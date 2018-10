Stiri pe aceeasi tema

- Electronic Arts Romania, una dintre cele mai mari companii de tehnologie și producatoare de jocuri video din Romania, lanseaza astazi la nivel global FIFA 19. Cel mai nou titlu din celebra serie de jocuri video este dezvoltat de EA Romania in colaborare cu EA Vancouver și este disponibil acum in toata…

- Ripensia Timișoara a remizat la Ordea, cu Luceafarul, 2-2, iar antrenorul Ciprian Urican și-a criticat dur jucatorii. La Sanmartin, timișorenii au avut meciul in mana, au condus cu 2-0, dar pe final s-au vazut egalați de bihoreni. La finalul partidei, tehnicianul Ripensiei, Ciprian Urican, și-a criticat…

- Dupa victoria ardelenilor in fața Concordiei Chiajna, scor 2-1, George Țucudean și Culio l-au laudat pe Edward Iordanescu, fostul antrenor de la CFR Cluj. "Marea schimbare a fost cand a venit Edi Iordanescu. Marea schimbarea la CFR a fost cand a venit Edi Iordanescu și noi continuam sa jucam un altfel…

- CFR Cluj a facut precizari in ceea ce privește rezilierea contractului lui Edi Iordanescu, susținand ca jucatorii nu au avut nicio implicare in decizia despartirii clubului de antrenor, hotararea fiind luata exclusiv de membrii Consiliului de Administratie, informeaza hotnews.ro. “Ca urmare a ultimelor…

- Regulile lui Gigi Becali pentru jucatorii de la FCSB: ”Poate prospețimea aia s-o gasi in cantonament!”. Patronul ”din umbra” de la FCSB, Gigi Becali, a fost scos din sarite de evoluția execrabila a echipei in primul meci al sezonului, cand a pierdut, scor 0-1, la Giurgiu, cu Astra. Din acest motiv,…

- "Nu sunt trist ca am plecat de la Real Madrid. Venirea mea aici este un pas important in cariera mea. Nu am venit aici in vacanta, ci sa castig trofee. Sunt inca tanar si imi plac provocarile - de la Sporting, Manchester, Real si acum Juventus. Juventus este un mare club. Cu tot respectul, dar, de…

- BANDAI NAMCO Entertainment Europe, unul dintre liderii industriei de jocuri video, a anunțat ca muta data de lansare a mult așteptatului CODE VEIN pentru 2019. De-a lungul campaniei de precomenzi, CODE VEIN a primit reacții pozitive atât din partea jucatorilor, cât și a presei…

- Ce au pațit suedezii inaintea meciului cu Anglia. Fotbaliștii naționalei Suediei au trecut prin momente de panica cu numai cateva ore inaintea meciului cu Anglia, din sferturile de finala ale Cupei Mondiale din Rusia. Scandinavii au fost evacuati din hotelul din Samara in care erau cazati, la ora 8.30 dimineata,…