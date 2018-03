Stiri pe aceeasi tema

- Dupa rasturnarea regimului comunist cozile nu au disparut, ci doar s-a schimbat cauza lor. Daca inainte se lasau sacosele de cu noapte pentru cateva produse alimentare pe cartela, in anii "90 se statea la rand pentru pasapoarte, buletine, abonamente RATC, bilete CFR sau chiar pentru a da bani la bugetul…

- Jucatoarea japoneza Naomi Osaka, locul 44 WTA, a dezvaluit ca nu se astepta sa o invinga pe Simona Halep atat de clar, scor 6-3, 6-0, si a explicat cum a reusit sa obtina acest succes. "Am incercat sa imi pun in aplicare planul de joc. Sa intalnesc pe cineva atat de bun ca Simona si sa inving cu un…

- Planul presedintelui francez Emmanuel Macron de a reforma zona euro, alaturi de Germania Angelei Merkel, ar putea fi serios ingreunat de Guvernele populiste. Coalitiile de guvernare formate din aceste partide sunt tot mai des intalnite in tarile care au adoptat moneda unica. Nou intrata pe aceasta lista…

- PNL ''pro justitie'', perceputa nesincera. Care sunt cele 10 masuri propuse Viorel Catarama, prim-vicepresedinte al PNL sector 2, spune ca este nevoie de o noua abordare a PNL in ceea ce priveste pozitionarea "pro justitie", dar si de un parteneriat cu presedintele Iohannis.Temele vor fi discutate in…

- O autospeciala de la Unitatea de Pompieri s-a deplasat in zona pentru a depistat sursa incediului. Deocamdata, pompierii nu si-au dat seama de unde provine focul. Circa zece persoane au fost evacuate din birourile din zona.

- Potrivit edilului, pana in prezent s-a realizat studiul de pre-fezabilitate si au inceput demersurile pentru Planul de Urbanism Zonal, lucrarea urmand sa inceapa in octombrie anul viitor. 'In momentul de fata am terminat studiul de pre-fezabilitate. Am inceput demersurile pentru PUZ. Noi speram cu ajutorul…

- In septembrie 2017, presedintele Klaus Iohannis anunta oficial ca isi anuleaza vizita programata in Ucraina din cauza ca parlamentul de la Kiev a votat o lege a educatiei care limiteaza drepturile minoritatii romane de pe teritoriul ucrainean sa aiba acces la invatamant in limba materna. Duminica,…

- Cele cateva paduri virgine ramase pe Pamant, ferite de impactul activitatilor umane, necesita o protectie speciala pentru a se putea atinge obiectivele privind protectia mediului, sustin oamenii de stiinta intr-un nou studiu, citat de Xinhua. Peste 80% dintre padurile lumii au fost deja afectate…

- In ședința publica ordinara a Consiliului Local Abrud din 15 februarie 2018, cel de-al treilea proiect de hotarare supus spre dezbatere de catre primarul Nicolae Simina a fost aprobarea bugetului local și a Listei obiectivelor de investiții propuse a se realiza in anul 2018 in orașul Abrud. Deși au…

- Jurnalistul Ion Cristoiu vine cu o analiza la sange a scandalului iscat dupa anuntul neasteptat al ministrului Justitiei. Cristoiu sustine ca Tudorel Toader a avut un plan "ascuns" si ar fi urmarit, in urma cererii de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, sa-si intareasca autoritatea si pozitia…

- Noi masuri pentru combaterea violentei fata de femei si a violentei in familie. Cabinetul de miniștri a aprobat astazi Strategia nationala de prevenire si combatere a violentei fata de femei si violentei in familie pentru anii 2018-2023 și Planul de actiuni privind

- Un tanar de 19 ani a vrut sa impuște un cangur, dar in schimb a fost luat la bataie de acesta. Cand și-a dat seama ce are de gand, cangurul l-a luat la bataie pe tanar. Joshua Hayden, in varsta de 19 ani, a plecat la vanatoare impreuna cu fratele sau. Aceștia pusesera ochii pe trei canguri…

- Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) a fost un pictor austriac, arhitect și sculptor, cunoscut mai ales pentru stilul sau arhitectural unic, caracterizat prin forme colorate, ornamentale și biomorfe. Stilul arhitectural al lui Hundertwasser este adesea comparat cu cel al lui Antoni Gaudi. In anii…

- Casa Alba a dezvaluit un plan pentru dezvoltarea infrastructurii, care trebuie, insa, aprobat de Congres. Președintele vrea alocarea a 200 de miliarde de dolari de la buget, in 10 ani, și atragerea unor investiții de inca 1,3 trilioane de dolari

