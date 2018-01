Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre mandriile Romaniei e in centrul unui scandal imens. Scutul de la Deveselu a fost 'prins' intr-un razboi neobisnuit. Oile noastre au devenit un inamic nebanuit pentru militarii americani de la Deveselu. In acest fel comenteaza presa internationala razboiul dintre un cioban din Olt si scutul…

- Scandal imens in jurul tigarilor electronice. Mai mulți cercetatori sunt de parere ca studiile efectuate pentru a testa siguranța dispozitivelor de fumat iQOS prezinta mai multe nereguli.Pe langa cercetatori, foști angajați implicați in dezvoltarea iQOS au semnalat ca studiile clinice au anumite…

- Dinamo va pleca in cantonamentul din Cipru fara portarul Jaime Penedo (36 de ani), care nu s-a prezentat la reunirea de luni a echipei din cauza unor probleme medicale. Goalkeeperul a suferit o toxiinfecție alimentara, iar doctorul care-l are in grija i-a transmis ca nu e de acord ca acesta sa zboare…

- Maria Sarapova a fost invitata la festivitatea de deschidere de la Australian Open, cand a avut loc si tragerea la sorti. Decizia a fost aspru criticata, mai ales ca rusoaica a fost suspendata, recent, pentru dopaj. A

- Mii de pakistanezi au manifestat joi pentru a cere sa se faca dreptate in cazul unei fetite de 8 ani care a fost violata, omorata si apoi aruncata la gunoi, relateaza agentia DPA. Tineri din scoli, colegii si universitati s-au alaturat unor militanti ai societatii civile si avocati la protestele…

- Casa Alba a calificat miercuri drept 'revoltatoare' decizia prin care un judecator american a blocat in mod provizoriu abrogarea de catre presedintele Donald Trump a unui program ce le permite tinerilor intrati clandestin in SUA pe cand erau minori sa studieze si sa lucreze legal in aceasta tara,…

- Dupa ce, pe 20 decembrie 2017, Guvernul interzicea, printr-o ordonanța, orice fel de cumul de pensii „de stat”, dar in ultima zi lucratoare a anului trecut Executivul revine cu un nou act normativ care modifica schimbarea. Beneficiari sunt 8.980 de pensionari „speciali”

- SCANDAL IMENS in Baia Mare. POLITIST BATUT de elevul examinat. Ultraj asupra unui polițist dupa examinare practica pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule In data de 3 ianuarie a.c., cetațeanul B.V.S., domiciliat in Baia Mare, s-a prezentat la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere…

- Parlamentul israelian a ratificat, joi, o lege care interzice politiei sa ofere informati cu privire la o ancheta, deputatii din opozitie fiind de parere ca legea reprezinta o incercare de a controla examinarea probelor de coruptie impotriva premierului Benjamin Netanyahu, relateaza site-ul Reuters.…

- Scandal imens si acuzatii dure pe o retea de socializare. Protagonisti doi jurnalisti, fosti colegi. Este vorba despre Malin Bot si Sabin Orcan. Primul l-a atacat pe Orcan dupa ce acesta si-a cumparat o masina.Citește și: Pe banii noștri! Fostul soț al Olguței Vasilescu face inca o numire…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) afirma ca au luat act cu surprindere de raspunsul ministrului Sanatatii cu privire la suplimentarea de buget si de raspunsul CNAS legat de discutiile asupra contractului-cadru, aratand…

- Suspectul ar fi transmis secrete guvernamentale contactelor sale ruse, afirma SBU. Presa ucraineana scrie ca suspectul este un colaborator al premierului Volodimir Groisman, care l-a insotit in calatorii in strainatate. Groisman a multumit SBU pentru "vigilenta si profesionalism" intr-un mesaj postat…

- Scandal imens cu o vedeta ProTV in prim-plan. A fost evacuata de politie dintr-o institutie publica. Firicel din Las Fierbinti a fost evacuat de la sediul CREDIDAM cu poliția. Actorul continua lupta cu organismul ce se ocupa cu colectarea drepturilor artiștilor interpreți. Acesta nu și-a primit inca…

- Agnieszka Radwanska, fosta ocupanta a locului 2 mondial, a rabufnit dupa ce sefii tenisului au decis sa înjumatateasca lista capilor de serie în turneele de Grand Slam începând cu anul 2019 si spune ca jucatoarele sunt

- Actrita Rose McGowan, una dintre femeile care l-au acuzat pe producatorul Harvey Weinstein de viol, a reactionat la intentia altor actrite, printre care si Meryl Streep, de a purta tinute negre la gala Globurilor de Aur, intr-un protest tacut fata de inegalitatea de gen. Ea le-a transmis acestora…

- Se anunta un scandal imens in lumea politica si a sportului. Un cunoscut senator PNL ameninta cu dezvaluiri fara precedent. Daniel Zamfir de la PNL ii ameninta pe cei de la Banca Nationala a Romaniei (BNR). Intr-un mesaj furibun pe facebook, senatorul spune ca luni va face public totul.Citeste…

- Legile justitiei au adus circul in Parlamentul Romaniei. Puterea si Opozitia au facut un scandal imens. In prim plan a fost si una dintre deputatele USR, Cosette Chichirau, care ar fi amenintat-o pe Steluta Cataniciu de la ALDE.Mai multe detalii aici: Scene IREALE in Parlament. Steluța Cataniciu…

- Reprezentantii USR si PNL au acuzat miercuri din nou, de la tribuna Camerei Deputatilor, coalitia PSD - ALDE - UDMR ca ''isi bate joc'' de un mecanism sensibil - CSM -, in timp ce deputatul PSD Nicolae Bacalbasa a omagiat "clarviziunea presedintelui SUA, Donald Trump, care a dezvaluit zilele trecute…

- Fostul portar al Generației de Aur, Florin Prunea, a fost dat in judecata de președintele Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, in urma declarațiilor pe care fostul portar de la Dinamo le-a facut la o emisiune a lui Rareș Bogdan, "Jocuri de putere", din urma cu cateva luni. Acest lucru are…

- Celebru pentru rolurile din „Aferim!” si „Las Fierbinti”, actorul Cuzin Toma a creat un scandal imens dupa ce a vrut sa afle de unde provin sumele incasate de la Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti care este formula de calcul dupa care reies aceste sume datorate artistilor.

- Constantin Budescu a fost desemnat fotbalistul anului la Gala Fotbalului Romanesc, care a avut loc luni seara. Budescu a primit premiul si pentru cel mai bun mijlocas al anului. Portarul anului a fost desemnat Ciprian Tatarusanu (Fiorentina/ FC Nantes), in timp ce Romario Benzar (FC Viitorul/ FCSB)…

- Presedintele american Donald Trump le-ar fi cerut in repetate randuri, pe parcursul verii, republicanilor de marca din Senatul SUA sa renunte la ancheta Comisiei pentru serviciile de informatii din aceasta camera a Congresului SUA pe tema presupusului amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale…

- Partidul palestinian Fatah a acuzat miercuri miscarea islamista Hamas ca nu respecta acordul de reconciliere intre cele doua formatiuni, cu doua zile inainte de termenul limita al unui transfer de puteri in Fasia Gaza, relateaza AFP. 'Hamas nu respecta acordul pe care l-a semnat la Cairo pentru a…

- FBI nu a informat oficialii americani ca hackerii ruși incearca sa intre in conturile lor personale de Gmail, in ciuda faptului ca aveau dovezi de cel puțin un an, s-a constatat intr-o investigație.

- Corpul de Control, Etica si Disciplina al UEFA a decis, miercuri, ca gruparea Everton sa fie amendata cu 30.000 de euro ca urmare a incidentelor de la meciul din 19 octombrie cu Olympique Lyon, din Liga Europa, anunța News.ro.In minutul 64 al partidei pe care Everton a pierdut-o cu scorul…

- Uber a dezvaluit ca date personale a peste 57 de milioane de soferi si clienti din intreaga lume au fost furate in urma unui atac cibernetic produs in anul 2016, iar compania tinut secret cazul si a platit hackerilor suma de 100.000 de dolari pentru ca informatiile obtinute sa fie distruse.

- Acuzatiile sunt extrem de grave in ceea ce priveste exploatarea tinerilor studenti chinezi care erau forțati sa lucreze pe linia de asamblare a lui iPhone X. Studenții ar fi fost constranși sa lucreze cate 11 ore pe zi timp de 3 luni, ca o forma de practica necesara pentru absolvire. Dar, potrivit dezvaluirilor,…

- Liderul liberalilor germani Christian Lindner si-a aparat decizia de a deraia negocierile in vederea formarii unei coalitii guvernamentale gemane cu conservatorii cancelarului in exercitiu Angela Merkel si Verzii, subliniind ca acele compromisuri ar fi fost contrare principiilor fundamentale ale…

- Consiliul Europei falsifica realitatea pentru a ne baga pe gat abuzurile DNA, scrie LumeaJustitiei.ro. Raportul de tara al APCE a fost mistificat de un grup de interese, care nu a dorit sa se afle ca DNA nu respecta Drepturile Omului.

- Trustul Antenelor incaseaza o lovitura fulger. Dupa amenda primita de Antena 3 pentru apelativele folosite de Mihai Gadea, la adresa fostului președinte, Traian Basescu, o mare vedeta a dat in judecata trustul TV. Aceasta a depus pe 13 noiembrie, o acțiune in instanța impotriva companiei de media…

- Mihai Stoica a vorbit in Fanatik despre toate cifrele trecerii sale la Dinamo, acolo unde ar fi putut ajunge in doua randuri, in 2008 si 2010. Scandal monstru cu Mihai Stoica si Teodora intr-un club de noapte: "Va omor pe toti!" Primul care l-a dorit a fost Cristi Borcea, in momentul…

- MCA Romania – Centrul de Monitorizare și Combatere a Antisemitismului in țara a facut sesizari la CFR, Parchetul General și Ministerul Transporturilor dupa ce in gara din Cluj a aparut o isncripție antisemita. Cu toate ca au fost anunțata Poliția Locala dar și cea feroviara inscripția a stat mai multe…

- Intr-un memoriu adresat ministrului Culturii, Lucian Romașcanu, un grup alcatuit din 26 de arheologi, cercetatori, muzeografi și restauratori de referința ai țarii, atrage atenția ca acțiunile directorului Muzeului Național de Istorie a Romaniei (MNIR), Ernest Oberlander-Tarnoveanu, ar incuraja jefuirea…

- Nicolae Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai, este acuzat de Casa Regala a Romaniei de tentativa de violare de domiciliu, dupa ce ar fi fortat usa de la resedinta din Elvetia a Majestatii Sale, anunta Casa Regala printr-un comunicat de presa. „In seara de marti, 7 noiembrie 2017, Nicolae Medforth-Mills…

- Compania BBC a generat un val de critici in Afganistan, dupa ce a schimbat numele uneia dintre paginile sale de Facebook in BBC Dari – denumirea oficiala a versiunii afgane a limbii persana sau farsi, dar respinsa de multi vorbitori ai acesteia, informeaza Reuters.Multi vorbitori de limba…

- In minutul 20 al partidei de la Ovidiu, Eric de Oliveira a șutat la poarta, mingea a fost deviata evident in propria poarta de Dumbrava. Insa "centralul" Adrian Comanescu l-a trecut in raport pe brazilian ca autor al golului. Imediat dupa bucuria reușitei, Eric a plecat de langa colegii sai și s-a dus…

- Un grav accident a avut loc, in dimineata zilei de 1 septembrie, in jurul orei 04.30, pe Autostrada A 2, la Km 188 189 Zona Cernavoda, pe sensul de mers Bucuresti Constanta. Imediat, la locul evenimentului au fost directionate un echipaj SMURD C1, de la Constanta si trei echipaje B2 de la substatiile…

- Unul dintre cele mai importante aspecte care atrage pariorii spre o casa online il reprezinta oferta de pariuri, indiferent ca este vorba despre cea pre-live sau cea live. Nu toate casele de pariuri se situeaza prea bine cand vine vorba de oferta, însa nu este cazul și celor…

- Va iesi un scandal international imens. O sustinatoare a presedintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a fost ucisa. Este vorba despre o lunetista de origine ucraineana, care era o susținatoare a regimului condus de Vladimir Putin. Cunoscuta sub porecla ”Alba ca Zapada”, aceasta a fost ucisa in…

- Reprezentanții Ryanair au luat o decizie surpriza pentru clienți. Din 6 septembrie 2017, tariful pentru bagajul inregistrat a fost redus de la 35E/ la 25E/ pentru toate bagajele, iar greutatea tolerata a crescut de la 15kg la 20kg pentru toate bagajele.Ulterior, din 15 ianuarie 2018, doar…

- Scandal imens la Academia de Politie 'Alexandru Ioan Cuza'. Se ancheteaza fraude extrem de grave si s-a deschis o ancheta dupa ce doi absolventi au depus plangeri penale sesizand ca s-au modificat notele de final pentru ca titulatura de sef de promotie sa fie data cu dedicatie.Citește și: Afacerea…