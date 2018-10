Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea (35 de ani) este o adevarata mama eroina! Are cinci copii superbi, educati, mereu aranjati, ca scosi din cutie! Pe David (18 ani) si pe Sara (12 ani) ii are din casnicia cu afaceristul Filip Poplingher, care s-a stins din cauza unei boli necruțatoare, iar Noah (6 ani si jumatate), Ava (4…

- Lira turceasca, moneda unei tari unde inflatia a scapat de sub control si a ajuns la aproape 18%, si-a continuat ieri declinul fata de dolar chiar daca banca centrala a anuntat ca va actiona pentru a frana cresterea preturilor. Prabusirea lirei a creat unde de soc in Caucaz, unde cateva economii au…

- S-a rupt lanțul de iubire! Un cuplu de la noi se afla in plin proces de divorț, deși pareau extrem de indragostiți in momentul in care anunțau logodna. Dar, iata ca lucrurile nu au evoluat inspre bine și singura soluție ramasa a fost separarea!

- Daca pana in acest moment Liviu și Andrei au stat in umbra in ceea ce privește administrarea propriei afaceri de pe malul Marii Negre, se pare ca acum sunt mai hotarați ca niciodata sa ii demonstreze lui Nea Marin ca se pot transforma in niște adversari de temut.

- Daca ai inceput o relatie si totul merge rau, s-ar putea sa fie de vina astrele, spun specialistii! Oricat de mult v-ati iubi, astrologii avertizeaza ca unele zodii nu ar trebui alaturate niciodata, totul terminandu-se cu suferinta cumplita. Iata care sunt acestea:

- A cunoscut o romanca pe un site de matrimoniale, a intrat cu ea in vorba și a vrut s-o cunoasca. E povestea unui italian care a fost indeajuns de naiv sa „decarteze” o suma uriașa pentru a 0 intalni in carne și oase pe femeiea visurilor lui. Acum, atat ea, cat și complicii ei au ajuns pe mana polițiștilor.…

- Indragita cantareața Silvia Dumitrescu a fost invitata in emisiunea Mirelei Vaida la Antena 1, unde a vorbit despre poveștile de iubire din viața ei, cu urcușuri și coborașuri. Artista este casatorita de 25 de ani cu chitaristul Florin Ochescu, impreuna cu care are un baiat pe nume Iulian, in varsta…