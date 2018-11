Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca a avut luni o discutie cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, care i-a transmis ca oficialii Comisiei Europene au preocupari cu privire la depasirea tintei de 3% a deficitului bugetar.

- Ministrul Muncii a postat, sambata, un mesaj pe pagina ei de Facebook in care anunța ca Guvernul ar putea crește mai repede cu doua luni salariul minim brut pe economie la 2080 de lei, de la 1 noiembrie anul acesta in loc de 1 ianuarie 2018. Lia Olguța Vasilescu a transmis ca Ministerul Muncii „lucreaza…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice (MFP), a spus, marți seara, ca ministerul pe care-l conduce a calculat impactul bugetar al Legii pensiilor, scrie Mediafax.„Legea pensiilor a fost ieri avizata de Finanțe și maine, in ședința de Guvern, ca maine va fi ședința de Guvern, nu joi,…

- Fosta inotatoare Roxana Maracineanu, nascuta in Romania, dar emigrata in Franța in anii 80, a fost numita de Emmanuel Macron ministrul Sportului. Numirea romancei a venit la scurt timp dupa ce Laura Fessel a demisionat din functie, scrie presa franceza. Nascuta la București in 1975, Roxana Maracineanu…

- Kamara a divorțat pentru a doua oara și marturisește ca cele doua episoade nu au fost prea placute. Artistul iși dedica timpul creșterii baiețelului sau și iși dorește sa se concentreze pe cariera, pentru a-i oferi acestuia o viața mai buna. „Tocmai am sosit de la mare, cu Leon. Am venit cu bagaje,…

- "Seturile de date deschise faciliteaza descarcarea, analiza si reutilizarea informatiilor stocate in bazele publice de date cu documentele depuse de platitorii de taxe si impozite. Datele deschise sunt date primare, structurate, procesabile in mod automat. Acestea sunt accesibile, disponibile si…

- Catedrala Mantuirii Neamului primește 115 milioane de lei la rectificarea bugetara, potrivit proiectului, in contextul in care Biserica Ortodoxa Romana (BOR) a fost in centrul mai multor scandaluri in ultimii ani in privința finanțarilor primite de la stat sau a afacerilor derulate. Rectificarea bugetara…