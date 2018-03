Stiri pe aceeasi tema

- Inca de la orele diminetii de marti, pe Aeroportul Otopeni se inregistreaza o serie de intarzieri ale avioanelor, atat la decolare, cat si la aterizare. Intarzieri sunt anuntate si pentru orele pranzului si dupa-amiezii. La sosiri sunt anuntate urmatoarele intarzieri: - Tarom, de…

- Traficul aerian este dat peste cap pe Aeroportul Otopeni din capitala, din cauza ploii inghetate, un fenomen meteo care se formeaza atunci cand ploaia intalnește o suprafața foarte rece și ingheața pe loc. Potrivit Companiei de Aeroporturi Bucuresti avioanele nu pot decola, insa pista aeroportului…

- Președintele Pasztor se va intalni cu Ryanair la Dublin, peste doua saptamani, pentru a tranșa situația privind zborurile Ryanair la Oradea. Compania aeriana a anunțat deja ca va suspenda zborurile de la Oradea, din toamna. JURNAL BIHOREAN: Domnule președinte, Ryanair a anunțat ca…

- Investitie colosala pentru Romania. Un gigant lanseaza un proiect de proportii, afacere in care se va pompa aproape un miliard de lei.Compania da o adevarata lovitura pe piata. Mega-proiectul este unul de proportii si va fi rivaliza cu marile constructii din Europa Occidentala. Mutarea…

- De la sfarșitul acestei luni, Tarom va introduce o noua cursa aeriana intre Cluj și Timișoara. Compania aeriana Tarom anunța ca noua cursa va fi funcționala din 25 martie. Aceasta va facilita o mai buna conexiune intre regiunile deservite de cele doua aeroporturi. Biletele costa de la 120 de euro in…

- Soare, aer liber, plimbari in oraș pana seara tarziu. Sunt doar cateva momente mult așteptate ale venirii primaverii, de care te vei bucura in scurt timp. A sosit din nou momentul in care sa te dezmorțești, sa ieși din casa și sa faci tot ce ai ravnit pe tot parcursul iernii. Cu acest prilej, poți…

- Societatea de stat Conpet Ploiesti, un monopol al transportului de titei prin conducte, si-a bugetat investitii de 76,62 milioane lei in acest an si estimeaza totodata un profit net de 60,66 milioane lei, in scadere cu 18% fata de cel realizat anul trecut.Compania estimeaza venituri totale…

- La inceputul lunii noiembrie 2017, compania nationala de transport aerian estima ca va inregistra pierderi in valoare de 206,79 milioane lei, cifrele fiind avansate in proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pus in dezbatare de actionarul majoritar, Ministerul Transporturilor.…

- Peste 100 de romani sunt blocați pe aeroportul din Beirut de cateva ore. Zborul lor era programat pentru ora 6 dimineata, insa din cauza unor probleme tehnice, aeronava TAROM nu a mai putut decola, potrivit Digi 24. Reprezentanții TAROM spun ca unul din motivele pentru care zborul a fost intarziat este…

- Cursa WizzAir Bucuresti - Malmo, care ar fi trebuit sa decoleze vineri seara de pe Aeroportul Otopeni, a plecat cu o intarziere de peste 24 de ore spre aeroportul din Suedia, unde alti pasageri romanii asteapta de mai bine de o zi sa se poata intoarce in tara. Pasagerii aflati in Romania au…

- Tarom scoate la concurs mai multe posturi vacante. Compania recruteaza 20 de persoane pentru postul de insoțitor de bord. Cei interesați iși pot depune candidaturile pana pe 10 martie 2018, ora 16.00. Principala condiție pentru ocuparea unui post de insoțitor de bord la Tarom este ca participanții…

- Este vorba despre contactul de furnizare a gazelor catre consumatorii ucraineni, precum și de contractul privind tranzitul de gaze catre Europa. In Rusia se spune ca decizia Arbitrajului de la Stockholm a incalcat interesele concernului rus. „Compania rusa „Gazprom” purcede la dizolvarea tuturor contractelor…

- Contractul de vinzare-cumparare al Intreprinderii de Stat «Vestmoldtransgaz» de catre Compania romaneasca «Transgaz», prin intermediul Companiei SRL «Eurotransgaz», inființata de aceasta in Moldova, va fi semnat in termen de 30 de zile. In aceeași perioada, partea moldoveneasca trebuie sa primeasca…

- Dupa imaginile șocante surprinse in supermarketul Kaufland din Curtea de Argeș, unde un șoarece se plimba nestingherit printre bucațile de carne din vitrina, compania a reacționat, cerandu-și scuze public pentru situația ivita. Reprezentanții Kaufland au transmis ca au fost restabilite conditiile igienico-sanitare…

