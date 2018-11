Stiri pe aceeasi tema

- O cearta despre notele proaste a impins un tanar din Florida, SUA, sa-și ucida mama, apoi sa-i ascunda corpul și sa insceneze un furt. Gregory Ramos, un adolescent din Florida, a fost acuzat ca și-a ucis mama, dupa ce cei doi au inceput sa se certe din cauza faptului ca tanarul are note proaste la școala.…

- Crima s-a petrecut in 12 iulie 2018, in comuna timișeana Giulvaz. Criminalul a consumat bauturi alcoolice, iar apoi a mers cu victima in locuința acesteia unde a omorat-o. „Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus la data de 30.10.2018, prin rechizitoriu,…

- "În cursul zilei de astazi, 17 octombrie 2018, procurori din cadrul Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie – Sectia de urmarire penala si criminalistica coordoneaza un numar de 14 perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane cercetate pentru infractiuni…

- Cercetarile cu privire la incendiul din sectorul 5 sunt desfasurate de Serviciul Investigatii Criminale din cadrul Politiei sector 5 sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria sectorului 5 sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere, se arata intr-o informare a Politiei...

- Crima oribila la Slobozia. Un presupus interlop a fost lovit cu batele de șase indivizi care l-au urmarit in noaptea de marți spre miercuri, intr-un cartier din oraș. Ulterior, bataușii l-ar fi calcat cu mașina pana cand omul și-a dat ultima suflare. Totul s-ar fi petrecut din cauza unui teren. Potrivit…

- Potrivit unui comunicat al Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Iasi, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi a dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a doua persoane fizice si o societate comerciala din Iasi, pentru savarsirea…

- Politistii au deschis, luni, un dosar penal in cazul unui barbat de 62 de ani, care a participat la protestul din 10 august din Capitala, s-a simtit rau si a decedat ulterior la spitalul din Alexandria. Politistii au fost sesizati de medicii de la spital. ''Este un dosar penal deschis astazi…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și cei din cadrul Poliției municipiului Turda – Biroul de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, au identificat și depistat un barbat, in varsta de 48 de ani, din Turda, banuit…