

- Tanarul a intrat in liceu fara probleme si a atacat-o pe femeie in fata cancelariei. Victima a intrat in soc hemoragic si este in stare grava. Jandarmii l-au retinut pe suspect, cand incerca sa fuga si au gasit asupra lui mai multe arme albe. Individul, in varsta de 22 de ani, a intrat in scoala in…

- Mihai Alexandru Nițescu, tanarul de 22 de ani care, marți, ar fi injunghiat o profesoara de matematica, in fața cancelariei Colegiului "Spiru Haret", era in perioada de proba acordata de Judecatoria Ploiești, instanța care, acum in iunie 2017, il condamnase la opt luni de inchisoare cu suspendare.…

- Agresorul nu este la prima fapta de acest fel. In anul 2016, cand inca era elev al liceului ”Spiru Haret” a amenintat tot cu un cutit un coleg de scoala. Atunci s-a intocmit dosar penal pentru amenintare, iar Alexandru Nitulescu a fost amendat cu 500 de lei. Dosarul a fost trimis spre solutionare Parchetului.…

- Tanarul suspectat ca și-a injunghiat in abdomen fosta profesoara de matematica in fața cancelariei Liceului "Spiru Haret" din Ploiesti pare sa-si fi premeditat fapta, in condițiile in care asupra lui jandarmii care l-au prins la scurt timp de la agresiune au gasit un adevarat arsenal de arme albe. Conform…

- O profesoara in varsta de 43 de ani din Ploiesti a fost atacata marti pe holul scolii de catre un fost elev, care a reusit sa o injunghie cu un cutit de bucatarie. Femeia este in stare grava, iar agresorul a fost prins de jandarmi.

- Femeia injunghiata la Colegiul Spiru Haret din Ploiesti este profesoara de matematica si are de 43 de ani. La fata locului s-au deplasat echipaje de Politie si un echipaj medical Terapie-Intensiva pentru a acorda victimei primul ajutor. Profesoara prezenta o plaga injunghiata abdominala, fiind stabila…