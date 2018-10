Stiri pe aceeasi tema

- Lumea interlopa din Romania e in doliu dupa moartea temutului Segher. Liderul clanului Duduienilor s-a stins din viața, luni noapte, dupa ce a suferit un infarct in inchisoare.(Super oferta de angajare) Așa cum era de așteptat, rudele și prietenii temutului interlop vor sa organizeze o grandioasa ceremonie…

- Florin Catoiu, cameramanul care a decedat in noaptea de sambata 29 spre duminica, 30 septembrie, va fi condus astazi, 2 octombriue pe ultimul drum. Inmormantarea va avea loc la cimitirul de pe Drumul Botizului, vis-a-vis de Gara CFR. Va reamintim ca acestuia i s-a facut rau la o nunta. Echipajul medical…

- Dumitru Mihailescu, expertul sportiv al CS Farul, a incetat din viata, luni dimineata, in jurul orei 4.00, in timp ce era in concediu cu familia, la Poiana Brasov. Inmormantarea a avut loc astazi, de la ora 12.30. Pe ultimul drum, cel spre cimitir, cortegiul funerar a facut o escala si la stadionul…