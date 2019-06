Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Draganești-Olt și-a atacat fiica cu un cuțit și a injunghiat-o pe fosta soacra, iar unui vecin care le sarise femeilor in ajutor i-a dat cu toporul in cap. Barbatul a fost condamnat recent la 8 ani de inchisoare. Individul din Draganești-Olt a fost judecat pentru mai multe infracțiuni,…

- Un copil de 14 ani, din Botoșani, a fost lovit cu un par in cap, in noaptea de sambata spre duminica. Acesta a ajuns cu capul crapat la spital. Adolescentul se afla in fața barului „La moara”,...

- ■ actul de inculpare ar putea fi restituit la Parchet ■ barbatul si-a impuscat nevasta in zona pieptului cu o arma artizanala ■ apoi a plecat la un salas, aflat la mica distanta ■ a fost gasit de anchetatori dupa urmele lasate in zapada ■Dosarul crimei de la Stejaru, comuna Farcasa, in care Gheorghe…

- Un tanar de 20 de ani din Braila a cazut cu masina in canalul colector plin cu apa al Statiei de Epurare, la fata locului fiind nevoie de interventia echipei de scafandri, a informat, luni, Inspectoratul de...

- Un tanar a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a nimerit sub roțile unei mașini. Accidentul s-a produs noaptea trecuta la intrarea in comuna Ciorescu din municipiul Chișinau.Șoferul, in stare de șoc, ne-a spus ca nu a observat victima care era asezata jos chiar pe carosabil.

- REZULTATELE ACTIUNII T.I.S.P.O.L In perioada 1-7 aprilie a.c., politistii rutieri vrancenii au acționat pentru depistarea celor care depașesc viteza legala. Au fost aplicate peste 700 de sancțiuni contravenționale și au fost reținute 97 de permise de conducere. Politistii din cadrul Serviciului Rutier,…

- Elevii lui Valeriu Rachita au castigat puncte importante si la capitolul moral prin ultimele rezultate, dar raman departe de malul salvator. Maine, ACS Poli are sansa de a recupera din ecart daca se impune pe terenul uneia dintre, mai degraba, deziluziile primaverii, Pandurii Tg. Jiu. Tehnicianul banatenilor…

- Un copil de doar patru ani și alte doua persoane și-au pierdut viața intr-un accident teribil ce a avut loc, la sfarșitul lunii martie, in Valcea. Acum, insa, polițiștii au aflat și care au fost cauzele accidentului teribil.