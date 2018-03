Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana a statului a inceput anul trecut un proces de reducere drastica a costurilor. Tarom spune, in exclusivitate pentru Capital, ca intenționeaza sa renegocieze peste 2.000 de contracte pe care le are cu diverși parteneri. In acest context, compania va marca și o premiera prin introducerea…

- Zboruri intarziate pe Aeroportul Otopeni, luni dimineața, din cauza ploii inghețate. Nicio cursa nu este anulata pe Aeroportul Henri Coanda , insa in cursul diminetii s-au inregistrat intarzieri si de aproape doua ore. Pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti…

- Traficul aerian este dat peste cap pe Aeroportul Otopeni din capitala, din cauza ploii inghetate, un fenomen meteo care se formeaza atunci cand ploaia intalnește o suprafața foarte rece și ingheața pe loc. Potrivit Companiei de Aeroporturi Bucuresti avioanele nu pot decola, insa pista aeroportului…

- Nivelul fraudei in domeniul RCA atinge cel puțin 20% din totalul despagubirilor platite de firmele de asigurare, arata estimari oficiale consultate de Capital. Acest nivelv risca sa creasca in urmatoarea perioada, avand in vedere libertațile pe care unitațile service le-au dobandit prin lege, cred firmele…

- Comisia Europeana pregateste legislatia prin care va cere tarilor extracomunitare sa accepte refugiati carora li se refuza azilul, scrie marti cotidianul german Die Welt, citat de Reuters. Potrivit unor masuri care urmeaza sa fie anuntate miercuri, tarile care refuza sa primeasca sau sa reprimeasca…

- Producatorii de imunoglobulina au dat asigurari reprezentantilor Ministerului Sanatatii ca vor incepe, din aceasta luna, procedurile pentru redirectionarea pe piata din Romania de pe celelalte piete europene a unor cantitati de medicament necesare in tratarea imunodeficientelor primare si a bolilor…

- Echipa de conducere a Ministerului Sanatatii s-a intalnit miercuri cu cele cinci mari companii producatoare de imunoglobulina umana, reunite in Asociatia producatorilor de plasma si produse plasmatice. In cadrul discutiilor, producatorii de imunoglobulina au dat asigurari ca vor demara, incepand…

- Soare, aer liber, plimbari in oraș pana seara tarziu. Sunt doar cateva momente mult așteptate ale venirii primaverii, de care te vei bucura in scurt timp. A sosit din nou momentul in care sa te dezmorțești, sa ieși din casa și sa faci tot ce ai ravnit pe tot parcursul iernii. Cu acest prilej, poți…

- Va rugam sa ne spuneți care sunt datele de referința luate in calcul de APIA, pentru a acorda subvențiile la bovine de carne, din 2013 și pana in prezent (Ion Margineanu, Sibiu) RASPUNS: La solicitarea redacției, APIA precizeaza: Datele de referința pentru ajutoarele naționale tranzitorii- schema decuplata…

- Numit in Noiembrie 2017 la carma TAROM, Werner-Wilhelm Wolff incepe sa-si arate valoarea. Desi erau prevazute pierderi de 206.79 milioane de lei urmare a managementului defectuos al predecesorilor Florin Susanu, Eugen Davidoiu si Daniela Dragne, “neamtul” si echipa lui au reusit sa reduca pierderile…

- „Aceste noi zboruri reprezinta un prim pas al unui proiect ambitios de operare intre punctele interne ale Romaniei, proiect initiat in anul Centenarului prin compania nationala a Romaniei", a transmis compania Tarom. „O astfel de legatura reprezinta o sansa in plus pentru dezvoltarea economica a Moldovei",…

- Cinci companii aeriene se bat pe ruta Bucuresti - Londra, concurenta mare fiind si pe zborurile spre Roma sau Madrid, in timp ce spre Sofia sau Belgrad zboara doar transportatorii care asigura curse de linie. Bucurestiul este conectat cu marile capitale europene Londra, Paris, Roma sau Madrid…

- Compania TAROM lanseaza noi rute interne intre Iasi – Timisoara si Cluj-Timisoara, incepand cu 25 martie, la preturi pornind de la 40 de euro, informeaza miercuri operatorul aerian national. ‘Aceste noi zboruri reprezinta un prim pas al unui proiect ambitios de operare intre punctele interne ale Romaniei,…

- Compania aeriana Tarom introduce, din 25 martie, doua noi destinații de la Timișoara. Este vorba despre rute spre Cluj și Iași. Acestea nu mai erau operaționale de la jumatatea lunii februarie, de cand Blue Air a renunțat la ele.

