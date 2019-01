Stiri pe aceeasi tema

- Ion Țiriac s-a revoltat, dupa "Decizia complet rupta de realitate a Ministerului Transporturilor de a construi o cale ferata care sa lege Gara de Nord de Aeroportul International &"Henri Coanda&"", așa cum o numește, și anunța ca va fi

- Cursele de calatori efectuate de o societate privata de transport pe calea ferata, pe rutele Șimleu Silvaniei Sacuieni – Bihor, via Marghita, precum și trenul Șarmașag – Sacuieni, au fost suspendate de operatorul privat de transport, incepand din 1 ianuarie. Navetiștii care foloseau aceste trenuri au…

- Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA informeaza ca la aceasta ora se intervine cu utilaje si personal de specialitate pe sectiile Valea Marului – Caineni si Valea Sadului – Livezeni pentru taierea copacilor cazuti in gabarit si pentru remedierea ...

- Rectificarea bugetara care urmeaza sa fie aprobata de Guvern compromite complet continuarea lucrarilor de intreținere și reparații la calea ferata și pune sub semnul intrebarii plata salariilor lucratorilor feroviari, spune Federația Naționala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane, cea mai mare Federație…

- CFR SA va publica doua licitatii ce prevad selectarea unui consultant, precum si selectarea constructorului pentru derularea serviciilor de proiectare si executie lucrari in vederea modernizarii liniei de cale ferata Bucuresti Nord – Aeroport International Henri Coanda Bucuresti.

- Trenurile poloneze aveau, pana acum cațiva ani, multe in comun cu cele romanești și, la fel ca la noi, drumul dintr-o parte in alta a țarii dura peste jumatate de zi. Totul s-a schimbat insa in 2014 cand au fost aduse 20 de trenuri rapide care pot prinde 250 km/h și au atins și 293 km/h in testele de…

- Luni dimineața, in jurul orei 07:00, Poliția Municipiului Brad a fost sesizata cu privire la faptul ca pe D.N.76, in comuna Baia de Cris, sat Lunca Motilor, la trecere la nivel cu calea ferata, a avut loc un accident de circulație soldat cu o victima. Echipa operativa care s-a deplasat la…

- Cel mai mare transportator de marfa pe calea ferata este compania nationala CFR Marfa, care a transportat 27,3 milioane de tone de marfa anul trecut, in crestere cu 11,1% fata de anul 2016, potrivit oficialilor companiei.