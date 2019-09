Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Tarnovanu, 19 ani, portarul lui Poli Iași pe care Gigi Becali il va aduce la FCSB, a vorbit pentru prima oara despre mutarea anunțata in exclusivitate de Gazeta Sporturilor. „Din ce stiu, cluburile s-au inteles, daca nu vor aparea probleme voi semna. A venit pe neasteptate aceasta oferta. M-a…

- Incantat de cum s-a integrat fundașul Ionuț Panțiru la FCSB, Gigi Becali e pe punctul de a incheia o noua afacere cu Poli Iași și aduce din Moldova pe portarul Ștefan Tarnovanu, 19 ani. Academica Clinceni - FCSB se joaca duminica, de la ora 17:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV…

- Patrick Petre, 22 de ani, noul transfer al Farului Constanța, crede ca trupa antrenata de Ianis Zicu trebuie sa ajunga in eșalonul intai. de Aurelian Rotea Farul Constanța a ajuns la un acord cu Patrick Petre, 22 de ani. Fiul fostului internațional Florentin Petre a mai evoluat in trecut pentru Dinamo…

- FCSB - GUIMARAES // Singurele rateuri ale roș-albaștrilor in Europa au fost atunci cand FCSB a apelat in play-off la portari foarte tineri, Valentin Cojocaru in 2015 și Andrei Vlad anul trecut. Acum, Gigi Becali a anunțat ca din cauza gafei cu Poli Iași, Vlad va pierde postul de titular joi, impotriva…

- INTERVIU Mihai Teja, antrenorul lui Poli Iași, dezvaluie momentele traite in primavara la FCSB și detalii inedite despre relația cu Gigi Becali. Mihai Teja a plecat din nou departe de București. Nu i-a priit ultima experiența din cariera, la FCSB, in sensul ca nu a caștigat laurii campionului, dar,…

- Macinata de datorii, Poli Iasi l-a cedat pe jucator pentru 200 000 de euro "Ziarul de Iasi" v-a informat recent despre redeschiderea interesului FCSB legat de transferul fotbalistului iesean Ionut Pantiru. Probleme uriase existente in trupa lui Gigi Becali, care au aparut mai clar dupa esecul cu…

- Clubul de fotbal FCSB l-a achizitionat, astazi, pe mijlocasul formatiei FC Viitorul, Ionut Vina, acesta semnand un contract valabil cinci sezoane cu gruparea ros-albastra. Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a anuntat ca si-a dorit sa il achizitioneze pe fotbalistul in varsta de 24 de ani inca din 2017.„Vina…