- BucureStiul este conectat cu ma­rile capitale europene Londra, Paris, Ro­ma sau Madrid prin mai mul­te zbo­ruri zilnice, operate atat de com­paniile low-cost, cat si de transpor­tatorii de li­nie, in timp ce de capi­talele din regiune Pra­ga, Sofia sau Bel­grad este le­­gat de curse ope­rate de…

- Compania romana Transgaz a caștigat concursul de privatizare a intreprinderii de stat Vestmoldtransgaz. Despre acest lucru a anunțat prim-ministrul Pavel Filip in cadrul intrevederii cu premierul Romaniei, Viorica Dancila.

- Premierul Viorica Dancila a spus ca ministrul Tranporturilor va raspunde cu funcția daca nu va realiza 60 de kilometri de autostrada. ”Am avut mai multe întâlniri cu ministrul Transporturilor. Vrem sa vedem un plan pâna pe 10-11 martie, un plan…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pana pe 11 martie va fi prezentat un program etapizat privind obiectivele care trebuie indeplinite in domeniul transporturilor, dar si ca ministrul de resort va raspunde cu functia in cazul in care nu vor fi realizati in acest an 60 de kilometri de autostrada.…

- "Ne propunem ca in acest an sa finalizam 60 de km de autostrada, iar pana in 2020 sa avem finalizati 350 km de autostrada. De asemenea, avem in vedere sa innoim flota TAROM, astfel ca vom cumpara 27 de aeronave noi. Din pacate, au fost intarzieri mari la Magistrala 5 de metrou, Drumul Taberei,…

- ”Baieții in ghete” au parte sambata de primul meci oficial din 2018. Pe ”Știința” vine Chindia Targoviște, chiar ”iepurele” pe care ASU Politehnica trebuie sa-l urmareasca pentru a spera la promovare. Bogdan Andone, tehnicianul alb-violeților, e optimist deși dambovițenii au inregistrat și transferuri…

- Tarom a platit despagubiri de 3,8 milioane lei, din cauza neregularitatilor de zbor, in perioada 2012-2016, potrivit unui raport al Curtii de Conturi. Compania aeriana nu si-a asumat si indeplinit in mod real, economic, eficient si eficace obiectivele, atributiile si responsabilitatile stabilite legal,…

- Compania de transport MementoBus, care face parte din grupul Christian Tour, a lansat primul program regulat de ShuttleBus de pe Aeroportul International “Henri Coanda”, astfel incat pasagerii pot fi transferati la hotelurile unde au cazare in Capitala, precum si la autogara Central Bus Station,…

- Compania de stat Tarom cauta sa inchirieze de urgenta cel mult patru avioane Airbus 320 sau Boeing 737. Aeronavele trebuie sa vina fara echipaj, sa fie preferabil noi, dar nu mai vechi de sase ani. Tarom...

- Morgan Stanley, una dintre cele mai mari si importante banci de investitii din lume, isi pregateste intrarea in Romania prin preluarea activelor imobiliare ale AEW Europe, care iese de pe piata dupa un deceniu de activitate locala, potrivit informatiilor Capital. Tranzactia se va incheia pana la finalul…

- Angajatii se vor ocupa cu plantarea, plivitul si recoltarea florilor, sortarea, aranjarea in buchete si expedierea acestora. Se lucreaza alternativ in sere, pe camp si in depozit. Au mari sanse de angajare persoanele care au experienta in agricultura si o buna conditie fizica. Nu se solicita cunoasterea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus vineri, intrebat de jurnalisti cum comenteaza informatiile potrivit carora fiul sau, Valentin Stefan Dragnea, a cumparat terenuri ale companiei Tel Drum, ca fiul sau nu trebuie sa ii comunice nimic si sustine ca DNA „pregateste sa intre si in familie”.

- Se stie deja ca s-a facut o verificare la Compania de Aeroporturi Bucuresti, de care s-a ocupat Corpul de Control al premierului, pe vremea Guvernului Tudose. Mai nou, s-au aflat concluziile acestui control. Este vorba despre un raport de 140 de pagini, conform Antena3, in care ar aparea nereguli precum…

- Compania romaneasca Blue Air, a doua ca importanța dupa Tarom, a anunțat saptamana trecuta ca iși anuleaza zborurile de pe Timișoara, din cauza neințelegerilor pe care le are cu reprezentanții Aeroportului „Traian Vuia“. Deputatul Adrian Todor crede ca reprezentanții Consiliului Județean Arad ar trebui…

- Ancheta la Aeroportul Otopeni. Sefii de la Transporturi au trimis Corpul de Control pentru a verifica daca e curat. Dupa ce fostul contract cu o firma privata a expirat, compania care administreaza Aeroporturile s-a apucat de curațenie cu propriii angajati.

