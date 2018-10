Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Tamas (34 de ani) a ratat transferul carierei, dupa o betie cumplita! Dezvaluirea a fost facuta de Florin Manea, impresarului fundasului. Daca nu o comitea, actualul jucator al celor de la Hapoel Haifa ar fi putut sa ajunga in Serie A, la o echipa de top.

- Mijlocașul Razvan Marin are evoluții tot mai bune in Belgia, la Standard Liege, și atrage atenția mai multor cluburi importante. Dupa ce a fost urmarit de AS Roma, jucatorul de 22 de ani a intrat pe lista celor de la AS Monaco, unul dintre numele importante din Franța. Reprezentații celor de la AS Monaco…

- Napoli, echipa la care evolueaza Vlad Chiriches, l-a transferat joi, 16 august, pe goalkeeper-ul columbian David Ospina. Potrivit presei din Italia, si portarul roman, Ciprian Tatarusanu, a fost pe lista scurta a conducerii napoletane, dar pana la urma vicecampioana l-a ales pe...

- Sebastian Driussi n-a mai semnat cu echipa genoveza de teama ca mutarea de la Zenit i-ar putea provoca soției pierderea sarcinii. Cluburile batusera palma pentru 20 de milioane de euro. Familia este uneori mai importanta decat cariera. Sebastian Driussi a dat cu piciorul unui transfer in Serie A și…

- Este zi de doliu in lumea sportului! Un fotbalist roman s-a stins din viața la numai 22 de ani! Halucinant este faptul ca, in urma cu trei saptamani, tanarul a incercat sa-și ia viața prin spanzurare.

- O partida intre Dinamo și Viitorul a lasat in urma o tragedie de proporții, iar Mircea Rednic, fost antrenor al "cainilor", nu a uitat acel moment. "Puriul" era antrenorul lui Dinamo la acea partida, ce avea sa se incheie 3-3: "Am amintiri triste legate de Viitorul, pentru ceea ce s-a intamplat in…

- Transferul verii l-a avut in prim plan pe multiplul castigator al balonului de aur, Cristiano Ronaldo, care a parasit-o pe Real Madrid dupa noua sezoane si a semnat cu Juventus, campioana Italiei platind in schimbul sau 105 milioane de euro.

- Aventura lui Vlad Chiriches (28 de ani) la Napoli este pe cale sa se incheie! Nemultumit de faptul ca este rezerva eterna la gruparea pentru care Diego Armando Maradona a scris istorie, capitanul echipei nationale si-a dat acordul pentru a se transfera la alta formatie.