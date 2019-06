Stiri pe aceeasi tema

- "As vrea sa fac cateva referiri la cazul de adoptie care ne preocupa in aceste zile. Am primit de la Ministerul Muncii si Ministerul Afacerilor Interne rapoarte referitoare la modul in care s-a actionat, dar si la masurile luate pentru a asigura copilului sprijinul de care are nevoie. Reprezentantii…

- Lovitura de teatru in instanta in cazul Sorinei, fetita din Baia de Arama disputata de doua familii. Tribunalul Mehedinti trimite cazul la Judecatoria Drobeta-Turnu Severin, care trebuie sa decida daca...

- Continua sa se complice lucrurile in cazul Sorinei, fetița adoptata din Baia de Arama. Doua familii se razboiesc deja pe custodia ei, iar acum a aparut și o a treia: familia naturala, care și-a dat acordul, in 2016, ca micuța sa fie adoptata.

- Circa 150 de persoane din Baia de Arama protesteaza, duminica, la Craiova in semn de nemultumire fata de decizia Curtii de Apel din localitate prin care s-a incuviintat adoptia Sorinei, fetita de opt ani, de catre o familie de romani care locuieste in SUA. Aceasta este cea de-a treia zi in care locuitori…

- Un nou protest in Baia de Arama, satul din care a fost preluata spre adoptie Sorina, fetita de 8 ani. Localnicii cer autoritatilor sa o readuca pe Sorina la familia care a avut-o in plasament.

- Tatal adoptiv al Sorinei, fetița de 8 ani care a fost luata cu mascații din familia fostului asistent maternal care a avut-o în grija câțiva ani, spune ca el și soția sa au luat decizia de a adopta un copil din România în urma cu patru ani și ca a urmat toți pașii impuși de lege.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat sambata, la Antena 3, ca in aceasta dimineața premierul Viorica Dancila a aprobat trimiterea unui mesaj pentru ambasada SUA in cazul adopției fetiței din Baia de Arama.„Azi dimineata am vorbit cu doamna premier, am trimis cu acceptul ei un mesaj ambasadei…

- Zeci de localnici din Baia de Arama, judetul Mehedinti, au iesit in strada, vineri seara, pentru a protesta fata de modul in care s-au comportat autoritatile in cazul fetitei adoptate de o familie din SUA si cer anularea adoptiei.