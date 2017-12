Stiri pe aceeasi tema

- Cadou inedit pentru doi prieteni din Hawaii a fost sa afle ca sunt frați dupa cei 60 de ani de prietenie, informeaza Daily Mail. Cei doi se cunosc inca din copilarie, insa niciodata nu le-a trecut prin cap ca ar putea fi rude. Diferența dintre cei doi este de 15 luni Unul dintre cei…

- Florin Salam nu are liniste de Sarbatori! Dupa ce a fost tradat de Roxana Dobre, celebrul manelist este tinut in joc de glezne de propria familie. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, a aflat detalii picante din casa artistului.

- Toata vacanta de Sarbatori traficul rutier va fi monitorizat cu dronele! Masura excepționala de siguranța a fost deja testata cu succes, iar in zilele Craciunului a intrat in funcțiune in regim intensiv. Deocamdata, doar 3 astfel de dispozitive vor fi ridicate pe cel mai important drum național, DN1,…

- Oana Roman nu are sarbatori foarte fericite, mai ales ca parintii acesteia nu se afla langa ea. Nu doar ca mama sa nu are o situatie foarte buna, pentru ca trebuie sa evacueze apartamentul in care locuieste in acest moment, insa nici tatal acesteia nu a sunat-o pentru a-i ura sarbatori fericite.

- Primarul din comuna Singureni, Marian Patuleanu, sarbatorește Craciunul romanește ca un adevarat creștin și iubitor al tradițiilor noastre frumoase. Acesta impreuna cu soția sa, Irina, și cele doua fiice, Andreea și Luisa Ana-Maria, s-au pregatit așa cum se cuvine pentru a-i primi pe colindatori. Soția…

- Una dintre cele mai indragite artiste din industria muzicala romaneasca a facut marturisiri uluitoare. Nico a povestit reporterilor Spynews.ro cateva episoade din copilaria sa, atunci cand se certa cu surorile sale pe cadourile primite de la Moș Craciun.

- Kennya, una dintre cele mai apreciate prestatoare de show-uri dedicate adultilor, ascunde in spatele zambetului o adevarata drama. Focoasa bruneta a facut dezvaluiri emotionante, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre momentele grele pe care le traieste. Starleta a ajuns la sapa de lemn, chiar de…

- Daniela Gyorfi, una dintre cele mai indragite cantarete din industra muzicala romaneasca, a facut cea mai sincera marturisire. Vedeta a dezvaluit, in exclusivitate, pentru Spynews.ro ce trebuie sa-i cumpere sotul ei pentru a o face fericita de Sarbatori.

- Pavel Bartoș, prezentatorul “Vocea Romaniei” si “Romanii au talent”, de la Pro TV, este un tatic fericit și mandru. Actorul și soția lui, Anca, au trei fetițe care ii fac cei mai fericiți parinți. “Fetele mele au o relatie foarte buna cu muzica. In primul rand, iubesc muzica lui Smiley foarte mult,…

- Simona Halep a primit o lovitura din partea celor de acasa chiar in prag de sarbatori! Refuzul primit de cea mai buna jucatoare de tenis a lumii. Simona Halep e numarul 1 mondial in tenis, in viața amoroasa pare ca toate ii merg bine , dar in alte afaceri sau inițiative private are parte și de eșecuri.…

- Scandalul dintre cei doi a pornit pe fondul geloziei excesive. Sotia s-a intors tarziu acasa, iar barbatul, nervos, a inceput sa o loveasca cu picioarele in abdomen. A doua zi, femeia a fost luata de ambulanta si transportata la spital cu dureri groaznice. Medicii au dus-o direct in sala de operatie,…

- Detalii șocante ies la iveala dupa divorțul anunțat dintre Ionel și Dana Ganea. Soția fostului internațional s-ar fi saturat de abuzurile repetate și agresiunile fizice la care a fost supusa de Ionel Ganea.

- Relatia dintre Ilie Nastase si Brigitte Sfat pare sa fie una dintre cele mai ciudate din showbiz-ul romanesc, certurile dintre cei doi fiind de notorietate si au tinut mereu primele pagini ale ziarelor. Cu toate acestea, cand vine vorba de fericirea personei iubite, fostul mare tenismen stie cum sa…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, adevarul despre divortul dintre Dana si Ionel Ganea. Conform unor surse apropiate cuplului, femeia nu ar mai fi suportat agresiunile fizice repetate la care ar fi fost supusa de sot si a decis sa rupa casnicia. In urma cu ceva timp,…

- Gemeni Noaptea de Revelion va fi una cu totul si cu totul speciala pentru tine. Iei parte la o petrecere la care va fi prezent si barbatul de care esti indragostita. Ai pus ochii pe el de ceva vreme si acum ai ocazia sa ii spui ceea ce gandesti. Surpriza mare va fi ca acesta pare sa iti impartaseasca…