- ArcelorMittal, cel mai mare producator de oteluri din lume, nu a platit dividende in ultimii ani din cauza unei combinatii toxice de datorii si unor pierderi masive. Miercuri, el a luat decizia de a restabili platile, relateaza Bloomberg Gadfly. Actionarii vor primi doar 0,10 dolari pe actiune…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) urmareste schimbarile de la nivelul principalelor institutii cu atributii in gestionarea sistemului medical. Din pacate, constatam ca la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) exista schimbari frecvente care genereaza…

- Compania de stat Tarom a scos la vanzare bilete cu preturi promotionale pentru zboruri cu plecare in perioada 14 februarie- 1 aprilie spre mai multe destinatii europene si nu numai, scrie Ziarul Financiar.

- Compania TAROM lanseaza oferta "Saptamana preturilor indragostite" astfel ca, in perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2018, operatorul aerian pune in vanzare bilete de avion la tarife incepand de la 99 euro dus-intors, cu toate taxele incluse, se precizeaza intr-un comunicat al companiei remis, luni,…

- CEO-ul HMD Global sugera sa fim cu ochii pe prezentarea Nokia de la Mobile World Congress, zvonurile sugerand ca vom primi detalii despre o intreaga gama de smartphone-uri in cadrul evenimentului. Se pare insa ca planurile pentru anul 2018 nu se opresc aici pentru HMD, compania fiind in proces de finalizare…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anunțat ca va aloca a zecea aeronava la Aeroportul Otopeni in luna iunie. Extinderea flotei va permite, astfel, companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena, Goteborg si Nisa. Compania opereaza in prezent 48 de rute spre 20 de tari din Bucuresti. „2017…

- Pana azi, 12 ianuarie, toți medicii de familie din județ au semnat contractele cu Casa Județeana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Satu Mare. „Va informam ca astazi, 12.01.2018, pana la ora 13.30, activitatea de incheiere a contractelor cu medicii de familie s-a finalizat prin semnarea lor de catre toti…

- Compania TAROM pierde anual milioane de euro se arata intr-un raport al Corpului de control al premierului. Documentul are 177 de pagini si mentioneaza furturi de piese, furturi de mancare de la bord si decizii manageriale care au adus companiei daune anuale de milioane de euro. In raportul…

- Fiscul a trimis 300.000 de notificari pentru plata contribuțiilor de asigurari pe anul 2012, fiind vizați avocați, notari, contabili, ziariști, persoane fizice autorizate sau pentru cei care inchiriaza spații ori locuințe, potrivit Profit.ro . ANAF a trimis aceste notificari pentru a evita prescrierea…

- Cel mai mare producator din Germania de carne de pasare, PHW/Wiesenhof, intra in productia de carne produsa artificial. Compania a achizitionat o participatie minoritara la start-up-ul israelian Supermeat, a declarat CEO-ul PHW, Peter Wesjohann, agentiei de presa germane, dpa. Acest pas nu este strain…

- Peste 88% dintre medicii de familie din toata tara au prelungit contractele cu casele de asigurari de sanatate, a declarat pentru Agerpres purtatorul de cuvant al CNAS Augustus Costache. Potrivit unui centralizator al CASMB, in Bucuresti nu au semnat aceste ...

- Președintele Societații Naționale de Medicina de Familie, Rodica Tanasescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca este ilegal ca CNAS sa nu prelungeasca contractele și cu medicii de familie care nu au semnat actele adiționale, precizand ca protestul se va incheia in curand, dar fara niciun rezultat. „La nivelul…

- Cheltuielile companiei Tarom vor fi diminuate cu 12,7 milioane de lei pe an, in urma optimizarii activitatilor logistice si eficientizarii operatiunilor informatice pentru deservirea pasagerilor, a anuntat, vineri, compania nationala de transport aerian. Această sumă a reieşit din analiza…

- Casa de Asigurari de Sanatate a județului Alba a reușit sa gestioneze situația tensionata provocata in aceste zile de refuzul unor medici de familie de a semna contractele adiționale cu scopul de a obține o finanțare mai mare de la Ministerul Sanatații, incepand cu anul 2018. Din cei 196 de medici de…

- Potrivit unui comunicat al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), pana acum circa 70% din medicii de familie din intreaga tara au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate. „Avand in vedere situatia creata la semnarea actelor aditionale…

- In jur de 30 la suta din medicii de familie nu și-au prelungit contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate. Prin urmare, nu mai elibereaza trimiteri catre specialiști și nici rețete compensate. Iar pentru consultatii, pacientii platesc chiar si o suta de lei.

- Toți cei 114 medici de familie din județ au acceptat sa semneze actele adiționale pentru prelungirea contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu Casa de Asigurari de Sanatate, ne-a declarat Olga Stana, președinte-director general al CAS Salaj. Acest lucru inseamna…

- In acesta dimineața, pe Aeroportul Otopeni s-a inregistrat un incident la decolarea unui avion al companieiei aeriene Tarom. Aeronava care trebuia sa ajunga la Munchen a revenit pe aeroportul Otopeni la cateva minute dupa decolare.