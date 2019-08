Liderul PSD Viorica Dancila le-a vorbit liderilor județeni, in ședința de marți a Comitetului Executiv Național, despre un „sondaj al ambasadelor” despre candidații la alegerile prezidențiale, cercetare in care șeful PSD a zis ca are incredere, au relatat surse din CEX in exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO.

„Dancila a zis ca au facut ambasadele Franței șiun sondaj care il dau pe Klaus Iohannis pe primul loc, pe Dan Barna pe locul doi și pe ea pe locul trei la distanța foarte mica de Dan Barna . Ne-a zis sa ii credem pentru ca oamenii aia știu ce fac și fac sondaje pe bune. A…