- Sarah Idan și-a facut un selfie alaturi de Adar Gandelsman, reprezentanta Israelului la Miss Univers, iar de aici a izbucnit un scandal care s-a lasat cu amenințari grave. "Am zis: hai sa facem o poza pentru ca oamenii sa vada ca nu avem o problema una cu cealalta și ca suntem abasadori ai…

- Casnicia dintre Dana și Ionel Ganea este pe cale sa se incheie! Dupa ce nu a reușit sa obțina un ordin de protecție din partea magistraților Judecatoriei Fagaraș, femeia a anunțat, in exclusivitate pentru Spynews.ro, ca vrea sa divorțeze de fostul mare fotbalist.

- Razboi total intre Ionel Ganea si sotia sa, Dana! Dupa ce Spynews.ro a anuntat ca nevasta fostului fotbalist a parasit domiciuliul conjugal, amanunte uluitoare despre relatia tensionata dintre cei doi ies la iveala.

- Soc pentru Generatia de Aur a fotbalului romanesc. Inca unul dintre jucatorii importanti este aproape de divort. A fost parasit de sotie, care ar fi plecat de acasa. Ionel Ganea traverseaza o perioada neagra pe plan personal! Dana, sotia sa, a parasit domiciliul conjugal, conform unor surse apropiate…

- Scandalul dintre Calin Geambasu (41 de ani) și tatal lui, Petre Geambașu (74 de ani), nu da semne sa se incheie nici macar acum, in prag de Sarbatori, cand toți incercam sa fim mai buni și mai iertatori. Mai mult, fostul component al emisiunii „Scoala Vedetelor” continua seria dezvaluirilor șocante…

- S-au casatorit acum șase ani și de atunci iși doreau sa devina parinți, insa minunea intarzia sa apara. Dupa multe vizite la medic și tot felul de analize, nimeni nu le-a putut spune de ce nu reușesc sa aiba copilul mult dorit. Insa acum au primit vestea cea buna. Bianca, soția lui Cornel Pasat, este…

- Un elev care a primit un computer de la scoala - laptop sau tableta (nu se stie exact) - a descoprit pe acesta o imagine topless cu una dintre profesoarele lui. Copilul a partajat imaginea pe o retea de socializare, iar apoi s-a raspandit pe internet. O ancheta a fost declansata. Conducerea scolii din…

- Catalin Botezatu a dezvaluit pentru Romania TV ce isi doreste de sarbatori. "Sanatate apoi sa pot duce la capat toate planurile incepute sa nu-mi dezamagesc publicul, si un gram de fericire. Nu mult ca stiu ca nu le poti avea pe toate.Iar punctual, de craciun si de revelion sa nu fiu singur. …

- Un asemenea scandal n-a vazut Iasul de multa vreme… O avocata din Baroul Iasi a cerut Judecatorilor emiterea unui ordin de protectie impotriva unui coleg avocat. Intre cei doi ar exista o relatie amoroasa de mai multa vreme, insa in urma cu cateva saptamani lucrurile au luat-o razna si avocata a mers…

- Oana Lis are o idee de afacere cu care spera sa dea lovitura de sarbatori. Soția fostului edil al Capitalei a postat totul pe o rețea de socializare, acolo unde spera deja sa primeasca oferte.

- Dupa ce Cristina, soția lui Nicolae Guța, și-a facut de cap intr-unul dintre cluburile de manele din București, ignorandu-l pe manelist, scandalul a fost unul uriaș la ei acasa. De fapt, scandalul a fost destul de mare incat intre cei doi sa se rupa, din nou, orice fel de relație.

- Horoscop 25 noiembrie 2017. Taurii nu sunt prea optimisti în timp ce nativii zodiei Scorpion traverseaza o perioada confuza din care vor scapa doar daca vor avea atentie. Berbec Esti primit intr-un grup de persoane unde visai demult sa fii acceptat. O consideri o evolutie pentru…

- O femeie din Taiwan a divortat de sotul ei dupa ce acesta nu i-a raspuns la mesajele trimise prin aplicatia Line. Aceasta este similara cu Facebook Messenger si WhatsApp. La fel ca acestea doua, Line arata cand o persoana a vazut mesajul pe care i l-ai trimis. Femeia i-a demonstrat judecatorului din…

- Fostul președinte al Zimbabwe, Robert Mugabe, a primit imunitate de la urmarire penala și i se va asigura securitatea in țara natala ca parte a unui acord care a condus la demisia sa, au anunțat joi surse apropiate negocierilor.

