Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu a primit o oferta incredibila de la Floricica dansatoarea, care s-a oferit sa fie mama-surogat pentru copilul vedetei. Floricica Dansatoarea, cea care s-a facut remarcata și la emisiunea culinara „Chefi la cuțite”, a venit cu o oferta șoc pentru Oana Zavoranu, care iși dorește foarte mult…

- Oana Zavoranu a dezvaluit inca de anul trecut ca iși dorește sa aiba un copil și ca va apela la o mama surogat atunci cand va decide ca este timpul. Acum vedeta este hotarata sa devina mamica, anunțand care va fi renumerația pentru mama purtatoare. Vedeta casatorita cu Alex Ashraf, a decis ca este timpul…

- Oana Zavoranu isi doreste cu ardoare sa devina mamica. Vedeta a vorbit in cadrul emisiunii „Xtra Night Show” despre dorinta sa de a avansa procedurile de gasire ale unei mame surogat. Ofera 100.000 de euro pentru copil! Vedeta isi doreste din ce in ce mai mult un copil si a mentionat dorinta de a realiza…

- Anul 2018 este anul marilor provocari, atat profesionale, cat si personale, pentru diva Oana Zavoranu! Nonconformista vedeta este decisa sa devina mama, dar nu pe cale naturala, ci cu ajutorul unei mame purtatoare, asa cum a procedat si Kim Kardashian cu cel de-al treilea copil!

- Oana Zavoranu este decisa sa devina mamica si vrea sa faca rapid un contract cu o mama surogat. Vedeta a mai precizat ca s-a saturat sa fie intrebata la fiecare pas de ce nu vrea sa ramana insarcinata. A

- Ianis Hagi s-a intors la Viitorul cu un alt moral. Fiul lui Gheorghe Hagi a primit banderola de capitan si spune ca s-a impus printre noii colegi, iar apoi a marturisit ca incearca mereu sa fie diferit. Hagi junior a mai spus ca s-a obinuit sa incerce executii imprevizibile. "Ai…

- Laura Cosoi, mesaj pentru mama ei de ziua acesteia. Vedeta a postat pe contul de socializare o fotografie, in care apare alaturi de cea care i-a dat viața. Laura Cosoi și mama ei se ințeleg de minune și petrec foarte des timpul impreuna. Vedeta i-a transmis un mesaj emoționant celei care i-a dat viața.…

- Primul ministru Shinzo Abe a vizitat marți Romania, poposind și la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, din București. Acolo, oficialul s-a aratat impresionat de o casa țaraneasca din Bistrița-Nasaud.

- Ion Tiriac a dezvaluit ultimele informatii despre starea de sanatate a Simonei Halep dupa primul meci de la Australian Open. Simona Halep s-a calificat, marti dimineata, in turul al doilea de la Australian Open, dupa o victorie muncita, scor 7-6 (5), 6-1, in fata australiencei Destanee Aiava.…

- Scandalul dintre Mihai Tudose si Liviu Dragnea trece la un alt nivel. Cei doi se contreaza din cauza ministrului de Interne, Carmen Dan, care a intrat in colimatorul premierului dupa cazul pedofilului politist din lift. In scandal intervine si vedeta Romania TV, Victor Ciutacu. Intr-o postare furibunda…

- Reacția Biancai Dragușanu dupa ce s-a spus ca i-a luat locul Gabrielei Cristea la emisiune. Vedeta le-a dat un sfat tuturor femeilor, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D. Iubita lui Victor Slav a povestit o intalnire dintre ea si cele mai frumoase femei din Romania si sustine ca a ramas…

- In data de 8 ianuarie 2018, a avut loc, la sediul Ministerului Justiției, intrevederea domnului prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției cu E.S. doamna Anneli LINDAHL KENNY, Ambasadorul Suediei in Romania și domnul Alexander PEYRE DUTREY, consilier, Adjunct al Șefului Misiunii, Afaceri…

- Dupa un an incarcat, prezentatoarea de televiziune Corina Danila și-a luat o binemeritata vacanța și a plecat sa se reculeaga departe de țara. Corina Danila, care a slabit considerabil in ultima perioada de timp , este cunoscuta publicului din Romania atat in caliutate de actrița, cat și de prezentatoarea…

