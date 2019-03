EXCLUSIV Timișoara rămâne de mâine fără apă caldă și căldură Timișorenii care beneficiaza de apa calda și incalzire de la Colterm vor ramane din nou, de maine, fara aceste servicii. E-On a anunțat primaria ca maine, in urma neachitarii facturilor conform ințelegerii stabilite, va opri furnizarea de gaze naturale, ceea ce inseamna ca toți abonații Colterm vor ramane fara apa calda și caldura. Dupa ce […] Articolul EXCLUSIV Timișoara ramane de maine fara apa calda și caldura a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

