- La ora 20:15, președintele Klaus Iohannis urmeaza sa faca primele declarații despre scandalul izbucnit la DNA Ploiești. ”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va sustine joi, 15 februarie a.c., ora 20:15, o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni (acces pentru reporterii și redactorii…

- Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al premierului Viorica Dancila, va susține joi o declarație de presa, dupa ședința de la Guvern. DC News va transmite, in format LIVE TEXT și VIDEO, cele mai importante declarații facute.

- Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al premierului Viorica Dancila, va susține joi o declarație de presa, dupa ședința de la Guvern. Este așteptata o decizie din partea premierului Dancila, dupa scandalul de la DNA.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, joi, la intoarcerea din Japonia,…

- O tara nu se poate curata decat cu mijloace legale, declara la RFI directoarea executiva a Centrului de Resurse Juridice, Georgiana Iorgulescu. Reprezentanta CRJ spune ca e nevoie de o investigatie foarte serioasa legata de DNA, fara parti-pris-uri.Georgiana Iorgulescu e de parere ca in scandalul…

- La trei saptamani dupa ce a disparut din lumea celor vii, fratele meu Billy m-a trezit la rasaritul soarelui si a inceput sa-mi descrie ce s-a intamplat cu el dupa moarte. La inceput am crezut ca durerea pierderii sale imi joaca feste. Insa, pe masura ce fratele meu a inceput sa-mi dezvaluie secretele…

- Fratele lui Adrian Corduneanu, Costel, a confirmat ca Ramona a plecat de acasa, negand insa ca a fost amenintat de Adrian. "Nimic nu este sigur. Poate e o depresie (n.r.- plecarea Ramonei). Ea a disparut, e plecata de vreo cinci zile de acasa, nu stim unde e. Cum sa ma ameninte pe mine? (n.r.- fratele…

- Dupa ce s-a razboit in declaratii cu fostul sau partener, Victor Ponta, pe tema unui presupus denunt la DNA, Liviu Dragnea vrea sa puna capat intregii povesti. Deranjat ca avocatul sau a vorbit despre suma platita de liderul PSD pentru a copia dosarul de la Directia Nationala Anticoruptie, Dragnea…

- Clanul interlop Corduneanu de la Iasi si-a creat o imagine de invincibilitate in fata legii dupa ce mai multi membri au fost achitati in instanta, chiar si pentru infractiuni foarte grave. Ultimul caz de acest gen s-a inregistrat acum doua zile, cand unul dintre frati a fost achitat desi fusese condamnat…

- Peste 50 de primarii din țara au semnat deja declarații prin care condamna acțiunile unioniste in Republica Moldova, noteaza Noi.md. Potrivit șefului statului, Igor Dodon, cei care au vrut sa testeze cit de patrioți și stataliști pot fi moldovenii, acum pot vedea rezultatele. El a precizat ca numarul…

- Experienta de pe teritoriul asiatic a fost un test pentru toate echipele care au acceptat provocarea celui mai dur reality show- ,,Asia Express”, care va avea premiera luni, 12 februarie, de la 20.00, la Antena 1. Desi pentru unii dintre ei despartirea de familie a fost foarte grea, caci filmarile au…

- Experienta de pe teritoriul asiatic a fost un test pentru toate echipele care au acceptat provocare reality show-ului ,,Asia Express”. Desi pentru unii dintre ei despartirea de familie a fost foarte grea, caci filmarile au durat nici mai mult, nici mai putin de 5 saptamani, Catalin Morosanu a avut ocazia…

- Petronel Corduneanu, numarul 2 din clanul Cordunenilor a fost retinut azinoapte, urmand a fi cercetat pentru camatarie si santaj. Retinerea are loc cu 24 de ore inaintea pronuntarii definitive in dosarul in care acesta a fost acuzat de trafic de persoane, constituirea unui grup infractional organizat…

- Fostul presedinte Traian Basescu scrie pe Facebook ca lucrurile vor iesi prost in scandalul in care este implicat Serviciul de Protectie si Paza, in conditiile in care Jandarmeria nu poate prelua responsabilitatile acestei institutii. "Nu prea se utilizeaza bulanul si nici garduri", scrie Basescu.

