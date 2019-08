Stiri pe aceeasi tema

- Un proces cu acuzatii odioase s-a reluat acum doua zile la Curtea de Apel Iasi. Doi tineri din Dumbravita (Ruginoasa), acuzati de viol, vor afla daca deciziile de condamnare din prima instanta vor ramane definitive, acestia fiind, in prezent, in arest preventiv. La ultimul termen de judecata, Bogdan…

- Judecatorii de la Curtea de la Curtea de Apel Iasi au gasit vinovat de tentativa la omor si au condamnat la patru ani de inchisoare cu executare un barbat 43 de ani, din judetul Iasi, de profesie electrician, acuzat de tentativa de omor. Mihai Ghiorghiu este acuzat ca si-a injunghiat nevasta, el fiind…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 19 iulie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din functia de procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj a domnului Ioan Irimie ndash; pensionare, la data de 22 iulie 2019; Decret privind eliberarea din functia de procuror,…

- Un colaborator apropiat al vicepremierului Matteo Salvini a fost audiat luni de procurori in legatura cu un presupus plan de finantare din partea Rusiei pentru Liga, partidul de extrema-dreapta al omului forte din guvernul italian, relateaza AFP. Gianluca Savoini, care a fost interogat pe tema informatiilor…

- Astazi, s a stabilit in Consiliul Superior al Magistraturii, ca Gigi Valentin Stefan sa ramana pe functia de procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta inca o jumatate de an. Hotararea a fost luata in Sectia pentru Procurori in sedinta care a avut loc incepand cu ora 11.00,…

- Polițiștii gorjeni au descins la o locuința de pe raza localitații Draguțești, fiind vizata o persoana banuita de furt. Mascații ar fi intervenit la domiciliul consilierului local Ion Barsanu, pentru a efectua o percheziție, dupa ce alesul local a refuzat sa ii lase in curtea sa deși exista un mandat…

- Zeci de oameni protesteaza, duminica, in fața Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova, cerand anularea adopției fetei de 8 ani, care, vineri, a fost luata de polițiști din casa in care a locuit. Oamenii au venit cu un autocar și mai multe autoturisme din Baia de Arama, județul Mehedinți.Citește…

- PRONUNTARE…Procesul fostului edil al municipiului Barlad, Constantin Constantinescu se apropie cu pasi repezi, de final. Zilele trecute, Curtea de Apel Iasi a decis audierea ultimilor martori din dosar. Dupa audiere, dosarul poate ramane in pronuntare, odata cu concluziile aparatorilor. Acuzatia adusa…