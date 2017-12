Stiri pe aceeasi tema

- Fosta mare gimnasta Nadia Comaneci a petrecut Craciunul cu Arnold Schwarzenegger, antrenandu-se in sala de forța a acestuia. Nadia Comaneci s-a antrenat cu Arnold Schwarzenegger, la sala Gold Gym, din Venice, cartier rezidențial in partea de vest a orașului Los Angeles (SUA). ”Zeița de la Montreal”,…

- Gica Hagi, managerul tehnic al campioanei Romaniei, FC Viitorul, a petrecut Craciunul in Italia, la Florenta, unde a mers, alaturi de sotia sa, la fiul Ianis, jucator la clubul Fiorentina. Pe pagina de Facebook a lui Gica Hagi a fost postata o fotografie cu cei trei la Florenta si cu mesajul: Cel mai…

- In decembrie 1989 era militar in termen, intr-o unitate de elita. A executat misiuni la Timisoara si Bucuresti in timpul Revolutiei, dar a vazut si minerii in actiune si a simtit furia multimii la Targu-Mures. A fost rugat sa i se acorde titlu de luptator si a refuzat, scarbit de jocurile murdare ale…

- Cei doi rivali din lumea fotbalului, Cristiano Ronaldo și Lionel Messi, au avut parte de un Craciun de poveste alaturi de cei din familie. Ronaldo a pus pe o rețea sociala o fotografie cu el și...

- „A fost o experienta minunata si, uneori, mi-e dor de Craciunul meu indian si de oamenii lui“, spune Mihaela Gligor, cercetatoare la Academia Romana din Cluj. In 2009, si-a petrecut toate sarbatorile crestine departe de casa.

- Adus in urma cu un an pentru 2 milioane de euro, de la Astra, Denis Alibec, 26 de ani, ar putea pleca in aceasta iarna. Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit ca prefera sa-l vanda pe atacat pentru 2 milioane de euro, nu pe 3, din cauza unei clauze dintre contractul de transfer. "Pe Alibec nu-l dau…

- Venit la Steaua pentru o suma record in fotbalul intern, peste doua milioane de Euro, Denis Alibec a intrat rapid in planurile de viitor ale patronului Gigi Becali. Deși jucatorul nu demonstrase absolut nimic la FCSB, patronul se batea in piept ca are oferte de zeci e milioane pentru jucator.

- “A Christmas Prince“, una dintre cele mai populare producții de Craciun marca Netflix, a fost filmata in Romania, la Palatul Cotroceni și Castelul Peleș din Sinaia. “A Christmas Prince” spune povestea unei tinere jurnaliste pentru care Craciunul vine mai devreme. Aceasta este trimisa in strainatate…

- Denis Alibec trece printr-o perioada nefasta la FCSB, iar Nicolae Dica a avut cateva sfaturi sa-i dea ca sa poata iesi din pasa neagra in care se afla. Fostul decar din Ghencea a avut o discutie cu atacantul de 26 de ani si i-a explicat de ce nu poate marca la fel de usor cum o facea la Astra. Dica…

- Gigi Becali l-a luat tare pe Alibec: ”Aici e Steaua, e razboi. Nu suntem gradinița, ca sa educam fotbaliștii. Daca nu ești barbat, du-te și lasa-ne!”. Gigi Becali nu-l slabește deloc pe atacantul Denis Alibec , dupa ce fotbalistul a avut o toamna de coșmar, cu eficacitate zero, dar „compensata” cu scandaluri…

- Marius Sumudica a dezvaluit, luni seara, ca un transfer al lui Denis Alibec (26 de ani) la Kayserispor e foarte greu de realizat, in ciuda informatiilor prezentate de presa turca. Printre argumentele aduse de Sumi impotriva mutarii se numara filosofia sa, pretul mare cerut de…

- Marius Sumudica a ramas surprins de dezvaluirile facute de Gigi Becali cu privire la Denis Alibec. Dupa ce finantatorul FCSB a afirmat ca Alibec i-ar fi spus lui Sumudica ca se da accidentat pentru ca nu mai vrea sa joace la FCSB, tehnicianul lui Kayserispor i-a dat replica latifundiarului din Pipera.

- Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, l-a facut praf pe Denis Alibec in aceasta seara, dezvaluind ca a aflat ca atacantul mimeaza, de fapt, accidentarea pe care o acuza de o indelungata perioada. "Alibec n-are nimic, se alinta. Daca il supara cineva se da accidentat, nu mai vrea sa joace. Mi-a…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat ca a avut o discutie ci antrenorul formatiei Kayserispor, Marius Sumudica, in care i-a recomandat sa nu ii mai provoace pe turci prin gesturile si afirmatiile sale. "Tu esti nebun, vrei sa te impuste aia?", declara Becali ca i-a spus lui Sumudica. Totodata,…

- Considerat candva de Gigi Becali o adevarata perla, Denis Alibec (26 de ani) a reusit sa-l scoata din minti pe latifundiarul din Pipera. Atacantul nu a marcat nici macar in poarta ultimei clasate din Liga I, Juventus Bucuresti, iar patronul clubului FCSB i-a dat o veste proasta fotbalistului pe care…

- Denis Alibec traverseaza cea mai slaba forma din ultimii ani. Nu a marcat niciun gol in Liga 1, dar salvarea lui ar putea veni din Turcia.Marius Șumudica a susținut in cadrul emisiunii Digi Sport Matinal ca l-ar cumpara pe loc pe Alibec, atacantul de 26 de ani cu care a caștigat un titlu de…

- Denis Alibec (26 de ani) este, fara indoiala, jucatorul roman care a dezamagit cel mai mult in acest final de an. Cu toate acestea, atacantul a reusit „performanta” de a-i dezbina pe Nicolae Dica si pe Gigi Becali.

- Florin Lovin critica strategia lui Gigi Becali, care a anunțat de mult timp ca-l vrea pe Adam Nemec. Impresarul lui Denis Alibec e de parere ca este o lipsa de respect fața de jucatorul sau și Harlem Gnohere. "Mi se pare putin jignitor pentru jucatorii care sunt acolo. Gnohere e un jucator foarte bun…

- A plans cand s-a asezat pe banca, dupa ce a fost schimbat, dar colegii l-au incurajat. A facut-o apoi si publicul, la meciul cu Hapoel. Denis Alibec sufera, are probleme medicale, dar vrea sa treaca peste ele. Risca mult, pentru ca este incapatanat! Asta spun colegii. Ca vrea sa joace la nivelul la…

- Nicolae Dica nu mai accepta nici un fel de compromis la FCSB și a decis sa le interzica fotbaliștilor sa mai fumeze. Decizia vine dupa ce Gigi Becali a dezvaluit ca mai mulți jucatori ai sai au acest viciu. Printre ei se numara Florinel Coman, Romario Benzar și Denis Alibec. "Le-am interzis fumatul…

- Denis Alibec a avut in aceasta vara o oferta de la Olympique Marseille, lucru dezvaluit de Ilie Dumitrescu, in direct la TV. Fotbalistul și-ar fi dat acordul sa plece in Franța, insa Gigi Becali n-a fost de acord cu suma de 6 milioane de euro pe care francezii o ofereau. Patronul a mai refuzat apoi…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, ce descoperire a facut Gigi Becali in ancheta amantei ”macelarite” de sotii in toaleta “Arenei Nationale”. Conform unor surse din apropierea clubului ros-albastru, patronul FCSB-ului ar fi aflat ca Denis Alibec a fost cel care a ”bagat-o”…

- ”Fotbalul e o afacere” e constructia folosita in mod repetat in discursul lui Gigi Becali, finantator al FCSB-ului care a facut un pas in plus in incercarea de a-si vinde ”marfa”. Partida din etapa a patra a Europa League contra lui Hapoel Beer Sheva a fost folosita de latifundiar drept ”zona de…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, joi, ca atitudinea atacantului Denis Alibec este una buna, daca a plans dupa ce a fost schimbat la meciul cu Hapoel Beer Sheva, din Liga Europa."Alibec o sa-si revina, important e ca se comporta exemplar acum. Ce sa facem, asta e situatia. Daca a…

- Exclus din lotul ros-albastrilor dupa remiza cu Voluntari in care a avut o reactie violenta in momentul schimbarii, Denis Alibec a revenit in prima echipa, duminica, fiind introdus pe teren in minutul 53 al meciului cu CS U Craiova.

- Victor Ponta continua razboiul pe care il poarta cu liderul PSD, Liviu Dragnea. Dupa ce a anunțat ca are poze compromițatoare cu Dragnea și doi membri ai grupului “Noi suntem Statul!”, fostul premier anunța noi dezvaluiri.

- Marius Șumudica, actual antrenor la Kayserispor, a vorbit despre situația lui Denis Alibec, atacantul de la FCSB pe care l-a pregatit la Astra, dezvaluind ca a discutat cu jucatorul și cu Gigi Becali. "Am vorbit cu Alibec, dupa aceea am vorbit și cu patronul Stelei. M-a sunat și i-am explicat situația.…

- Ordinele nu se discuta, se executa! Asa si-a inchipuit Gigi Becali ca se va intampla la FCSB, dupa ce a decretat: „De acum, nu mai fumeaza nimeni! Nu mai fumeaza Alibec”. Surpriza! Lui Denis nici nu-i pasa de porunca venita de la palat!