- Serviciul de Informații Externe (SIE) a transmis, miercuri, Sursa Zilei un raspuns oficial in scandalul provocat de dezvaluirile facute de site-ul tolo.ro. Potrivit site-ului, numele fratele generalului Silviu Predoiu – Gabriel Predoiu, fost ofițer SRI – apare intr-un dosar instrumentat de DIICOT in…

- A fost, fara indoiala, o lovitura la coarda sensibila! Scena din biroul Lilianei Gafencu, relatata de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , respectiv momentul cand sefa de la CS Dinamo intra in conflict cu adjunctul, a creat un tsunami in ”Stefan cel Mare”! Sigur, comunicatul remis de CS Dinamo este…

- Potrivit comisarului european pentru Justitie, Executivul de la Bruxelles urmareste indeaproape modificarea legilor Justitiei.Vera Jourova a declarat ca CE urmareste "indeaproape" ceea ce se intampla in Romania, scrie euroactiv.ro. Citește și: Averile membrilor Guvernului Dancila: Care…

- Un politist din Iasi a fost injunghiat, duminica dimineata, de catre un individ, in urma unui conflict spontan izbucnit intre cei doi, intr-un club din oras. Ulterior, acesta a fost urmarit si injunghiat in fata spitalului, transmite corespondentul MEDIAFAX. Dumitru Coarna, liderul sindicatului politistilor,…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, ofera noi declaratii scandaloase chiar in anul Centenarului. Dodon a anuntat ca nu renunta la ideea ca in Constitutia tarii trebuie sa ramana limba moldoveneasca ca limba de stat, asta desi Curtea Constitutionala a constatat anterior ca limba de stat in…

- Anii 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 și 2023 pentru fiecare zodie Unele dintre ele vor realiza venituri substanțiale astfel incat iși vor schimba complet viețile. Iata la ce trebuie sa ne așteptam pana in 2023! Berbecii au ani karmici buni, daca e sa vorbim despre 2018, 2019 și 2020. Anii…

- La mai bine de doua saptamani de cand Eugen Stan, pedofilul din lift, a fost indentificat, Oana Roman a luat foc din nou. Vedeta a facut noi acuzatii acide la adresa politistului pedofil. Va reamintim ca Eugen Stan a agresat doi frati intr-un lift din sectorul 6 al Capitalei.

- Bianca Dragușanu, primele declarații dupa ce fratele ei a fost batut crunt. Cei doi au fost prezenți in platoul emisiunii de la Kanal D, unde au povestit despre momentele cumplite. Bogdan a fost la un pas de moarte. Daca sotia lui nu l-ar fi dus la medic, tanarul si-ar fi gasit sfarsitul din cauza ranilor…

- "Lucrurile s-au deteriorat in interiorul PSD si asteptam decizia. Noi suntem gata sa respectam protocolul pe care l-am semnat cu cei de la PSD. Fiind partenerul junior al coalitiei, premierul e desemnat de PSD. E decizia lor pe cine pun premier. Nu se poate vorbi de necesitatea schimbarii premierului,…

- Traian Basescu a vorbit despre scandalul care macina in acest moment PSD-ul. Fostul președinte exclude categoric zvonurile potrivit carora Liviu Dragnea ar forta o retragere a sprijinului politic, dar prevede doua scenarii legate de discuțiile care vor avea loc in cadrul ședintei partidului de luni.

- Victor Ponta a facut declarații cu privire la scandalul din PSD. Fostul premier este convins ca liderul PSD, Liviu Dragnea, vrea sa conduca tot ce se poate și devoaleaza care este marea intrebare de la ședința decisiva de luni. Ramane Carmen Dan și Tudose nu mai este premier?, intreaba retoric Ponta.