- Municipalitatea aduce la cunostinta publica documentul "Strategia de dezvoltare si promovare a turismului in municipiul Constantaldquo; prima varianta, cu mentiunea ca in urmatoarea perioada vor avea loc dezbateri publice cu factorii interesati.Iata obiectivele administratiei locale, asa cum reies acestea…

- Ziua Mondiala a Radioului, sarbatorita in fiecare an la 13 februarie Ziua Mondiala a Radioului, sarbatorita la 13 februarie, marcheaza prima emisie a postului de radio al Natiunilor Unite, în 1946. "Radioul si sporturile" este tema din acest an propusa de UNESCO, prin…

- Violeta Radut, deputat PSD: “Consolidarea clasei de mijloc, printre obiectivele noastre pentru urmatorii ani” in Politic / Crestere economica, cresterea salariului, a punctului de pensie, investitii, absorbtie de fonduri europene, premise macroeconomice pozitive. Auzim foarte des aceste cuvinte,…

- Cand vine vorba despre arta urbana noncoformista, cu totii ne ducem cu gandul la graffitiurile adolescentilor care, cum prind un zid gri si anost, ii dau viata cu desene viu colorate. De ceva vreme, in marile orase din SUA, dar si in capitale europene, notiunea de graffiti a evoluat, astfel ca artistii…

- Un adolescent din Banat a crezut ca se va imbogati usor facand contrabanda cu tigari. Planul sau insa a fost dejucat de politistii de frontiera ... The post Traficant la 16 ani. Banateanul avea marfa de contrabanda in valoare de 10.000 de lei appeared first on Renasterea banateana .

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad s-a implicat in sectorul regional al startup-urilor prin accesarea unui program, Startup Plus, prin care va finanța o serie de firme noi și va asigura pregatirea celor care doresc sa participe prin intermediul unor cursuri specifice. Data fiind…

- In proiectul bugetului local pe 2018, pus in dezbatere publica de Primaria Alba Iulia, ce este disponibil, de miercuri, si pe site-ul institutiei, sunt prezentate si investitii propuse pentru finantare, din execedentul bugetar pe anul trecut. Suma totala este de 13.062.793 lei, restul de aproximativ…

- La Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud au primit interdicție 36.000 de persoane! Oficialii din Coreea de Sud au decis ca 36 000 de straini sa aiba interdictie de a intra in tara inainte de Jocurile Olimpice de Iarna, din motive de securitate, a anuntat, luni, Agentia de Stiri Yonhap. Decizia…

- Marti, a avut loc conferinta de lansare a proiectului "Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova", finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 - Axa Prioritara 3, Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al…

- Noul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat marti, intr-o conferinta de presa, ca obiectivele principale ale mandatului sau sunt legate, in acest moment, de realizarea spitalelor regionale si rezolvarea problemei...

- Pietonalul din zona centrala a Iasului va fi extins. Proiectul a fost prezentat, pe scurt, astazi, de primarul Mihai Chirica in sedinta Consiliului Local. El a precizat ca va exista si o dezbatere publica pe acest subiect, ulterior proiectul urmand sa fie suspus aprobarii Consiliului Local. Mihai Chirica…

- DECIZIE… Marea majoritate a populatiei europene traieste si munceste in orase, consumand aproximativ 80% din energia utilizata in UE. Acest consum de energie in crestere genereaza emisii de CO2, gaz cu efect de sera, considerat a fi responsabil de asa-numitele „schimbari climatice”. Schimbarile climatice…

- De altfel, tema luptei impotriva obezitații infantile s-a aflat in discuția acestei comisii chiar la inițiativa sa. Daciana Sarbu a folosit prilejul participarii la reuniune a ministrului Sanatații din Bulgaria, pentru a-i cere acestuia detalii despre intențiile avute pentru acest domeniu de președinția…

- Ministerului Educatiei a decis in acest an ca prima sesiune sa se desfasoara in doua etape, cea din februarie si cea din iunie. Perioada de inscrieri, pentru prima etapa la Bacalaureat 2018 se desfasoara in intervalul 29 ianuarie – 2 februarie. Conform metodologiei pentru Bac 2018, toti candidatii care…

- Anchetatorii ieseni au ramas socati dupa ce l-au audiat recent pe unul dintre cei mai odiosi criminali care a calcat vreodata in Iasi. Crima din penitenciar din vara anului trecut, catalogata de voci din sistem ca fiind una pentru suprematie, a fost solutionata, recent, de justitia ieseana, care in…

