Stiri pe aceeasi tema

- Juventus Torino a castigat, sambata seara, primul meci important al sezonului din Serie A, 3-1 pe teren propriu cu rivalii de la Napoli, echipa de pe locul al doilea. Cristiano Ronaldo a contribuit la toate cele trei goluri ale gazdelor, Mario Rui a fost eliminat, iar succesul duce...

- Stefan de Vrij (26 de ani), fundașul lui Feyenoord, a surprins cand a fost intrebat care a fost cel mai greu de marcat atacant pe care l-a intalnit in cariera. "Cu siguranța e Mbappe", a spus De Vrij, apoi a continuat sa vorbeasca despre venirea lui Cristiano Ronaldo in Italia, la Juventus. "Marturisesc…

- Conform presei din Italia, formatia din Gruia va aduce un jucator de la vicecampioana din Serie A. Potrivit calciomercato.it, CFR Cluj ar fi ajuns la un acord cu Napoli pentru transferul unui fotbalist extrem de talentat din lotul formatiei lui Carlo Ancelotti. Aceasta scrie ca gruparea din sudul…

- Starul portughez, Cristiano Ronaldo, nu a debutat bine in Serie A in tricoul lui Juventus ca a si parasit Torino. Imediat dupa intoarcerea de la Verona, unde campioana Italia s-a impus cu 3-2 in fata lui Chievo, atacantul de 33 de ani a plecat impreuna cu logodnica si baiatul cel...

- Mauro Icardi (25 de ani) este fotbalistul dorit de Real Madrid pentru inlocuirea lui Cristiano Ronaldo. Potrivit presei din Anglia, reprezentantii madrilenilor au plecat in Italia pentru a discuta cu persoana care il impresariaza pe atacantul lui Inter.

- Drepturile TV pentru Spania si Italia n-au fost achizitionate de nicio televiziune din Romania si sunt sanse foarte mici sa fie cumparate fiindca firma care le detine a cerut o suma imensa: peste 35 de milioane de euro pentru urmatorii 3 ani! Cristiano Ronaldo la Juventus. Transferul confirmat marti…

- Leganes si Valladolid din Spania, Mainz 05 din Germania, Watford din Anglia si Palermo din Italia sunt cluburile interesate de transferul atacantului roman George Puscas, potrivit presei italiene, conform news.ro.Potrivit fcinternews.it, viitorul lui Puscas va fi stabilit in urmatoarele zece…