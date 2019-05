Festivalul Filmului Francez (ediția 23) 16-19 mai 2019 Cinema Arta Sfântu Gheorghe

Ajuns la a 23-a ediție, prezent in 13 orașe cu 146 proiecții în total Festivalul Filmului Francez din România se va desfășura în acest an la Sfântu Gheorghe, Cinema Arta by Cityplex în perioada 16-19 mai. Unul dintre evenimentele… [citeste mai departe]