- Gabriela Firea vine cu o noua reacție la scandalul din PSD. Edilul Capitalei susține, într-o postare pe Facebook, ca cei doi au obligația de a înceta imediat disputele politice. „In familia politica ar trebui ca sarcinile sa fie impartite asumat ca in familia de acasa. Cu…

- Ministrul Cercetarii si Inovarii, Lucian Georgescu, sustine ca este o idee buna convocarea Comitetului National Executiv al PSD, deoarece "lucrurile trebuie puse la punct", informeaza agerpres.ro. Intr-un comunicat, Lucian Georgescu declara ca, pentru a nu fi afectata activitatea Guvernului…

- Vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu sustine si ea convocarea de urgenta a Consiliului Executiv National al PSD, considerand ca situatia trebuie transata rapid, pentru a nu fi grevata guvernarea....

- Scandalul in care este implicat polițistul pedofil, cel care a speriat Romania, ia o direcție incredibila. Eugen Stan se dovedește a fi insensibil și deloc marcat de faptele sale comise de-a lungul celor opt ani.

- Scandalul politistului pedofil, Eugen Stan, a oripilat o tara intreaga. Acesta a agresat doi copii intr-un lift, la inceputul acestui an. Dupa ce a fost capturat, mai multe fapte extrem de grave au iesit la iveala. Pedofilul a comis o serie intreaga de infractiuni, timp de 8 ani de zile.Citește…

- Fostul premier, Emil Boc, a fost citat de procurorii DIICOT in dosarul in care este cercetat medicull din Cluj, Mihai Luncan. Primarul Clujului are calitatea de martor in acesta cauza. Dupa mai multe ore de audieri, acesta a facut mai multe declarații presei, spunand ca nu are nimic de ascuns.

- Un tanar in varsta de 29 de ani a fost omorat, duminica seara, la Stejari. Patru persoane suspecte au fost identificate și sunt audiate, in aceste momente, de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj. Decedatul se numește Daniel Clenciu și ar fi sarit sa-i ia apararea fratelui…

- Victor Becali (56 de ani) a fost eliberat condiționat dupa fix 3 ani și 10 luni de inchisoare, iar in urma cu cateva minute a parasit Penitenciarul Poarta Alba. A avut de ispașit o pedeapsa de 4 ani și 8 luni de inchisoare. Fostul impresar condamnat in Dosarul Transferurilor la data de 4 martie a oferit…

- "Este un inceput de an furtunos din punct de vedere geopolitic, dar evenimentele nu sunt atat de grave pe cat par. Este bine sa discutam asta ca sa clarificam treburile la inceputul unui an pe care noi l-am anuntat ca va fi foarte tensionat din punct de vedere geopolitic. Pentru ca sa asezam…

- Scandalul izbucnit intre Roxana Dobre si Florin Salam, dupa ce “sotia” manelistului a plecat de acasa cu fiicele lor, pare sa se fi stins, in sfarsit. "Fratele" lui Salam a dat detalii exclusive pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania despre viata din prezent a artistului si a mamei fetitelor sale.…

- Fostul premier Sorin Grindeanu intervine in scandalul generat de legile justiției și spune ca presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, are din punct de vedere al Parlamentului expertiza in acest domeniu.„Domnul Iordache este deputat și daca nu ma inșel este…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat marti ca seful Serviciului Omoruri din Politia Capitalei, Radu Gavris, nu avea mandat sa faca declaratii publice in legatura cu modificarile aduse Codurilor penale, subliniind ca politistii trebuie sa se tina departe de sfera...