- Nicolae Dica l-a reprimit pe Denis Alibec l-a prima echipa. Atacantul echipei FCSB nu a stat prea mult pedepsit. Exclus initial pe termen nelimitat si amendat cu 75.000 de euro, dupa gestul facut la meciul cu FC Voluntari, atacantul va primi o noua sansa. Anuntul a fost facut de Nicolae Dica, intr-o…

- Gigi Becali iși cumpara un lucru la care nu s-ar fi gandit nimeni: ”Ii dau 5.000 de euro pe el”. Gigi Becali, patronul de la FCSB, a vrut sa faca o investiție la care nu s-ar fi așteptat nimeni. Gigi Becali este recunoscut pentru aversitatea sa fața de calculatoare și jocuri. Dar ca sa-l scape pe Denis…

- Vivi Rachita este de parere ca criza de forma prin care trece Denis Alibec, dar si iesirile sale sunt cauzate de felul in care Gigi Becali abordeaza lucrurile. Fostul fundas al Petrolului si Stelei este de parere ca Alibec nu este pus in valoare cum trebuie. Gigi Becali a platit o suma…

- Gigi Becali a declarat miercuri seara ca orice jucator care va fuma va fi sanctionat de acum incolo cu 5.000 de euro. El a mai spus ca de Denis Alibec mai este interesat un club si ca atacantul va fi reprimit la echipa inainte de returul cu Hapoel Beer Sheva.”Poate e bine ce s-a intamplat.…

- Supararea patronului FCSB apare și se stinge extrem de rapid. La nici trei zile dupa ce a fost exclus din lot și amendat cu 75,000 de euro, Denis Alibec a fost iertat de patronul Gigi Becali, cel care luase decizia de a nu mai miza pe el in acest final de an.

- Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit ca Denis Alibec se comporta exemplar dupa ce a fost exclus din lot de catre Nicolae Dica, dupa ieșirea nervoasa din finalul meciului cu FC Voluntari. Atacantul de 26 de ani se antreneaza separat și l-a impresionat pe Gigi Becali, care anunța ca aceasta va fi iertat…

- Cornel Dinu a vorbit despre situația lui Denis Alibec, exclus din lotul FCSB din cauza ieșirii nervoase din finalul meciului cu FC Voluntari. "Procurorul" este de parere ca nu jucatorul este de vina, ci Gigi Becali, finanțatorul FCSB, care a decis sa-l puna capitan pe atacantul de 25 de ani, fara ca…

- L-am dus pe Alibec la psiholog. Atenție, Gigi! ”Penalitațile și pedepsele in cazul lui nu sunt eficiente”! Denis Alibec este inca o data in centrul atenției, dupa ieșirea nervoasa avuta la meciul din deplasare cu FC Voluntari. ”Libertatea” l-a dus la meci de nervosul atacant, iar concluziile ar trebui…

- Mama lui Denis Alibec, Emilia Stroe, a rabufnit dupa ce ieșirea nervoasa a atcantului în meciul cu Voluntari (0-0) i-a adus excluderea din lotul FCSB-ului. Alibec a lovit o ușa în momentul în care a fost înlocuit de Dica, cu…

- Fernando Boldrin il ataca pe Nicolae Dica, pe care il considera principalul responsabil pentru forma slaba pe care o traverseaza Denis Alibec și William de Amorim. "De Amorim, de cand a ajuns in Romania, mereu a fost printre cei mai buni atacanti de acolo. Dupa ce a ajuns la Steaua a avut probleme,…

- Gigi Becali, finantatorul FCSB, a declarat, sambata, ca atacantul Denis Alibec a fost scos din lot de antrenorul Nicolae Dica si amendat cu 75.000 de euro, reprezentand 25% din contractul sau, pentru gesturile de la meciul cu FC Voluntari. O amenda de 25% din contract a primit și mijlocasul Catalin…

- FC Voluntari – FCSB 0-0. Dica a rabufnit la adresa lui Alibec: ”N-are comportament de jucator profesionist”. Toate reacțiile dupa primul meci in nocturna de pe stadionul din Voluntari . Jucatorii de la FC Voluntari au injurat-o pe Steaua, folosind o scandare celebra in Giulești. Se știe ca la FC Voluntari…

- Gigi Becali a fost furios la finalul meciului jucat de FCSB la Voluntari, incheiat 0-0, iar principala sa tinta a fost Denis Alibec, atacantul schimbat in minutul 80. "Am jucat in 10, nu am avut varf, o sa vedeti ce se va intampla cu Alibec. Nu se poate asa. Sa faca la el acasa de-astea, dar nu la Steaua",…

- Zilele lui Denis Alibec (26 de ani) la FCSB sunt numarate! Gigi Becali a anuntat ca starul vicecampioanei Romaniei va fi vandut in strainatate. Despartirea atacantului de echipa ros-albastra se va produce in pauza de iarna.

- Comportamentul lui Denis Alibec pe teren a devenit de ceva vreme, mai ales de la transferul la FCSB, subiect de discutie atat in randul oamenilor de fotbal si al jurnalistilor, cat si al specialistilor din domeniul psihologiei sportive. Lamentarile deja celebre ale lui Alibec sunt exagerate,…