- Dupa cateva saptamani de tacere, Oana Zavoranu s-a luat din nou de vedete. Si, in stilul caracteristic, extravaganta artista le-a atacat cu mai multe "cuvinte acide" pe acestea. In mesajul postat pe o retea de socializare, ea face referire la persoanele publice care au un machiaj strident, "cu acea…

- Aeroportul Iasi se numara printre primele institutii care si-au publicat planul de achizitii pentru acest an. Este un plan provizoriu, ceea ce inseamna ca mai poate fi ajustat sau completat pe parcursul anului. Cei mai multi bani vor fi alocati pentru un echipament de securitate, al carui cost estimat…

- Dennis Rodman si-a petrecut noaptea de duminica în arestul politiei. El a fost oprit de politisti pentru ca a încalcat o regula minora în trafic, dar atunci când a fost pus sa sufle în fiola, oamenii legii au

- Greșelile alimentare care afecteaza procesul de pierdere in greutate sunt urmatoarele: Se bea numai un pahar de suc la micul-dejun Daca iți incepi ziua numai cu un suc, faci o greșeala. Sucul, indiferent de care este, crește nivelul de zahar din sange, provocand astfel creșterea producției…

- De asemenea, vor fi construite trei ecoducte, unul perpendicular pe un tunel. Vezi ce masuri sunt propuse pentru protejarea animalelor de pe traseul celei mai asteptate autostrazi din Romania. Printre masurile propuse pentru protejarea mamiferelor mari de pe traseul autostrazii, precum ursi…

- In urma includerii Grupului Enel in platforma europeana multipartita la nivel inalt pentru implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabila (ODD) ale Organizatiei Natiunilor Unite in octombrie anul trecut, CEO-ul Enel, Francesco Starace, a participat ieri la prima intalnire a membrilor platformei ce…

- Senatorul Dragoș Benea ii bate obrazul primarului Iașului, Mihai Chirica, dupa ce acesta a facut mai multe declarații “contondente” la adresa conducerii PSD. “Sper sa aflam ca premierul Tudose a fost imputernicit de partid sa semneze contractul pentru autostrada Iasi-Targu Mures. Daca nu vor veni cu…

- Victoria Birsan, prim-procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Vrancea, si Marinela Arginteanu, prim-procuror adjunct al aceleiasi unitati, si-au propus o serie de obiective pentru urmatorii trei ani, perioada in care vor conduce instituatia. Intrebata…

- Se apropie reunirea lotului vicecampioanei, FCSB urmand sa plece pe 8 ianuarie in Turcia pentru primul cantonament al iernii. Chiar daca fotbalistii se pregatesc pentru finalul vacantei, situatia lui Denis Alibec este in continuare incerta. Unul dintre cele mai discutate cazuri din ultimii ani la…

- Politistii de la circulatie vor lucra neintrerupt inclusiv in ultimele zile din acest an si in primele din cel viitor. Actiunile chiar se vor intensifica dupa valul de vitezomani si accidente de Craciun.

- Un numar de 10.000 de antreprenori au participat in 2017 la seminariile si workshopurile organizate de BT Club. În total, au avut loc aproape 90 de astfel de evenimente in aproximativ 40 de localitati din tara.BT Club este o initiativa a Bancii Transilvania, prin care contribuie,…

- Șuiera și nu strigaSa rasune ulița,Sa m-auda mandruța,Sa deschida portița,Sa-mi dea mie gurița.Gurița și buzele,Ochii și sprancenele.De n-ar fi ochi și sprancene.N-ar mai fi pacate grele,Dar ochi și sprancene sunt,Aștia ma baga-n pamant.In pamant, maica-n pamant,Unde n-am fost de cand sunt. Read More...

- Un grup de 39 de senatori si deputati PSD au depus in 18 decembrie o propunere de modificare a Codului penal si a Codului de procedura penala care instituie pragul de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu, argumentand ca sanctiunea penala trebuie sa intervina doar in cazul unei pagube „substantiale”.…

- Transferul sarcinii fiscale de la angajator la angajat este o masura care va avea aplicabilitate cel puțin pana in anul 2020, contrar afirmațiilor facute de reprezentanții unor companii de consultanța, anunța Ministerul Finanțelor. Finanțele dau astfel o replica reprezentanților companiilor de consultanța…

- Eradicarea hepatitelor din Romania poate fi realizata cu succes doar in cazul in care toți pacienții au acces la toate tratamentele existente. In plus, modelul aplicat in țarile in care numarul de pacienți cu hepatita scade considerabil demonstreaza ca este esențial ca in programul național de sanatate…