- Vanzatoarea cheama o colega in ajutor, dar animalul se face repede nevazut. Compania a reactionat si a transmis ca a retras imediat toate produsele din vitrina pentru distrugere, fiind restabilite conditiile igienico-sanitare. „Ne cerem scuze clientilor pentru incidentul regretabil din Curtea de Arges.…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova a declarat, luni, la Parlament, ca ”sunt ani buni de cand nu a mai mers cu trenul”, dar asta nu inseamna ca nu știe problemele din sistem. El a precizat, despre incidentul de la Zimnicea, unde un tren s-a dezintegrat. ”Este un accident regretabil”, a spus ministrul,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pana pe 11 martie va fi prezentat un program etapizat privind obiectivele care trebuie indeplinite in domeniul transporturilor, dar si ca ministrul de resort va raspunde cu functia in cazul in care nu vor fi realizati in acest an 60 de kilometri de autostrada.…

- ”Baieții in ghete” au parte sambata de primul meci oficial din 2018. Pe ”Știința” vine Chindia Targoviște, chiar ”iepurele” pe care ASU Politehnica trebuie sa-l urmareasca pentru a spera la promovare. Bogdan Andone, tehnicianul alb-violeților, e optimist deși dambovițenii au inregistrat și transferuri…

- Wizz Air anunța ca va lansa zboruri spre Viena și Lyon. ”Cele mai noi rute de la Cluj vor fi Viena, 30 mai, cu doua frecvențe saptamânale: miercuri și duminica, iar din octombrie frecvența va crește la 3 zboruri saptamânale, iar din noiembrie se va…

- Auditul efectuat de Curtea de Conturi asupra activitatii Tarom din perioada 2012 – 2016 a scos la iveala o serie de nereguli, care au dus printre altele si la plata unor despagubiri de ordinul milioanelor de lei calatorilor nemultumiti de serviciile prestate de companie.

- In total, 526 de locatii KFC au ramas inchise, dupa ce duminica noaptea compania a anuntat ca va inchide 646 de restaurante. Luni seara, lantul american de restaurante a publicat o lista cu 338 de locatii deschise in Marea Britanie, dintr-un total de 900. Lipsa carnii de pui reprezinta o problema…

- In urma articolului „Revoluția din asigurari in etapa de constatare. Cresc tarifele RCA?“, publicat in nr. 5 al revistei Capital, am primit, din partea prim-vicepreședintelui ASF, Ovidiu Razvan Wlassopol, urmatorul comentariu, pe care vi-l prezentam integral.

- Rapperul american Kanye West si compania de asigurari Lloyd’s of London, careia ii cerea plata unor daune de aproape 10 milioane de dolari, deoarece nu i-a acordat despagubirea pentru concerte pe care le-a anulat, au ajuns la un acord, punand capat conflictului in instanta, scrie NEWS.RO, citand…

- Vești bune pentru romanii diagnosticați cu maladia secolului, cancer! Autoritațile continua dezvoltarea programului național de oncologie. A fost marit considerabil bugetul necesar desfașurarii programului și au fost adoptate noi reglementari care ușureaza accesul pacienților la diagnostic și tratament…

- Compania de stat Tarom a inceput procedura privind inchirierea in regim de „dry lease” (fara echipaj n-red.) a unui numar de maximum patru aeronave de tip Airbus 320 sau Boeing 737, conform unui anunt al operatorului aerian. Aeronavele trebuie sa aiba un numar de 160-190 de locuri, sa…

- Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca au fosturmatoarele oferte pentru procedura de achizitie publica a contractului "Proiectare si executie varianta de ocolire Bacau": Asocierea IC ICTAS INSAAT SANAYI VE TICARET A.S - SC TANCRAD SRL; Asocierea SC PHOENIX TRANSBAC SRL…

- Morgan Stanley, una dintre cele mai mari si importante banci de investitii din lume, isi pregateste intrarea in Romania prin preluarea activelor imobiliare ale AEW Europe, care iese de pe piata dupa un deceniu de activitate locala, potrivit informatiilor Capital. Tranzactia se va incheia pana la finalul…

- Compania de servicii medicale private MedLife, deținuta de Familia Marcu, prezenta in TOP 300 Capital, va continua dezvoltarea anul acesta, inclusiv cu noi achiziții. Mihai Marcu, CEO al companiei, spera ca, in lunile ce urmeaza, sa obțina și aprobarea Consiliului Concurenței pentru achiziția clinicilor…

- In momentul de fata, Facebook a devenit un veritabil colos online, detinand suprematia globala. Din cele peste sapte miliarde de persoane care populeaza planeta, mai bine de jumatate dintre acestea sunt online si folosesc un telefon mobil cu acces la internet. Facebook s-a transformat cu timpul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus vineri, intrebat de jurnalisti cum comenteaza informatiile potrivit carora fiul sau, Valentin Stefan Dragnea, a cumparat terenuri ale companiei Tel Drum, ca fiul sau nu trebuie sa ii comunice nimic si sustine ca DNA „pregateste sa intre si in familie”.

