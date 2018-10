Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece oameni, despre care se crede ca erau migranti, au murit sambata in Grecia dupa ce autovehiculul in care aflau a intrat intr-o coliziune frontala cu un camion si a luat foc, informeaza politia,...

- Sinead McNamara, un model cunoscut pe Instagram, a fost gasita spanzurata pe puntea unui yacht pe care lucra, in Grecia. Moartea tinerei este un mister, intrucat cu cateva ore mai devreme se afla intr-un club, unde a petrecut cu prietenii. Cu puțin timp inainte de a fi gasita spanzurata, Sinead, in…

- Fernando Alonso (37 de ani), pilotul lui McLaren, a avut un ghinion teribil in startul Marelui Premiu al Belgiei de pe circuitul de la Spa Francorchamps. Chiar la start, monopostul ibericului a intrat in coliziune cu Charles Leclerc (20 de ani), pilotul lui Sauber. Mașina acestuia s-a facut praf, ieșind…

- Esteysi Sanchez, o femeie in varsta de 31 de ani din San Diego, a lovit cu masina un om si a condus pana acasa cu victima aflata pe scaunul din dreapta. Barbatul lovit a ajuns acolo, prin parbriz, in urma...

- "Moartea tuturor celor noua ocupanti ai aparatului de zbor a fost confirmata astazi (sambata, n.r)", a explicat un responsabil local pentru AFP. Politia si armata au lansat operatiuni de salvare pentru a-i gasi pe pasageri dupa prabusirea aparatului in prefectura Gunma, la nord-vest de Tokyo.…

- Drama fara margini in lumea pescuitului! Unul dintre cei mai apreciați pescari din Romania a murit intr-un accident nautic. Laurențiu Andronic, vicecampion mondial, caștigator al ediției 2016 Cupa Rapala – Storm Valea Argovei și rodbuilder a decedat, in urma cu cateva zile, dupa ce ambarcațiunea in…

- Departamentul de incendii din cadrul Serviciului de pompieri (DAEE) a anunțat sambata ca, principala cauza a incendiilor de vegetație, in urma carora cel puțin 85 de persoane au murit, este neglijența, relateaza site-ul ekathimerini.com, transmite Mediafax.

- Un barbat in varsta de 51 de ani si-a pierdut viata, iar alte cinci persoane, printre care si o fata de 15 ani, au fost ranite, fiind transportate la UPU Deva, in urma unui accident rutier care a avut loc in localitatea Pestis din judetul Hunedoara, informeaza news.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…