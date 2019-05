PRESSALERT.ro a intrat in posesia unei inregistrari video in care apar trei șefi din Ministerul Afacerilor Interne in timp ce-i canta ”La mulți ani” alaturi de membri ai lumii interlope din Timișoara unei inculpate trimisa in judecata de DNA pentru cumparare de influența. In imagini se vad comisarul șef Daniel Draguța, imputernicit la comanda Poliției […] Articolul EXCLUSIV Trei șefi din Ministerul de Interne canta in cor cu interlopii la ziua fostei iubite a ”ucigașului cu Ferrari”, judecata pentru cumparare de influența Video a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .