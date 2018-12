Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile la Iași continua. Scandalul de la nivelul conducerii se rasfange și asupra galeriei celor de la Poli Iași. Fanii moldovenilor nu au putut intra la acest meci. Președintele clubului, Adrian Ambrosie, a aflat ca ultrașii au pregatite cateva bannere de susținere pentru Horia Sabo. Pentru a dejuca…

- O invatatoare pensionara care s a reintors la catedra este acuzata ca ar fi batut un copil, in fata celorlalti colegi, si a jignit alti doi elevi, informeaza Antena3.ro. Incidentul s a petrecut in clasa I de la o scoala din Bucuresti, chiar in prima zi de scoala. Mama copilului lovit a depus plangere…

- Secretarul general adjunt al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat marti, pentru MEDIAFAX, ca liderii partidului au amanat cu o saptamana remanierea din motive „strategice” pentru ca in aceste zile este un „scandal cat Muntii Carpati” despre mapa profesionala a procurorului general, Augustin Lazar.

- Presedintele american Donald Trump l-a laudat pe un congresman care a agresat un ziarist, in 2017, indemnandu-i pe alegatori sa-l voteze la alegerile de la jumatatea mandatului de luna viitoare, pentru ca e "genul lui", relateaza Reuters si AFP. Greg Gianforte, care reprezinta statul Montana…

- O angajata a Direcției de Asistența Sociala și Protecția Copilului Vaslui a fost batuta de mama unor copii scoși din familie imediat dupa ce a ieșit din Tribunal. Conducerea DGASPC Vaslui spune ca este un caz unic și ca va face reclamație la Poliție și Parchet impotriva mamei agresoare. Salariata DGASPC…

- ALDE solicita ca Guvernul sa-si asume, pana saptamana viitoare, amendamentele la legea offshore, iar ANRM sa prezinte exact harta concesiunilor, a declarat miercuri, in plen, deputatul Varujan Vosganian. El a adaugat ca ALDE doreste sa voteze legea offshore. "Motivul pentru care ALDE…