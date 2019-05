Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au lansat, in urma cu cateva minute, o noua alerta cod portocaliu de vreme severa imediata. Furtuna violenta a ajuns la Timișoara. Ploile torențiale vor depași 35 – 40 l/mp, grindina de dimensiuni medii, vant puternic cu aspect de vijelie, frecvente descarcari electrice. Alaturi de Timișoara…

- Meteorologii au lansatt, in urma cu puțin timp, o alerta imediata de cod portocaliu de fenomene meteorologice periculoase pentru județul Timiș. Aceștia au anunțat grindina de medii și mari dimensiuni, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie și descarcari electrice. Aversele vor cumula pana la…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod rosu pentru judetele Ialomita si Calarasi, valabila luni seara, cand se vor semnala vant puternic, "aspect tornadic", grindina de mari dimensiuni, ploi torentiale si descarcari electrice.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, Codul rosu este…

- S-a declanșat iadul in Romania! Imagini uluitoare surprinse in timpul unei tornade Imagini șocante surprinse in urma cu puțin timp intr-o localitate din județul Calarași. Codul portocaliu de fenomene periculoase și-a produs primele efecte. Natura s-a dezlanțuit pur și simplu. ANM a emis la orele 18.00…

- Vremea rea a pus stapanire pe judetul Buzau. Potrivit Prefecturii, au fost probleme in mai multe zone din judet produse de vantul puternic si grindina. O mica tornada produsa in sudul judetului a fost filmata de soferii care se aflau la Movila Banului in jurul orei 17.00.

- "Pentru ca postarea mea pe Twitter, conform careia Klaus Iohannis a cumparat tacerea lui Augustin Lazar cu o pensie uriașa, a starnit multe reacții, ma vad obligat sa fac precizari suplimentare. Augustin Lazar trebuia demis pentru faptele sale și nu lasat sa se pensioneze, cocoșat de premii…

- Ieri, in jurul orei 12.40, politistii Compartimentului Rutier Gherla au depistat un barbat de 52 de ani, din Statele Unite ale Americii, care conducea un autoturism pe raza localitatii Mintiu Gherlii, pe DN1C, Varianta Ocolitoare Gherla, desi nu avea permis de conducere valabil in Romania. In cauza…