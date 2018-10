Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana a decis sa țina la sol intreaga flota de avioane de lupta F-35, in urma unui incident in care a fost implicata o aeronava de acest timp, luna trecuta, in Carolina de Sud. Armata SUA a decis acest lucru pentru a verifica cat de sigure sunt pentru zbor avioanele de lupta. Mai mulți mecanici…

- Bulgaria, tara membra a NATO din 2004, este obligata sa pastreze cel putin un escadron de avioane de lupta pregatite pentru eventuale interventii militare. Aparatele invechite construite in perioada sovietica, intre care modelul MiG-29 - s-au imputinat din cauza uzurii si au ramas, in prezent,…

- Lupta cu boala care a ucis peste 311.000 de porci a ajuns intr-un impas fara precedent in Romania. In timp ce reprezentanții ANSVSA susțin ca au luat toate masurile, in conformitate cu legislația europeana, in cotețele satenilor animalele mor pe capete. Un nou focar a aparut, acum, in Clinceni, la doar…

- Constructorul auto japonez Toyota Motor Corp si-a anuntat miercuri intentia de a rechema la service un numar de 1,03 milioane de vehicule hibride, inclusiv modelul Prius, vandute in Japonia, America de Nord si Europa din cauza unei probleme de cablaj care poate provoca un scurt circuit, transmite Reuters.

- Aceasta este denumirea pe care autorii unui ghid de specialitate au dat-o endometriozei – boala cronica neasociata tipologiilor de cancer dar dureroasa și invalidanta in cazul in care este diagnosticata tardiv și incorect tratata. Cunoscuta și drept „cancerul care nu ucide”, endometrioza este o boala…

- Inaintea debutului Romaniei in Liga Natiunilor, Nicolae Stanciu a anuntat ca nu-i e teama sa execute penalty-uri, el fiind cel care a ratat in preliminariile CM din Rusia o astfel de lovitura in meciul cu Muntenegru. La data de 7 septembrie, de la ora 21:45, elevii lui Contra...

- Cristian Bivolaru, directorul general al celor de la Viitorul, a explicat absența lui Ianis Hagi (19 ani) din lotul echipei pentru disputa din aceasta seara cu Concordia Chiajna. Oficialul Viitorului a vorbit și despre criticile aparute la adresa lui Ianis dupa ultimele doua meciuri ale Viitorului,…

- Ultimele teste pe lotul trei al Autostrazii Sebeș-Turda, care se intinde de la Aiud la Decea, arata ca exista probleme de planeitate și rugozitate pe acest tronson, insa constructorul italian neaga...