EXCLUSIV Toată România vede Liga 1 Firma care a preluat drepturile TV a ajuns la un acord și cu Telekom și RCS, dupa ce batuse palma și cu Look, astfel ca meciurile din viitorul campionat vor fi accesibile tuturor microbiștilor, indiferent la ce firma de cablu sunt abonați. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 12.04.2019 Patru taximetristi din Galati sunt cercetati in libertate pentru ca ar fi agresat un tanar de 19 ani, in urma unei dispute. Un al cincilea suspect i-ar fi furat acestuia telefonul mobil. Firma pentru care lucreaza taximetristii a anuntat ca va renunta la soferii implicati in acest…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a anuntat numele agentului economic care si a adjudecat contractul "Servicii specializate de paza, monitorizare si interventie pentru obiectivele ST Constantaldquo;. Acesta este societatea Alfaro Security SRL, iar valoarea contractului…

- Consiliul Judetean Constanta a organizat o licitatie pentru atribuirea unui contract aferent achizitiei serviciilor de mentenanta software aplicatie salarizare. Atribuirea a avut loc la data de 29 martie 2019, valoarea totala a contractului fiind de 36.000 de lei. Firma castigatoare este Advanced Technology…

- Un aqua park uriaș, cel mai mare centru de agrement de pe litoralul romanesc, urma sa apara in Navodari in 2015, promiteau autoritațile locale. Primaria a și inceput sa construiasca, valoarea investiției fiind estimata la circa 7 milioane de euro, din care jumatate fonduri nerambursabile. Firma caștigatoare…

- Inspectorii Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Vest au decis amendarea și suspendarea activitații unei firme de catering din The post Firma de catering inchisa de Protecția Consumatorilor appeared first on Renasterea banateana .

- Obiectele de valoare sau banii lichizi vor fi intotdeauna in atentia infractorilor care concep diverse modalitati de a si le insusi, indiferent daca acestea se afla intr-o locuinta, magazin, depozit ori in circulatie. Intre calitatea sistemelor de asigurare a protectiei si ingenioziotatea hotilor a…

- Intr-o declarație de presa susținuta marți dimineața, in contextul perchezițiilor derulate in Prahova, București și Ilfov ( VEZI DETALII ), ministrul Sanatații a declarat ca, teoretic, cazul dezinfectanților neconformi gasiți in peste 30 de spitale nu ar fi trebuit sa puna in pericol pacienți, daca…

- Firma de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox a fost desemnata sa administreze cladirea de birouri One Victoriei Center (fosta Bucharest Corporate Center) din Bucuresti, centru de afaceri reprezentativ, situat in centrul de afaceri al Bucureștiului (Central Business District). Ca urmare…