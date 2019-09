Stiri pe aceeasi tema

- Numirea lui Victor Pițurca (63 de ani) in funcția de manager la CS Universitatea Craiova l-a luat prin surprindere pe Dan Petrescu. Dan Petrescu il cunoaște foarte bine pe Victor Pițurca. „Bursucul” a lucrat sub comanda lui Piți in primul sau mandat la naționala Romaniei, in 1998/1999. „Daca va fi antrenor,…

- Victor Piturca a fost numit, joi, in functia de manager al echipei de fotbal Universitatea Craiova, a anuntat clubul pe pagina sa de Facebook. Victor Piturca va conduce echipa de pe banca tehnica a echipei si va coordona strategia clubului pentru cel putin trei ani.

- Dan Alexa, antrenorul Astrei, (39 de ani) a recunoscut la GSP Live ca a fost martorul unor meciuri suspecte in perioada in care era jucator. „Se faceau blaturi, dar eu nu jucam, eram rezerva, aveam 18-19 ani. Era perioada din 1998-1999-2000, reciprocitațile erau in floare”, a spus Dan Alexa, la GSP…

- Ivan Martic, fundașul cu dubla cetațenie - elvețiana și croata - al Universitații este sigur ca impreuna cu fanii echipa poate trece de Honved, dupa 0-0 in Ungaria: ”Suporterii ne fac sa mergem mai departe” Universitatea Craiova este la 90 de minute de turul trei preliminar al Ligii Europa, iar pentru…

- Alexandru Cicaldau (22 de ani) are oferte clare pentru un transfer in afara Romaniei, dar Craiova se pare ca nu il lasa sa plece. Motivul este simplu, suma mutarii. Echipe din Italia si Belgia ofera 5 milioane de euro, in timp ce Universitatea Craiova cere peste 7 milioane de euro, potrivit Mediafax.Gica…

- Genk s-a orientat catre Liga 1, dupa Campionatul European U21. Jucatorii lui Mirel Radoi au impresionat si, dupa transferul lui Ianis Hagi (20 de ani), campionana Belgiei il vrea si pe Alexandru Cicaldau, de la Universitatea Craiova. Potrivit 3minute.net, Genk este dispusa sa plateasca pana la 7 milioane…

- Campionatul European rezervat echipelor de tineret a produs primele rezultate fotbalistice remarcabile pentru Romania dupa multi ani. Iar francezii au vorbit cu omul care a avut o contributie destul de importanta la aceasta renastere.

- Gigi Nețoiu (59 de ani), fost finanțator la Dinamo sau Universitatea Craiova (echipa dezafiliata in 2011), se implica financiar din nou in fotbalul romanesc. Omul de afaceri ajuta cu bani, fara a avea vreo calitate oficiala, un club din Liga a 4-a Dolj, județul de unde este originar. Este vorba despre…