- Fostul președinte al Zimbabwe, Robert Mugabe, a primit imunitate de la urmarire penala și i se va asigura securitatea in țara natala ca parte a unui acord care a condus la demisia sa, au anunțat joi surse apropiate negocierilor, relateaza Reuters și dpa. Robert Mugabe și soția…

- Deși anuntase de curand ca "FCSB va redeveni Steaua in cinci-sase luni", lucrurile stau exact invers acum pentru Gigi Becali. Patronul roș-albaștrilor a suferit o noua infrangere in disputa cu CSA Steaua, reprezentat de juristul Florin Talpan.Oficiul de Stat Pentru Inventii si Marci (OSIM)…

- Ionel Ganea, fost atacant si la Dinamo, cred ca si Miriuta are o mare parte din vina pentru situatia in care a ajuns echipa. “Ganezul” crede ca exista valoare in lotul “cainilor”, doar ca acestia trebuie condusi cu “mana de fier”. Vasile Miriuta nu scapa nici el de critici, dupa ultimele rezultate…

- Scandalul izbucnit dupa ce Principele Nicolae nu a fost primit de bunicul sau a ajuns si in presa de peste hotare. Totusi, Casa Regala a Romaniei a primit si vesti bune din Elvetia, unde Regele Mihai I s-a retras de mai bine de un an.

- Un barbat din Motru a petrecut o noapte in arest, dupa ce, la inceputul saptamanii, i-ar fi dat soacrei in varsta de 67 de ani, din Tismana, o bataie sora cu moartea, pentru ca l-ar fi parasit soția. Scandalul ar fi inceput miercuri, cand femeia de 46 de ani și-ar fi luat cateva lucruri din…

- Zi mare in familia presedintelui Klaus Iohannis. Seful statului va sarbatori joi alaturi de sotia sa, Carmen Iohannis. Sotia sefului statului iși aniverseaza joi ziua de naștere, aceasta fiind a treia aniversare a ei in calitate de prima doamna, conform tribuna.ro.Citeste si: Alimentele INTERZISE…

- Sotia lui Laurentiu Reghecampf încearca sa le rezolve problemele dinamovistilor. Scandalul e mare în "Groapa" dupa ce mai multi jucatori au baut la hotel pâna la 4 dimineata, iar echipa a pierdut, 0-4, cu Viitorul lui Hagi.

- Au tras o sperietura zdravana in momentul in care au fost rapiți, dar din fericire, au reușit sa scape. In episodul din aceasta seara(30 octombrie) al serialului “O gramada de caramele”, difuzat de la ora 19.00, la postul de televiziune Happy Channel, Miky Goga (interpretat de Bubu) prinde curaj și…

- Un fost conducator al federației guatemaleze de fotbal, care pledase vinovat la acuzațiile de primire de mita in scandalul de corupție din cadrul Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), a fost condamnat, miercuri, de un judecator federal din New York la opt luni de inchisoare, prima sentința…

- Razvan Simion a intrat in vizorul sefilor din Antena, dupa ce acestia s-au saturat de scandalul in care a fost implicat, dar si pentru faptul ca intarzie des la serviciu. Programul lui Razvan Simion este foarte incarcat, caci trebuie sa se imparta intre amanta si cei doi copii ai sai, plus emisiunea…

- Soția lui Madalin Ionescu, la un pas sa ramana fara pagina de Facebook. Cristina Șișcanu l-a prins la timp pe infractor. Aceasta a postat pe contul de socializare un mesaj. Cristina Sișcanu a explicat ca astfel de persoane urmaresc sa intre in posesia paginilor cu mulți fani, ca mai apoi sa le schimbe…

- Un echipaj de jandarmi a fost solicitat in aceasta dimineața (duminica dimineața), la ora 6.20, sa intervina la UPU Focșani, pentru a lua masurile necesare in cazul unui aparținator care facea scandal. Potrivit unor surse, barbatul in varsta de aproximativ 40 de ani, din comuna Țifești, participase…

- Ionuț Negoița trebuie sa-i achite doua milioane de euro lui Nicolae Badea pana la finele lunii! Ionuț Negoița e in mare pericol sa piarda Dinamo! Scandalul extins cu Nicolae Badea a ajuns intr-o noua faza, iar actualul patron al clubului trebuie sa-i achite doua milioane de euro pana pe 31 octombrie…

- Scandalul dintre Maria Constatin și Marcel Toader este departe de a se fi incheiat. Cei doi soți continua sa se razboiasca de la distanța, iar in acest conflcit s-au implicat și alte persoane mai mult sau mai puțin apropiate de protagoniști

- Nathalie Ekeng, soția regretatului Patrick Ekeng, camerunezul incetat din viața pe teren, in tricoul alb-roșu, a declarat ca nu a mai primit niciun ajutor financiar din partea clubului Dinamo. "Nimeni nu m-a mai sunat. Absolut nimeni, nu am mai primit niciun semn de la cineva din conducerea clubului.…