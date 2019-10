Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a stabilit un nou termen in dosarul privind retrocedarea a 25 de hectare din zona Bratianu Constanta. Procesul a fost amanat pentru data de 25 octombrie, pentru continuarea audierii martorilor.Dosarul se afla pe rolul Curtii de Apel Bucuresti din 30 ianuarie 2017.Cauza a fost…

- In martie 2014, ANI a anuntat ca Petre Roman se afla in stare de incompatibilitate incepand cu data de 20 decembrie 2012, intrucat detinea, simultan, functia de deputat si calitatea de persoana fizica autorizata. Fostul premier al Romaniei putea contesta acest raport ANI in 6 luni, dar a facut acest…

In primavara acestui an, Compania Naționala de Investiții a lansat licitația pentru realizarea salii de sport de nivel competițional internațional de la Turda, care se va construi in zona Stadionului...

- Curtea de Apel București a ramas in pronunțare, joi, dupa ce a ascultat punctele de vedere ale CNSAS și ale lui Traian Basescu. Consiliul il acuza pe fostul sef al statului ca a colaborat cu Securitatea, Basescu spune ca nu este adevarat. CNSAS invoca doua note scrise de Basescu și care sunt semnate…

- Traian Basescu a ajuns joi dimineața la Curtea de Apel Bucuresti unde se judeca dosarul cu CNSAS. Fostul președinte al Romaniei a declarat ca nu a fost colaborator al fostei Securitati, asa cum a sustinut pana acum. „Nu il comentez (procesul, n.r.), trebuie sa ma apar. Avem puncte de vedere total diferite,…

- In luna iunie a.c., alesii locali municipali constanteni au fost chemati sa aprobe procedurile pentru demararea exproprierilor imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul obiectivului de investitii de utilitate publica si de interes local "Sala Sport Polivalenta 5.000 de locuri", realizat…

- Localitațile din zona limitrofa a Timișoarei se afla in continua dezvoltare. Acest fapt este cel mai vizibil din punct de vedere al infrastructurii. Șagul se pregatește sa beneficieze de o investiție importanta, venita de la Ministerul Dezvoltarii și Administrației Publice, prin Compania Naționala de…

Judecatorii Iuliana Moldovan si Viorel Virgil Andreies de la Curtea de Apel Cluj au decis sa il condamne cu suspendare pe Angel Baciu, un camatar de 47 de ani din Turda trimis in judecata pentru...