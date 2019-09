Raluca Badulescu, jurata emisiunii „Bravo, ai stil!”, a dezvaluit pentru Unica.ro 3 sfaturi vestimentare adresate femeilor cu forme, care sa le puna acestora siluetele in valoare. Raluca Badulescu s-a confruntat mulți ani cu kilogramele in plus, cu toate ca in prezent ea are o silueta perfecta. Cu toate acestea, cea mai excentrica personalitate din juriul emisiunii „Bravo, ai stil!” nu și-a ascuns niciodata formele corpului, ci a știut dintotdeauna cum sa-și puna silueta in valoare. Vezi ce ne-a marturisit!