Stiri pe aceeasi tema

- București, 7 noiembrie 2018: Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) premiaza, miercuri, 7 noiembrie a.c., cele mai performante companii din Romania, in cadrul Galei „Topul Național al Firmelor” (TNF), ediția a XXV-a, care va avea loc la Centrul Expozițional Romexpo, incepand cu ora 17.00.…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) premiaza, miercuri, 7 noiembrie a.c., cele mai performante companii din Romania, in cadrul Galei „Topul Național al Firmelor” (TNF), ediția a XXV-a, care va avea loc la Centrul Expozițional Romexpo, incepand cu ora 17.00. Anul acesta se implinesc 25 de…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de partener Climate KIC in Romania pentru perioada 2014-2020, impreuna cu Asociația Banat IT organizeaza ediția 2018 a CLIMATHON, un maraton de 24 ore cu tema ”Creating innovative smart responses to climate change effects”. Evenimentul are…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de partener oficial in Romania al Programului ClimateKIC, a organizat finala naționala a competiției de idei ClimateLaunchPad. In cadrul finalei, au ajuns opt echipe, insa trei s-au retras pe parcurs. “Este o idee inovatoare, este vorba despre…

- Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei va fi finalizata pana la 1 octombrie, a declarat marti consilierul de stat si coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila, Laszlo Borbely, la conferinta “Strategia de dezvoltare a Romaniei” – organizata de grupul de presa Bursa…

- Romania gestioneaza foarte prost banii, iar la o inflatie de 5% pe an populatia Romaniei pierde 7 miliarde de lei, a declarat marti vicepresedintele Autoritatii pentru Supraveghere Financiara (ASF), Mircea Ursache, la conferinta „Strategia de dezvoltare a Romaniei” - organizata de grupul de presa Bursa…

- Una dintre firmele mari din judetul Iasi, analizate de Camera de Comert si Industrie in scopul realizarii unor topuri, domina categoric economia locala. Institutia a publicat ieri topurile firmelor iesene in functie de rezultatele inregistrate pe parcursul anului trecut. „Constatam cu bucurie ca, in…