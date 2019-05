Stiri pe aceeasi tema

- Al Shabab, formația lui Marius Șumudica, s-a impus sambata seara in fața lui Al-Hazem, echipa lui Daniel Isaila, scor 2-0 (Seba 5, 37), in duelul tehnicienilor romani din Arabia Saudita. „Dubla" lui Seba din minutele 5 și 37 a tranșat partida inca din prima repriza și a liniștit intr-o oarecare și situația…

- Marius Șumudica a reacționat dupa ce presa din Arabia Saudita l-a dat ca și demis de la Al Shabab, gasindu-i chiar și inlocuitor in persoana lui Pedro Emanuel (44 de ani). „Cred ca e unul dintre cele mai bune sezoane pe care l-am facut! Am atins borna de 50 de puncte intr-un campionat cu 16 echipe.…

- Marius Șumudica (48 de ani) a intrat in dizgrația șeicilor lui Al Shabab. Presa din Arabia Saudita anunța ca antrenorul roman nu va continua la echipa din vara. Marius Șumudica a avut o ieșire dura saptamana trecuta, dupa victoria 3-1 cu Al Batin. Tehnicianul roman declara ca „nici Guardiola sau Mourinho…

- Marius Șumudica, antrenorul lui Al Shabab, a dezvaluit ca l-a cooptat pe fiul sau, Marius Șumudica jr., in staff-ul arabilor. Marius Șumudica junior, 22 de ani, a fost atacant la Sportul, Metaloglobus și Astra II, iar acum il ajuta pe tatal sau in monitorizarea parametrilor fizici ai jucatorilor. „Baiatul…

- - Al Shabab a pierdut, joi seara, derby-ul cu Al Nassr, echipa de pe locul doi, in Arabia Saudita. Echipa lui Sumudica, aflata pe locul trei in clasament, a fost invinsa cu 1-0 de catre Al Nassr. Antrenorul roman a iesit din nou in evidenta, cand, la pauza meciului, s-a dus sa se ia de arbitrul…

- Constantin Budescu (29 de ani) a suferit o accidentare groaznica in Arabia Saudita și nu va mai putea evolua pentru Al Shabab, formația lui Marius Șumudica, in restul sezonului. Presa din Arabia Saudita afirma ca Budescu a suferit o accidentare la ligamentul genunchiului, cu mai multe complicații…

- Fotbalistul roman Nicolae Stanciu a ajuns intr-un moment delicat la Al Ahli. Mijlocașul transferat vineri de la Sparta Praga s-a trezit azi cu un antrenor nou. Șeicii gruparii din Jeddah l-au inlocuit pe argentinianul Pablo Guede cu fostul selecționer al Uruguayului și Qatarului, Jorge Fossati, 66 de…

- Constantin Budescu a marcat din penalty, in minutul 10, pentru Al Shabab. Pentru Al-Raed a inscris Al-Shamekh, in minutul 43. Marius Sumudica, criza de nervi in Arabia Saudita. Imagini dementiale: "Vrei coach? Na, coach!" VIDEO Constantin Budescu si Valerica Gaman, penalizat cu cartonas…