- Stefan Banica jr. este unul dintre cei mai indragiti cantareti din Romania, motiv pentru care este cap de afis la concertele speciale de sarbatori. Daca in timpul anului, vedeta incaseaza 11.000 de euro pentru un show, la trecerea dintre ani, suma se dubleaza astfel ca-si va rotunji bugetul…

- Catrinel Sandu divorțeaza de tenismenul Gabriel Trifu. Vedeta a facut anunțul pe o rețea de socializare. "Fiecare sfarsit de an este o ocazie pentru a face un bilant. Pentru este mai mult de atat. Este incheierea unui capitol important din viata mea. Dupa separarea de mai bine de un an de zile, eu…

- Celebrul profesor Mihai Lucan, parintele transplantului de rinichi in Romania, și fiul acestuia, conferențiarul Ciprian Lucan, au fost reținuți de procurorii DIICOT, pentru infracțiuni de delapidare și constituirea unui grup de criminalitate organizata.

- Șapte ambasade occidentale in Romania au transmis azi un apel comun, „la parțile implicate in proiectul de reforma a justiției, sa evite orice acțiune care ar putea duce la slabirea independenței sistemului judiciar și a luptei impotriva corupției și sa ceara, fara intarziere, avizul necesar al Comisiei…

- Semifinalele Campionatului Mondial de handbal. Norvegia si Olanda vor fi adversare în semifinalele Campionatului Mondial de handbal feminin Germania, o reeditare a finalei editiei din 2015.

- Un celebru lanț de farmacii din Romania va ajunge in proprietatea unor cehi. Fondul de investitii Penta a semnat preluarea A&D Pharma, grupul din care face parte Sensiblu. Suma pentru care s-au ințeles cele doua parți s-ar duce chiar spre 400 de milioane de euro, potrivit unor informatii ale…

- Oana Roman a avut parte de o surpriza foarte frumoasa din partea lui Marius Elisei. Vedeta a primit in dar de la partenerul de viața un telefon pe care și-l dorea foarte mult. Oana Zavoranu, JIGNIRI GRAVE la adresa la Oanei Roman. Este SCANDALOS Oana Roman a apreciat gestul facut de…

- La VIVO! Pitesti, luna decembrie aduce doua nume noi in lista de branduri prezente in centrul comercial. Din aceasta luna, piteștenii pot cumpara jucariile preferate ale copiilor din magazinul Noriel și in pauza dintre sesiunile de shopping pot savura o gogoașa delicioasa la Donuterie. Donuterie…

- Clasa politica din Romania uita astazi de meciuri si razboaie intre partide si transmit, la unison, condoleante Familiei Regale a Romaniei. Mesajele au curs rauri- rauri pe Facebook. Pornind de la primul om in stat, presedintele Klaus Iohannis, reprezentanti ai puterii, precum Calin Popescu Tariceanu…

- Mirela Vescan este unul dintre cei mai cunoscuti make-up artisti din Romania, un reper al unei lumi fascinante, care e intr-o continua evolutie, a avut parte de un inceput de saptamana de exceptie. S-a urcat intr-un taximetru cu care a mai mers acum patru ani si nu mica i-a fost surpriza cand soferul…

- Aflați pe poziții interne diametral opuse, Calin Popescu Tariceanu și parlamentarii USR ar putea ajunge colegi de partid european. Potrivit unor surse din partid, liderii USR pregatesc terenul pentru o aderare la ALDE, partidul european condus de belgianul Guy Verhofstadt, din care face pare și ALDE…

- Adriana Bahmuteanu este o femeie libera de mai bine de doi ani, iarA CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a filmat-o pe bruneta in timp ce-si reinnoia garderoba intima. Sa fie acesta semnul ca vedeta e pregatita pentru un nou inceput al vietii amoroase?! ( VEZI AICI: Adriana Bahmuteanu a iesit in…

- Claudiu Niculescu nu a castigat de cinci meciuri in Liga 1, iar supararea antrenorului s-a indreptat catre propriii jucatori, dupa 0-3 pe teren propriu cu liderul CFR. Antrenorul care a cucerit Cupa Romaniei in sezonul trecut nu reseste sa redreseze echipa din Ilfov de sase meciuri. Parcursul…