- Cel mai mare si aglomerat aeroport al Romaniei, Henri Coanda, ramane fara servicii de paza si curatenie dupa ce a decis sa nu continue contractele cu firmele care asigurau aceste servicii pana acum, dar nici nu a cautat la timp altele. Astfel, pana cand situatia va fi remediata, s-a recurs…

- Compania japoneza Nintendo a anuntat ca a inceput productia la un film de animatie, care il va avea ca protagonist pe indragitul personaj Mario, si ii are ca producatori pe creatorul sau, Shigeru Miyamoto, si pe Chris Meledandri (''Minions''), relateaza joi EFE. Proiectul…

- Compania aeriana TAROM pune in vanzare bilete de avion ieftine, pentru rutele externe, de Ziua Indragostiților. Oferta este valabila pana pe 2 februarie, pentru zborurile cu plecare din București, dar și pentru cele din Oradea, Satu Mare, Cluj, Timișoara, Suceava sau Iași. Biletele de avion la prețuri…

- Antalya a devenit in ultimii ani una dintre destinațiile preferate de vacanța ale romanilor, in special ale ardelenilor și clujenilor, care an de an aleg in numar tot mai mare sa-și petreaca zilele concediului de vara pe litoralul Turciei.

- CEO-ul HMD Global sugera sa fim cu ochii pe prezentarea Nokia de la Mobile World Congress, zvonurile sugerand ca vom primi detalii despre o intreaga gama de smartphone-uri in cadrul evenimentului. Se pare insa ca planurile pentru anul 2018 nu se opresc aici pentru HMD, compania fiind in proces de finalizare…

- "In urma problemelor cu care ne-am confruntat in privinta trimiterilor internationale prin intermediul Postei Romane, dar si a timpilor mari de procesare in Biroul de Schimb International, reprezentantii companiei au cautat solutii pentru remedierea acestora, astfel incat clientii sa beneficieze…

- Posta Romana ia masuri dupa dezvaluirile facute de Libertatea. Intr-un comunicat de presa, Poșta Romana anunța ca va reduce considerabil timpii de așteptare pentru coletele comandate din afara Uniunii Europene. Reprezentanții Poștei iși recunosc problemele si spun ca de luna aceasta toate coletele sunt…

- Este doar o chestiune de timp pana cand compania Tarom va disparea de pe piața, a declarat Jozsef Varadi, CEO al companiei maghiare Wizz Air, intr-o conferinta de presa la București.Șeful Wizz Air a criticat mișcarile sindicale care au dus la blocarea unor zboruri ale unor companii cunoscute…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit vineri, la Palatul Victoria, cu o delegatie a companiei Ford condusa de vicepresedintele Andrew McCall. "Ford isi pastreaza angajamentul de a cauta oportunitati pentru a construi si alte produse la Craiova si pentru a utiliza mai bine capacitatea de productie a fabricii…

- In perioada 08 31 ianuarie compania Turkish Airlines anunta o noua promotie Wingo pentru zboruri dus intors Constanta Istanbul, cu preturi incepand de la 99 EUR. "Descopera magia Turciei si profita de noua promotie Turkish Airlines. Calatorii Constanta Istanbul si retur cu tarife incepand de la 99 euro…

- Fiscul a trimis 300.000 de notificari pentru plata contribuțiilor de asigurari pe anul 2012, fiind vizați avocați, notari, contabili, ziariști, persoane fizice autorizate sau pentru cei care inchiriaza spații ori locuințe, potrivit Profit.ro . ANAF a trimis aceste notificari pentru a evita prescrierea…

- Compania Naționala Aeroporturi București (CNAB) a înregistrat în 2017, pe aeroporturile Otopeni și Baneasa, un numar record de pasageri: 12,84 milioane, cu 16, 8% mai mult decât în 2016, depașind media europeana, se arata într-un comunicat transmis marți de companie. Potrivit…

- Inceputul de an a ieșit la rampa cu conflictul dintre medicii de familie și CJAS. Pana la urma, toți cei 159 de medici de familie vasluieni au semnat actele adiționale la contractele de prestari servicii. Deși nemulțumirile raman, ei spun ca niciun pacient nu va fi pus sa plateasca pentru consultații…

- Peste 75% din medicii de familie din toata tara au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate. In judetul Calarasi, 30 dintre cei 118 medici de familie nu au semnat aceste documente, iar in prezent nu elibereaza retete compensate. Situatia afecteaza…

- Cursa aeriana Munchen – Otopeni, care facea escala la Sibiu, nu a putut ateriza, marti, pe aeroportul transilvanean, fiind invocate probleme tehnice. „Destinatia finala a cursei aeriene este Otopeni. Face escala la Sibiu. Ni s-a transmis ca din cauza unor probleme nu poate ateriza la Sibiu”, au spus…