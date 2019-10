Stiri pe aceeasi tema

- Ramasitele pamantesti ale lui Jose Jose, un celebru cantaret mexican decedat sambata, sunt in continuare de negasit, a declarat marti fiul acestuia, precizand ca familia va solicita o autopsie imediat ce cadavrul va fi descoperit, informeaza AFP.

- Un barbat celebru din showbiz a creat un scandal urias in familia unui viitoare artiste. Tanara este indragostita nebuneste de misteriosul barbat, insa mama acesteia refuza sa fie de acord cu parerea fiicei.

- Jefuiti dupa nunta! Este cosmarul pe care il traiesc un cunoscut cantaret de muzica populara si proaspata lui sotie. Cei doi au ramas fara toti banii primiti la nunta, dar si fara darurile de la invitati!

- O femeie in varsta de 51 de ani din Braila s-a indragostit nebunește de un barbat pe care l-a cunoscut pe Facebook. Barbatul s-a recomandat a fi „general american”, aflat in misiune in Irak, a notat debraila.ro. Femeia nu știa limba engleza și s-a folosit de Google Translate pentru a discuta cu barbatul…

- Cantaret, prezentator tv, actor in filme si om de afaceri. Acesta este Tiberiu Andrei Maria, cel pe care cu totii il stim sub numele de Smiley. La 36 de ani impliniti sambata, cel mai zambaret artist autohton se poate mandri cu realizari care i-au adus faima si bani, ne informeaza click.ro. Smiley e…