- Diego Armando Maradona (57 de ani) este omul care a adus ultima Cupa Mondiala, in 1986. Prezent la tragerea la sorti pentru Cupa Mondiala din Rusia alaturi de prietena sa, Rocio Oliva, Maradona a uimit pe toata lumea cand a aparut cu doua ceasuri. Explicatia e simpla. Englezii de…

- Simona Gherghe, in platoul Acces Direct de 1 Decembrie. Prezentatoarea tv, care s-a retras din lumina reflectoarelor cu puțin timp iniante de a naște, și-a surprins telespectatorii, atunci cand și-a facut apariția alaturi de colega ei, Mirela Vaida. Simona Gherghe și Mirela Vaida au aparut imbracate…

- Designerul de pantofi Mihai Albu i-a facut un cadou special marii actrițe Stela Popescu, care a incetat din viața in luna noiembrie. Intreaga Romanie a fost indurerata dupa moartea celei care a fost marea doamna a teatrului de revista din țara noastra, Stela Popescu. Designerul de pantofi Mihai Albu…

- Ana Maria Donosa este actrița care i-a luat locul regretatei artiste Stela Popescu, in turneul pe care Teatrul Constantin Tanase il susține in Spania. Legendara actrița Stela Popescu urma sa plece in turneu in Spania, impreuna cu Alexandru Arșinel și cu colegii de la Teatrul Constantin Tanase din Capitala,…

- Scandal monstru intre Miron Cozma, Mihai Bendeac si Oana Zavoranu, in direct la TV. Totul a plecat de la Alexandru Arsinel, pe care Bendeac il numise un actor de mana a doua. Cel poreclit "Luceafarul huilei" a maturat pe jos cu ultimul, iar victima i-a cazut si Oana Zavoranu. Artista a avut replica…

- STELA POPESCU A MURIT. Oana Zavoranu este una dintre nenumaratele vedete din Romania care a avut ocazia unica de a colabora cu Stela Popescu. Intre cele doua s-a creat o legatura puternica si, potrivit spuselor fiicei Marioarei Zavoranu, nu au fost putine datile in care celebra actrita i-a dat sfaturi…

- Oana Roman a fost contactata de CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, in legatura cu mesajul acid postat de Oana Zavoranu pe o retea de socializare. Vedeta a acceptat sa aiba o reactia in aceasta situatie care nu o pune deloc intr-o lumina buna.

- Oana Zavoranu are o mare problema cu divele din Romania care așteapta sa primeasca totul gratis de la trusturile de televiziune. Oana Zavoranu a vorbit in emisiunea „Xtra Night Show” despre „divele” din showbizul romanesc și susține ca foarte multe dintre acestea promoveaza fals anumite produse. In…

- Profitand de emoția colectiva privind starea de sanatate șubreda a Regelui Mihai, liderii coaliției PSD-ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, s-au gandit sa iși mai spele din imaginea publica distrusa de atacul dat asupra justiției prin intocmirea unui proiect de lege privind acordarea de…

- Asteptarea a luat sfarsit, iar la primele ore ale diminetii, Andreea Marin si-a anuntat fanii ca are o surpriza pentru ei. Zilele trecute, vedeta a marturisit ca este implicata intr-un nou proiect. Asteptarea a luat sfarsit, iar in scurt timp Andreea Marin va anunta ce proiect a demarat in aceasta perioada.…

- A fost ”vedeta” in Guvernul Boc, iar acum are mai mari sanse sa devina ”vedeta” la tribunal! Fostul sef al Agentiei de Dezvoltare din Guvernul Boc a devenit brusc cunoscut cand s-a incumetat sa se duca in mijlocul manifestantilor furiosi ca li se taiasera salariile, intentionand sa discute cu acestia.…

- Dupa o perioada mai complicata, in care postul TV s-a confruntat cu anumite probleme, Realitatea TV pare sa aiba parte de o revenire in forța și invinge rivalele Romania TV și Antena 3. In topul audiențelor din data de 31 octombrie, pe publicul comercial, Realitatea TV a fost peste Antena…

- In anii '80 se spunea despre Cezara Dafinescu ca era cea mai frumoasa actrita din Romania. Vedeta a facut senzație cu rolul Altei in "Act venețian" și cu rolul lui Sendy in "Zbor deasupra unui cuib de cuci".