- Oana Zavoranu l-a atacat dur pe jurnalistul cu care Alex Ashraf a avut o altercatie in la scurt timp dupa ce a ajuns la pomana de lux pe care a facut-o recent. In cadrul unui interviu acordat recent, bruneta a spus ca in urma cu doi ani, tanarul a mai avut un un conflict cu ea. Spre surprinderea vedetei,…

- Deputatul PSD Adrian Solomon i-a transmis un avertisment, luni, liderului sau de partid, Liviu Dragnea: ”Si pe Ceausescu l-au sfatuit unii sa faca miting…”, a comentat președintele comisiei de munca, el declarand ca nu va ieși sambata in strada. pentru ca are lucruri mai importante de facut. Pe de alta…

- Hagi a pus lucrurile la punct in legatura cu alegerile FRF de la anul: ”Ati vazut vreun lider sa fie in barca cuiva? Eu am fost lider. Cum sa fiu in barca cuiva?!”. Gica Hagi spune ca nu are nici un favorit pentru alegerile FRF din 2018, dar anunta ca e dispus sa sustina pe oricine va promite revenirea…

- Scandalul iscat la protestul din Piata Victoriei a dat nastere unei dezbateri aprinse si in mediul politic. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu sustine ca gestul manifestantilor de a demonta schelele amplasate de muncitorii Primariei Capitalei nu este altceva decat un act de vandalism.…

- Cornel Lupu, un barbat in varsta de 46 de ani din Barlad, a primit o noua sansa la viata chiar de la fratele sau geaman, de care a fost despartit imediat dupa nastere, dupa ce la Spitalul C. I. Parhon din Iasi a fost efectuat un transplant renal, cazul celor doi fiind o premiera pentru medicii ieseni.…

- Cristina Stamate era internata de saptamana trecuta la Spitalul Floreasca pentru investigatii, dupa ce i se facuse rau, scrie antena3.ro. Citeste si Ultimele cuvinte: Ce i-a rugat Cristina Stamate pe medici cu putin timp inainte de a muri „Am fost acolo, la limita dintre viața și moarte.…

- Monica Pop despre moartea Cristinei Stamate, buna ei prietena. Managerul Spitalului de Oftalmologie din Capitala a marturisit ca actrița „nu a mai vrut sa mai continue viața”, fiind macinata de o depresie. Monica Pop a precizat ca este in stare de șoc dupa ce a aflat ca actrița Cristina Stamate a murit…

- Este informația momentului. Președintele Klaus Iohannis are o noua reacție în scandalul din Justiție. Comisia condusa de Florin Iordache i-a luat ieri președintelui dreptul de a refuza numirea magistratilor simpli. Lucrurile nu vor ramane așa, spune șeful statului.

- Prin referendumul care a avut loc în municipiul Chișinau, locuitorii capitalei au dat o lecție întregii clasei politice și semnalul sa plece de la guvernare. Declarația a fost facuta de primarul suspendat al municipiului Chișinau, Dorin Chirtoaca, în cadrul emisiunii „În…

- Scandalul in care este implicata Marioara Moculescu pare sa fie unul cat se poate de serios. Iar asta pentru ca, in urma cu cateva zile, i-a ”imprumutat” mașina lui Cristi Marin, barbatul care, de-a lungul timpului, i-a ”servit” și de iubit, și de dușman, ajungand sa petreaca doua zile in arestul Poliției.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat marti ca a analizat factorii care au generat scumpirea oualor, considerand ca nu este normal ca oul achizitionat cu 50 de bani la poarta fer¬mei sa ajunga pe raftul magazinelor la un pret dublu, de circa un leu. Oficialul subliniaza insa ca in unele magazine,…

- Madalina Ghenea a vorbit pentru prima data despre despartirea de Matei Stratan. "Nu sunt dezamagita. Stiu ca lucrurile se vor repara. De fiecare data vad si partea pozitiva, trebuie sa existe. Nu m-a dezamagit, e foarte greu sa o dezamagesti pe Madalina", a spus Madalina Ghenea pentru antena3.ro.…