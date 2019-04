Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii Ligii Profesioniste de Fotbal au anunțat luni ca au vandut drepturile de televizare pentru meciurile din Liga 1 pe urmatorii cinci ani cu 28 de milioane de euro pe sezon, plus TVA. O suma pe care fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir, 72 de ani, o considera mult prea mica, chiar daca…

- Viitorul 2014 Sopor s-a impus astazi, scor 4-2, in fața celor de la Supporter 2.0, intr-o partida care a contat pentru etapa a XXV-a, din cadrul ligii a patra de fotbal, zona Cluj. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Atacantul Harry Kane, accidentat la glezna stanga in meciul cu Manchester City (1-0) din sferturile Ligii Campionilor, este in pericol sa rateze restul sezonului, a anuntat antrenorul echipei Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, dupa partida de marti. Kane s-a accidentat dupa un duel cu Fabian Delph…

- Sfarșitul acestei saptamani programeaza partidele etapei cu numarul 23, din cadrul ligii a patra de fotbal, zona Cluj. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Milsami Orhei a caștigat derby-ul etapei a treia a Diviziei Naționale de fotbal. ”Vulturii roșii” au invins acasa pe FC Petrocub Hancești cu 2-0. Eroul partidei a fost fundașul orheian Dinu Graur, care a inscris ambele goluri in repriza secunda.

- Sambata, sala de sport din Putna a fost gazda turneului final al ediției a cincea a Campionatului Județean de Futsal, o competiție organizata de Asociatia Judeteana de Fotbal, care are scopul de a tine in priza echipele din Ligile a IV-a si a V-a in pauza dintre tur si retur. Dupa cele patru turnee…

- Echipa New England Patriots a castigat pentru a sasea oara in istoria sa trofeul Super Bowl, invingand cu scorul de 13-3 formatia Los Angeles Rams, in finala Ligii profesioniste de fotbal american (NFL), disputata duminica seara la Atlanta. Tom Brady, emblematicul quarterback al "Patriotilor",…

- FC Viitorul si clubul englez de fotbal Brighton & Hove Albion FC au ajuns, vineri, la un acord pentru transferul mijlocasului Tudor Baluta la echipa din Premier League, la care va fi coleg cu atacantul Florin Andone, au anuntat cele doua grupari pe site-urile oficiale. Baluta este jucatorul formatiei…